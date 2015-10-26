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Türkiye'nin en güçlü Dizüstü Bilgisayarı Testte "Monster Tulpar T7 v5 5TB SSD ve fazlası"

3 yıl
60,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her şeyin en iyisini en hızlısını isteyenler için eşi benzeri olmayan bir özellik tablosu bu dizüstüde sizi bekliyor. 2500MB/sn okuma 1500MB/sn yazma hızıyla 5TB SSD ise sadece başlangıç.
 
Sistem özellikleri:

MONSTER® TULPAR T7 V5.4 17.3" 
Intel® Skylake Core™ i7-6700K 4C/8T; 8MB L3; 8GT/s; 4.0GHz > 4.2GHz; 91W; 14nm
Intel® Z170 Express Chipset
8GB GDDR5 nVIDIA® GeForce® GTX980M 256-Bit DX11.2
17.3" Full HD 1920x1080 IPS G-SYNC Mat LED Ekran
64GB (4x16GB) DDR4L 1.2V 2133MHz SODIMM
512 GB SSD 950 PRO M.2 NVM EXPRESS (Okuma: 2500 MB/s - Yazma: 1500 MB/s)
512 GB SSD 950 PRO M.2 NVM EXPRESS (Okuma: 2500 MB/s - Yazma: 1500 MB/s)
4 TB RAİD 2*2TB Samsung 850 EVO SSD SATA-3 7mm (Okuma: 1100 MB/s - Yazma: 1000 MB/s)
7 Renkli Özelleştirilebilir Arkadan Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
Windows 10 Pro Türkçe
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac, Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.0
2.0MP FHD Kamera
Parmak İzi Okuyucusu
17.3" Siyah Notebook Sırt Çantası

FİYAT: 18.750,00 TL KDV DAHİL
 
 

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interwap 3 yıl en beğenilen
Honda Civic daha cazip duruyor.
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Patren 3 yıl
ben 18.000 tl ye internet cafe açarım
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webbeast 3 yıl
Masaüstü 980 konulan laptoplar varken 980M li bu laptop gereksiz bir konfigrasyon.
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AtiMX4 3 yıl
Gider taş gibi msi alirim o paraya.
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A.N.E.Y.H. 3 yıl
Benim oğlanın lafı geldi aklıma OH....
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A.N.E.Y.H. 3 yıl
Benim oğlanın lafı geldi aklıma OH....
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hunnkaar 3 yıl
13 bin lirasiyla ikinciel temiz bir otomobil alirim kalan 5 bin in 2binlirasina 4k 49 inç tv kalan 2 binliraya guzel bir kasa bilgisayar toplarin bin lirada cebimde kalir.
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Bu paraya asus n550jk + nikon d5300 + sigma 17-50 f2.8 + karakalem seti + faber-castell 120 renk polychromos + 300 grenli resim kağıdı + boya tabancası + maket bıçağı vb hobi eşyaları + ipad air 64 gb + sony xperia z5 compact alırım 6500 küsürü kalır onu da eğitimime saklarım

Not:reklam gibi bir amacım yok bunlar sadece hayal.şaka maka 18000 küsür yetiyo lan onbinlerce dolara gerek yokmuş
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karmenug 3 yıl
Tamam yüksek özellikleri var ama kimin böyle bir ihtiyacı var hemende bu fiyata
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Spiderhip 3 yıl
fthkn
Para var diye SSDyi 5 TB yapmak gereksiz. Hele ki masaüstü sistemde. Para varsa sistemin gücünü arttıran parçaları yükseltmek yeterlidir. 500 gb SSD yeterli bir sistem için. Oyun bile oynansa film bile arşivlense yeter. 5 TB SSD görgüsüzlüktür.

Katılıyorum, biraz aşırı olmuş. Gerçi ihtiyaca göre değişebilir ama çoğunluk için, 1TB hadi bilemedin 2TB rahat rahat yetecektir.
Zaten videoda anladığım kadarıyla farklı versiyonları da çıkacakmış. Yani belki 2TB lısını 15000'e kapatabiliriz :P
Valla ya aileden büyük bir zenginlik olacak, ya da şu Notch lar gibi pewdiepie lar gibi, ya da iyi yazılımcılar gibi pc üzerinden çok iyi paralar basan bireylerden olacaksın. Yani bu tarz işlerle ayda 10bin falan kazanıyor olsam, almayı düşünebilirdim. Çalışmak için pc üzerinde eve kapanmak yerine, alır bu laptobu, gider pansiyon, motel gezer, çalışırdım :)
Ya da babasına tekne aldıran, birlere de siz anlayamazsınız diyen çocuk gibi sağlam babamız olacak. :D
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teoska 3 yıl
18750 TL buna vermek gereksiz. Yeterli parası olan verip alır, o ayrı mesele.

