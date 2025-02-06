2024'te tablet satışları arttı, Apple zirveyi bırakmadı: İşte en çok satan markalar

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Küresel tablet satışları, üç yıl üst üste düşüşün ardından 2024'te %9 artarak 147,6 milyon adet olarak gerçekleşti. Canalys'in satış sevkiyatları analizine göre, 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artışla 39,9 milyon adet tablet satıldı.
Apple, açık ara liderliğini sürdürdü
Apple, geçen yıl 56,9 milyon adet ve %38,6 pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürdü. Samsung, 27,8 milyon adet ve %18,8'lik payıyla ikinci sırada yer alırken, Huawei 10,4 milyon ve %7,3 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Lenovo, 10,4 milyon satış rakamı ve %7,1 pazar payıyla dördüncü, Xiaomi 9,2 milyon adet ve %6,2 pazar payıyla beşinci sırada tamamladı. Xiaomi, yıllık bazda %73,1'lik etkileyici bir büyüme oranına imza attı.
Canalys analistlerine göre, küresel PC pazarındaki yenileme döngüsü dünya çapında tablet talebini de olumlu etkiledi. Kurumsal tabletlere olan talebinin 2025'te artması beklenirken, tüketicilere yönelik tabletlerde daha düşük satış performansı bekleniyor.
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