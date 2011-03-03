Türkiye'nin iPad üzerinden yayın yapan ilk sinema dergisi çıktı; Amarcord

Bugün ikinci jenerasyonu tanıtılan iPad'in kullanım yaygınlığı hızla artıyor. 2010 yılında 15 milyondan fazla satan ve bu yıl satış rakamlarını daha da arttıracağı öngörülen iPad, konvansinyonel medyayı da etkiliyor. Basılı pek çok yayın kendine iPad'de de yer ararken, dijital medyanın fırsatlarından yararlanmak isteyenler, iPad'e özel içerikler de sunmaya başladı. Medya devlerinden Rupert Murdoch'ın "The Daily" ve Virgin Grubu'nun patronu Rihard Branson'ın "The Project" isimli iPad dergileri, bu yöndeki akımın güçlü örnekleri arasında gösteriliyorlar.

Uluslararası yayınlara ek olarak ülkemizde de iPad odaklı gazete ve dergi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Örneğin CNBC-E derginin iPad versiyonu da yayınlanıyor. İşte bu yöndeki yerel mecralara yeni bir tanesi daha eklendi; Amarcord. Türkiye'nin iPad üzerinden yayınlanan ilk sinema dergisi olarak tanıtılan Amarcord, sahip olduğu zengin içerik ve interaktif uygulamalar ile dijital medyanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmayı hedefliyor. iPad kullanıcılarına sinema dünyasındaki yenilikleri, son filmleri, kritikleri ve pek çok özel çalışmayı sunmak üzere yola çıkan dergi, tanışma sayısıyla ücretsiz olarak AppStore'daki yerini almış durumda. Amarcord ekibi ilerleyen sayılarda, derginin diğer platformlarla uyumlu versiyonlarını da yayınlayacaklar.

Amarcord’u indirmek için:

http://itunes.apple.com/us/app/amarcord-magazine/id422007552?mt=8&ls=1

Amarcord’u tanımak için:

http://www.vimeo.com/20363889

http://www.youtube.com/watch?v=HB--yZt0e8E&feature=player_embedded