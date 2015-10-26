Türkiye'nin en güçlü Dizüstü Bilgisayarı Testte "Monster Tulpar T7 v5 5TB SSD ve fazlası"

Her şeyin en iyisini en hızlısını isteyenler için eşi benzeri olmayan bir özellik tablosu bu dizüstüde sizi bekliyor. 2500MB/sn okuma 1500MB/sn yazma hızıyla 5TB SSD ise sadece başlangıç.

Sistem özellikleri:



MONSTER® TULPAR T7 V5.4 17.3" Intel® Skylake Core™ i7-6700K 4C/8T; 8MB L3; 8GT/s; 4.0GHz > 4.2GHz; 91W; 14nm Intel® Z170 Express Chipset 8GB GDDR5 nVIDIA® GeForce® GTX980M 256-Bit DX11.2 17.3" Full HD 1920x1080 IPS G-SYNC Mat LED Ekran 64GB (4x16GB) DDR4L 1.2V 2133MHz SODIMM 512 GB SSD 950 PRO M.2 NVM EXPRESS (Okuma: 2500 MB/s - Yazma: 1500 MB/s) 512 GB SSD 950 PRO M.2 NVM EXPRESS (Okuma: 2500 MB/s - Yazma: 1500 MB/s) 4 TB RAİD 2*2TB Samsung 850 EVO SSD SATA-3 7mm (Okuma: 1100 MB/s - Yazma: 1000 MB/s) 7 Renkli Özelleştirilebilir Arkadan Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q) Windows 10 Pro Türkçe Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac, Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.0 2.0MP FHD Kamera Parmak İzi Okuyucusu 17.3" Siyah Notebook Sırt Çantası

FİYAT: 18.750,00 TL KDV DAHİL