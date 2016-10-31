Bakan Arslan siber saldırılara karşı uyardı

DynDNS'e yönelik güçlü bir DDoS saldırısı düzenlendi. Amerika’da ciddi anlamda bağlantı problemlerine sebep olan siber saldırı sonucu Twitter, CNN, Netflix ve Spotify gibi popüler birçok platforma Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce internetin en önemli DNS hizmet sağlayıcılarından'e yönelik güçlü birsaldırısı düzenlendi. Amerika’da ciddi anlamda bağlantı problemlerine sebep olan siber saldırı sonucu Twitter, CNN, Netflix ve Spotify gibi popüler birçok platforma erişim sağlanamadı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) temelli, evlerde internete bağlı şekilde kullanılan güvenlik kamerası, televizyon, klima ve buzdolabı gibi cihazlar üzerinden Ülkemizde de yavaşlık problemleriyle kendini gösteren saldırıların(IoT) temelli, evlerde internete bağlı şekilde kullanılan güvenlik kamerası, televizyon, klima ve buzdolabı gibi cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, saldırıların her türlü akıllı ev sistemleri üzerinden yapılabildiğini, hatta buzdolabı ve klimadan dahi olabileceğini dile getirdi. Amerika’daki saldırılarla birlikte Türkiye’nin de teyakkuza geçtiği, ilgili kurumların saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin iletildiği ifade edildi.

Şüpheli, güvenmediğiniz cihazlardan uzak durun

Siber saldırılarda güvenlik kameraları, giyilebilir teknoloji cihazları ve akıllı ev uygulamalarının kullanılmasından dolayı güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini sözlerine ekleyen bakan, bu konuda farkındalığın yaratıldığını ancak güvenliğin çok fazla önemsenmediğine dikkat çekti.

Benzer durumun ülkemizde yaşanmaması adına üreticilerin sertifikalandırılması gerektiğinin altını çizen Arslan, cihazlarda güçlü şifreleme yöntemlerinin kullanılmasını, menşei bilinmeyen şüpheli cihazlardan uzak durulmasını ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan internete bağlanılmaması gerektiğini tavsiye etti.