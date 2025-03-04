Yeni M3 iPad Air tanıtıldı: İşte 2025 iPad Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

- M3 çipli iPad Air özellikleri ile neler sunuyor?
- 11 inç iPad Air (M3) özellikleri
- 13 inç iPad Air (M3) özellikleri
- M3 iPad Air fiyatı ne kadar?
- M3 iPad Air 11 inç WiFi fiyat listesi
- M3 iPad Air 11 inç WiFi + Cellular fiyat listesi
- M3 iPad Air 13 inç WiFi fiyat listesi
- M3 iPad Air 13 inç WiFi + Cellular fiyat listesi
- iPad Air M3 ne zaman çıkacak?
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M3 çipli iPad Air özellikleri ile neler sunuyor?
Apple, M3 çipli iPad Air’ın M1 işlemcili iPad Air'a kıyasla yaklaşık 2 kat daha hızlı, A14 Bionic işlemcili iPad Air'a kıyasla 3.5 kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Yeni iPad Air, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle sunuluyor. 11 inç iPad Air (2025) hareket halindeyken süper taşınabilirlik sunarken, 13 inç iPad Air (2025), yaratıcı ve üretken olmak için daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor.
iPad Air için tasarlanan yeni Magic Keyboard, çok yönlülüğünü artırıyor ve daha düşük bir fiyata daha fazla özellik sunuyor. iPadOS 18, Apple Intelligence desteği, gelişmiş kameralar, hızlı kablosuz 5G bağlantısı ve Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) ile uyumluluğu ile yeni iPad Air rakipsiz bir deneyim sunuyor.
11 inç iPad Air (M3) özellikleri
- Ekran: 11 inç, 2360 x 1640, 500 nit, IPS
- İşlemci: Apple M3 çip
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8
- Ön kamera: 12MP Center Stage kamera f/2.0
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
- Yazılım: iPadOS 18
- Boyut: 178.5 x 247.6 x 6.1 mm, 460 g
13 inç iPad Air (M3) özellikleri
- Ekran: 13 inç, 2732 x 2048, 600 nit, IPS
- İşlemci: Apple M3 çip
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8
- Ön kamera: 12MP Center Stage kamera f/2.0
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
- Yazılım: iPadOS 18
- Boyut: 214.9 x 280.6 x 6.1 mm, 616 g
M3 iPad Air fiyatı ne kadar?
M3 iPad Air 11 inç WiFi fiyat listesi
- 128GB: 29.999 TL
- 256GB: 34.999 TL
- 512GB: 44.999 TL
- 1 TB: 54.999 TL
M3 iPad Air 11 inç WiFi + Cellular fiyat listesi
- 128GB: 37.499 TL
- 256GB: 42.499 TL
- 512GB: 52.499 TL
- 1 TB: 62.499 TL
M3 iPad Air 13 inç WiFi fiyat listesi
- 128GB: 39.999 TL
- 256GB: 44.999 TL
- 512GB: 54.999 TL
- 1 TB: 64.999 TL
M3 iPad Air 13 inç WiFi + Cellular fiyat listesi
- 128GB: 47.499 TL
- 256GB: 52.499 TL
- 512GB: 62.499 TL
- 1 TB: 72.499 TL
iPad Air M3 ne zaman çıkacak?
Apple Türkiye, M3 işlemcili iPad Air’ı 12 Mart’ta satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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