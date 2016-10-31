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Bakan Arslan siber saldırılara karşı uyardı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tüm dünyada etkileri görülen DDoS saldırısıyla ilgili konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuyla ilgili bazı tavsiye ve uyarılarda bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce internetin en önemli DNS hizmet sağlayıcılarından DynDNS'e yönelik güçlü bir DDoS saldırısı düzenlendi. Amerika’da ciddi anlamda bağlantı problemlerine sebep olan siber saldırı sonucu Twitter, CNN, Netflix ve Spotify gibi popüler birçok platforma erişim sağlanamadı.
Ülkemizde de yavaşlık problemleriyle kendini gösteren saldırıların Nesnelerin İnterneti (IoT) temelli, evlerde internete bağlı şekilde kullanılan güvenlik kamerası, televizyon, klima ve buzdolabı gibi cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, saldırıların her türlü akıllı ev sistemleri üzerinden yapılabildiğini, hatta buzdolabı ve klimadan dahi olabileceğini dile getirdi. Amerika’daki saldırılarla birlikte Türkiye’nin de teyakkuza geçtiği, ilgili kurumların saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin iletildiği ifade edildi.

Şüpheli, güvenmediğiniz cihazlardan uzak durun 

Siber saldırılarda güvenlik kameraları, giyilebilir teknoloji cihazları ve akıllı ev uygulamalarının kullanılmasından dolayı güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini sözlerine ekleyen bakan, bu konuda farkındalığın yaratıldığını ancak güvenliğin çok fazla önemsenmediğine dikkat çekti.
Benzer durumun ülkemizde yaşanmaması adına üreticilerin sertifikalandırılması gerektiğinin altını çizen Arslan, cihazlarda güçlü şifreleme yöntemlerinin kullanılmasını, menşei bilinmeyen şüpheli cihazlardan uzak durulmasını ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan internete bağlanılmaması gerektiğini tavsiye etti.

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emre1393 3 yıl en beğenilen
ddos yüzünden değil, kendinden yavaş zaten bizdeki internet, alıştığımız için farkedemiyoruz.
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B J K 3 yıl
Kotayı bitirmeyede gerek yok, tam bir işkence.
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asosyal mühendis 3 yıl
Kotayı bitirince kendiliğinden yarım Ddos oluyor zaten. :D
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Guest-C302EA147 3 yıl
Bazilari siber saldiri olmadanda internet yavas diyorda herkes yavas internet kullanmiyor beyler. Cok olmasada ttnet ten hizli internet alan var. Herkes sizin veya benim gibi degil :)
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FreeRun 3 yıl
Bizim ülkedeki internet kendinden DDoS lu.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Siber saldırı olmasa da yavaş onu n'apacaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
ddos yüzünden değil, kendinden yavaş zaten bizdeki internet, alıştığımız için farkedemiyoruz.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Valla ben sorunsuz kullandım bugün.Yavaşlama bağlantı kesintileri olmadı halla halla.
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