Ben de Monster kullanıcısıyım; ama kullandığım ürünün fiyatı bunun neredeyse 4'te 1'i. Fiyatı da oyun dizüstü bilgisayar piyasasını düşündüğümüzde içindeki donanımlara değiyor. Ayrıca, bunu alırken mobil ekran kartlarının masaüstü muadilleri kadar performans vermediğini de biliyorum. Taşınabilirlik faktörü açısından almıştım. Üşenmesem ben de oyun masaüstü bilgisayarı toplardım. :)


5 TB SSD olması fiyatın oldukça yükselmesine neden oluyor. 120 GB'lık SSD bile ucuz bir donanım değil. 2 TB'lık SSD'lerin 2500-3000 TL arasında değişen fiyatları var. Varın, 5 TB'lık SSD'nin fiyatını siz düşünün. Gerekli mi? Bence pek değil.

Fiyatı arttıran bir diğer donanım, işlemci. 6. nesil Intel Core i7 işlemcilerden var ve üstelik mobil değil, masaüstü işlemci. Hem değiştirilebilir hem de mobil işlemcilere göre çok daha güçlü performans veriyor.

Fiyatı arttıran bir diğer etken de RAM. 64 GB RAM var, bunun için 16 GB'lık ve 2133 MHz frekansa sahip DDR4L RAM'lerden 4 tane kullanmış. Hem kapasite hem de kullanılan RAM'lerin nitelikleri fiyatın artmasına neden oluyor. Gerekli mi? Değil. Şimdi zaten gerekli değil; ama ileride 64 GB RAM gerektirecek uygulamalar için de o ekran kartı ve işlemcinin zaten yeterli geleceğini düşünmüyorum. Yani bu da 5 TB SSD gibi sırf para var diye şişirilmiş bir donanım.

Aydınlatmalı klavyenin 7 renkli olması ve bunların özelleştirilebilmesi, ayrıca Windows 10 Pro yüklü olması da fiyata katkı sağlayan şeyler tabii ki; ama yukarıda saydığım 3 donanımın yanında bunların etkisi oldukça az. :) Eğer satış sırasında özelleştirilebiliyorsa Windows 10 yüklü olmamasını, FreeDOS olmasını isteyebilirsiniz; ama bu size sağlasa sağlasa 600 TL'lik kazanç sağlayacaktır.


Bu bilgisayarın donanım konfigürasyonunda bir tarafa oldukça önem verilmişken bir tarafa aynı ölçüde önem verilmemiş. Mesela ekran. Bu fiyatı ve yukarıda bahsettiğim donanımları gören bir kişi, bu bilgisayarda Full HD ekran yerine 4K ekran görmek isteyecektir. 2MP Full HD Webcam yerine daha kaliteli bir Webcam yerleştirilebilirdi. Tek GTX980M yerine SLI yapılabilirdi. Tabii bunlar olursa bu ürünün fiyatı 20K TL'yi aşacaktır; ama 64 GB RAM ve 5 TB SSD'den kısılıp bunlar yapılabilirdi.


Konu içinde çok kez söylenmiş ama, ben de söyleyeyim: Çok sağlam gelirli, böyle 15-20K TL'yi çok ciddiye almayacak ekonomik düzeye sahip biri olmadıkça bu bilgisayarı alacağıma GTX980 ekran kartı içeren masaüstü bilgisayar toplarım. Bu fiyat, "dizüstü bilgisayar - masaüstü bilgisayar" ayrımında dizüstü bilgisayara karar verme psikolojik eşiğini fersah fersah aşıyor.
Hadi toplamaya üşeniyorsam da şu hazır kasalara bakarım. Taşınabilirlik faktörü için de ASUS'un yarı taşınabilir, boyutu konsollara yakın olan, masaüstü ekran kartları ve işlemcileri içeren ROG serisi kasalarına bakılabilir.


Bu arada, illa oyun dizüstü bilgisayarlarına bakılacaksa Monster'ın bu modeline bakacağıma MSI GT80 Titan'a bakardım. Bundan daha ucuz ve GX980M SLI içeriyor.
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furcin 3 yıl
3k ya gtx980ti lı sistem toplasak bundan daha iyi oyun performansı verir.
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fthkn 3 yıl
Para var diye SSD'yi 5 TB yapmak gereksiz. Hele ki masaüstü sistemde. Para varsa sistemin gücünü arttıran parçaları yükseltmek yeterlidir. 500 gb SSD yeterli bir sistem için. Oyun bile oynansa film bile arşivlense yeter. 5 TB SSD görgüsüzlüktür.
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Roark 3 yıl
yumuşak karnı kesinlikle ekran kartı. M serisi olunca diğer özelliklerin anlamı kalmıyor. önemli olan çekirdek performansı. 100 gb olsa da farketmiyor.
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