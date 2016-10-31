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Türkiye'deki teknokentlerin ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı

Ülkemizde faaliyet gösteren 51 teknokentin toplam ihracatı ekim ayı verilerine göre 2,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 2,3 milyar dolarını ise 10 teknokent gerçekleştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yönelik yapılan araştırma neticesinde Türkiye’de çalışmalarını yürüten araştırma merkezlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre 51 teknokentin toplam ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı. Sadece 10 teknokent ihracatın 2,3 milyar dolar gibi önemli birbölümünü üstlendiler.
Listenin bir numarasında 927 milyon 574 bin dolarlık ihracat ile İTÜ Arı Teknokent yer alırken, onu 743 milyon dolar ihracatla ODTÜ ve 355 milyon dolar ile Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi takip ediyor. 
Ekim 2016 verilerine göre 51 teknokentte 182'si yabancı olmak üzere toplam 4 bin 217 şirket yer alıyor. 41 bin 172 kişinin çalıştığı merkezlerde 33 bin 293 Ar-Ge personeli yer alıyor. Devam edenlerle birlikte üzerinde çalışılan toplam proje sayısı 29 bin 31 olarak açıklandı. Teknokentlerin toplam satışlarının ise 35 milyar TL'ye ulaştığı ifade edildi.

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ALBAY 3 yıl en beğenilen
Dandik bir yazışma programının (whatsapp) değeri dahi 19 milyar dolar iken ( 60 milyar tl ) haberdeki rakamlar devede kulak gibi geliyor.

Haa bir yerden başlamak güzel mi tabi ki güzel.

Bu arada whatsappın toplam çalışan sayısı 55 kişiymiş
Dandik bir yazışma programının (whatsapp) değeri dahi 19 milyar dolar iken ( 60 milyar tl ) haberdeki rakamlar devede kulak gibi geliyor.Haa bir ye...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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SuperChargerTR 3 yıl
m.donanimhaber.com/...
Linkteki haberde odtü teknokenk 1 milyar doları geçti diyor ama burada 743 milyon diyor. Bu ne yaman celiski.
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KraftMK 3 yıl
Canakkale köprüsünün maliyetini karşılasalar 4 yıl köprüye çalışacak onca şirket
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IUnknown 3 yıl
Para kazanmanın kuralı yatırım yapmaktır. Yatırım yapmadığın için kazancın bu kadardır. Eskide kimse iş yapmaz faizden para kazanırdı şimdi ise ev alıp 2 katına satmaktan daha sonra daha çok ev almaktan. Değişen çok şey yok. Paraları toprağa gömüyoruz. Bunun yanında inşaat maliyeti 100 bin tl olan 100m2 evleri hiç bir değer üretmeden 400 500 binlere çıkarıyoruz. Havadan değerler üretiyoruz. Bunu ABD yaptı ve 2008 de ekonmomisi çöktü. Şimdi ise devlet teknolojiye parayı veriyor ve verdiriyor.Mesela Tesla ya ABD hükümeti 5.5 milyar dolar destek oldu.
Bizde teknokentler tamamen göstermelik durumda. Avantaj dedikleri şeyleri senden kat ve kat olarak çıkarıyorlar m2 rakamları ile. Tubitak destekleride genelde öyle göstermelik. Mesela teknokent çalışanlarından yıllık otopark parası yıllık 300tl isteyen teknopark bile var.
Kimi hiç yoktan iyidir diye alıyor bu destekleri kimi zaten yanlarına bile yanaşmıyor.
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SuperChargerTR 3 yıl
m.donanimhaber.com/...
Linkteki haberde odtü teknokenk 1 milyar doları geçti diyor ama burada 743 milyon diyor. Bu ne yaman celiski.
Yanıtla +8
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ALBAY 3 yıl en beğenilen
Dandik bir yazışma programının (whatsapp) değeri dahi 19 milyar dolar iken ( 60 milyar tl ) haberdeki rakamlar devede kulak gibi geliyor.

Haa bir yerden başlamak güzel mi tabi ki güzel.

Bu arada whatsappın toplam çalışan sayısı 55 kişiymiş
1 Yanıt Yanıtla +20
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mementopolis 3 yıl ALBAY
ALBAY

Dandik bir yazışma programının (whatsapp) değeri dahi 19 milyar dolar iken ( 60 milyar tl ) haberdeki rakamlar devede kulak gibi geliyor.

Haa bir yerden başlamak güzel mi tabi ki güzel.

Bu arada whatsappın toplam çalışan sayısı 55 kişiymiş


Madalya Takin Buna ...






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KraftMK 3 yıl
Canakkale köprüsünün maliyetini karşılasalar 4 yıl köprüye çalışacak onca şirket
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