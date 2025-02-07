İngiltere'den Apple'a şok talep: Şifreli kullanıcı verilerine tam erişim istendi

İngiltere, Apple’dan arka kapı istedi
Washington Post’un haberine göre bu talep, büyük demokratik ülkeler arasında benzeri görülmemiş bir durum olarak değerlendiriliyor. Hükümetler zaman zaman suç soruşturmaları kapsamında teknoloji şirketlerinden kullanıcı verilerini paylaşmalarını talep etse de, İngiltere’nin bu çapta geniş kapsamlı bir erişim istemesi dikkat çekici ve endişe verici.
İngiltere’nin talebinin yasal dayanağı, 2016 yılında yürürlüğe giren Soruşturma Yetkileri Yasası (Investigatory Powers Act). Bu yasa, hükümete iletişimi engelleme, gözetleme ve veri toplama konularında geniş yetkiler tanıyor. Güvenlik yetkilileri, gelişmiş veri şifreleme teknolojilerinin suçluları yakalamayı zorlaştırdığını öne sürerken, teknoloji firmaları ise kullanıcı mahremiyetini öne çıkarıyor.
Henüz bir açıklama yapılmadı
Özellikle Apple’ın sunduğu İleri Düzey Veri Koruma (Advanced Data Protection) özelliği, kullanıcıların iPhone, Mac ve diğer cihazlarında depolanan verilerin sadece kendileri tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor. Apple, geçen yıl İngiliz parlamentosuna yaptığı açıklamada, ürünlerinde “arka kapı” (backdoor) oluşturmayacağını ve eğer böyle bir yasal zorunluluk doğarsa, bu güvenlik özelliğini İngiltere’de devre dışı bırakmak zorunda kalabileceğini duyurmuştu.
Post'a göre Apple, Birleşik Krallık'taki kullanıcılara şifreli bulut depolama hizmeti olan İleri Düzey Veri Koruma'yı sunmayı muhtemelen durduracak. Bu erişim, Birleşik Krallık yetkililerine ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki şifrelenmiş dosyalara arka kapı erişimi sağlamayacak.
Apple, bu içerik hazırlandığı sırada henüz bir açıklama yapmış değil. İngiltere İçişleri Bakanlığı ise yorum yapmayacaklarını belirterek, “Bu tür bildirimlerin varlığını doğrulamak ya da reddetmek de dahil olmak üzere operasyonel konularda açıklama yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.reuters.com/world/uk/uk-asks-apple-let-it-spy-users-encrypted-accounts-washington-post-reports-2025-02-07/ https://techcrunch.com/2025/02/07/uk-government-demands-apple-backdoor-to-encrypted-cloud-data-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.