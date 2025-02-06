2024'te tablet satışları arttı, Apple zirveyi bırakmadı: İşte en çok satan markalar

Küresel tablet satışları, üç yıl üst üste düşüşün ardından 2024'te %9 artarak 147,6 milyon adet olarak gerçekleşti. Peki hangi marka ne kadar satış gerçekleştirdi?