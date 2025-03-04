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    Yeni M3 iPad Air tanıtıldı: İşte 2025 iPad Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple, M3 iPad Air modelini duyurdu. M3 işlemcili iPad Air, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneği ve yenilenen Magic Keyboard aksesuarıyla geliyor. 2025 iPad Air Türkiye fiyatı da açıklandı
    M3 iPad Air 2025 özellikleri & fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, M3 işlemci ve Apple Intelligence ile gelen daha hızlı, daha güçlü iPad Air 2025 modelini tanıttı. M3 iPad Air, Apple'ın gelişmiş grafik mimarisini kullanıyor ve güç açısından verimli performans ile taşınabilirliğin kombinasyonunu yeni bir seviyeye taşıyor.

    M3 çipli iPad Air özellikleri ile neler sunuyor?

    Apple, M3 çipli iPad Air’ın M1 işlemcili iPad Air'a kıyasla yaklaşık 2 kat daha hızlı, A14 Bionic işlemcili iPad Air'a kıyasla 3.5 kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Yeni iPad Air, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle sunuluyor. 11 inç iPad Air (2025) hareket halindeyken süper taşınabilirlik sunarken, 13 inç iPad Air (2025), yaratıcı ve üretken olmak için daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor.

    iPad Air için tasarlanan yeni Magic Keyboard, çok yönlülüğünü artırıyor ve daha düşük bir fiyata daha fazla özellik sunuyor. iPadOS 18, Apple Intelligence desteği, gelişmiş kameralar, hızlı kablosuz 5G bağlantısı ve Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) ile uyumluluğu ile yeni iPad Air rakipsiz bir deneyim sunuyor.

    11 inç iPad Air (M3) özellikleri

    • Ekran: 11 inç, 2360 x 1640, 500 nit, IPS
    • İşlemci: Apple M3 çip
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
    • Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8
    • Ön kamera: 12MP Center Stage kamera f/2.0
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
    • Yazılım: iPadOS 18
    • Boyut: 178.5 x 247.6 x 6.1 mm, 460 g

    13 inç iPad Air (M3) özellikleri

    • Ekran: 13 inç, 2732 x 2048, 600 nit, IPS
    • İşlemci: Apple M3 çip
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
    • Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8
    • Ön kamera: 12MP Center Stage kamera f/2.0
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
    • Yazılım: iPadOS 18
    • Boyut: 214.9 x 280.6 x 6.1 mm, 616 g

    M3 iPad Air fiyatı ne kadar?

    M3 iPad Air Türkiye fiyatı kaç TL Tam Boyutta Gör
    M3 işlemcili iPad Air Türkiye fiyatı 29.999 TL’den başlıyor. Ekran boyutu, depolama alanı ve bağlantı seçeneğine göre iPad Air 2025 fiyatı şu şekilde:

    M3 iPad Air 11 inç WiFi fiyat listesi

    • 128GB: 29.999 TL
    • 256GB: 34.999 TL
    • 512GB: 44.999 TL
    • 1 TB: 54.999 TL

    M3 iPad Air 11 inç WiFi + Cellular fiyat listesi

    • 128GB: 37.499 TL
    • 256GB: 42.499 TL
    • 512GB: 52.499 TL
    • 1 TB: 62.499 TL

    M3 iPad Air 13 inç WiFi fiyat listesi

    • 128GB: 39.999 TL
    • 256GB: 44.999 TL
    • 512GB: 54.999 TL
    • 1 TB: 64.999 TL

    M3 iPad Air 13 inç WiFi + Cellular fiyat listesi

    • 128GB: 47.499 TL
    • 256GB: 52.499 TL
    • 512GB: 62.499 TL
    • 1 TB: 72.499 TL

    iPad Air M3 ne zaman çıkacak?

    Apple Türkiye, M3 işlemcili iPad Air’ı 12 Mart’ta satışa sunacak.

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