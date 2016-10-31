Türkiye'deki teknokentlerin ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yönelik yapılan araştırma neticesinde Türkiye’de çalışmalarını yürüten araştırma merkezlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre 51 teknokentin toplam ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı. Sadece 10 teknokent ihracatın 2,3 milyar dolar gibi önemli birbölümünü üstlendiler.

Listenin bir numarasında 927 milyon 574 bin dolarlık ihracat ile İTÜ Arı Teknokent yer alırken, onu 743 milyon dolar ihracatla ODTÜ ve 355 milyon dolar ile Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi takip ediyor.

Ekim 2016 verilerine göre 51 teknokentte 182'si yabancı olmak üzere toplam 4 bin 217 şirket yer alıyor. 41 bin 172 kişinin çalıştığı merkezlerde 33 bin 293 Ar-Ge personeli yer alıyor. Devam edenlerle birlikte üzerinde çalışılan toplam proje sayısı 29 bin 31 olarak açıklandı. Teknokentlerin toplam satışlarının ise 35 milyar TL'ye ulaştığı ifade edildi.