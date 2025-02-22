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    Yenilenen Apple Mail uygulaması, iPad ve Mac'e geliyor

    Apple, geliştiriciler için iOS 18.4 ile birlikte iPadOS 18.4 ve macOS 15.4'ü yayınladı. Güncelleme, yenilenen Mail uygulamasını iPad ve Mac'e getiriyor.         
    yenilenen apple mail uygulaması ipad & mac geliyor Tam Boyutta Gör
    iOS 18.2 güncellemesiyle yenilenen Mail uygulaması iPhone’lara gelmişti. Apple, geliştiricilere sunduğu iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 beta sürümleriyle yenilenen Mail uygulamasını iPad ve Mac kullanıcılarına sundu. İşte Apple Mail uygulaması yenilikleri:

    Kategorilendirme, öncelikli e-postalar

    Yenilenen Mail uygulaması, gelen e-postaları düzenleyen yerleşik kategorilendirme özelliğine sahip. Önemli e-postalar Birincil kategoride gösterilirken, diğer e-postalar ürün siparişleri, basın bültenleri, kampanyalar ve sosyal ağ bildirimleri ilgili bölümlere taşınıyor.

    İşlemler bölümü, verdiğiniz siparişleri ve bu siparişler için gönderim bilgilerini kolayca bulmanızı sağlamak için faturaları, siparişleri ve kargo teslimatlarını bir araya getiriyor. Güncellemeler bölümünde haber bültenleri, doktor randevuları ve yazışmalar için uyarılar ve abonelik e-postaları bulunuyor. Tanıtımlar kategorisi, kampanyalar, indirimler gibi e-postaları içeriyor.

    iOS 18.4, iPadOS 18.4 veya macOS 15.4’e güncellediğinizde Apple Mail, yeni Kategoriler görünümüyle sizleri karşılıyor ancak eski liste görünümüne de geri dönebiliyorsunuz. Ayrıca Apple Intelligence destekli cihaza sahipseniz, Birincil gelen kutusunda öncelikli e-postalar gösteriliyor, böylece en önemli olan mailleri önce görebiliyorsunuz.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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