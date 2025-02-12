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    Apple Hesapları arası satın alma işlemleri taşınabilecek

    Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarının uygulamalar ve müzik gibi satın aldıkları içerikleri bir Apple Hesabından seçtikleri başka bir hesaba taşımalarını mümkün hale getirdi.
    Apple Hesapları arası dijital satın alma aktarma Tam Boyutta Gör
    Dijital satın alma işlemleri gerçekleştirdiğiniz iki Apple Hesabınız varsa, Apple artık içerikleri bir hesaptan diğerine taşıyarak hesapları birleştirmenize olanak tanıyor.

    İkincil hesapta satın alınan uygulamalar, müzikler, kitaplar, TV programı ve filmler ana hesaba taşınabiliyor. Apple, satın alma işlemlerini aktarmak için her iki hesap için de birincil e-posta adresinin, telefon numarasının ve parolanın gerekli olduğunu, hiçbir hesabın paylaşılmaması gerektiğini ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olması gerektiğini söylüyor. Aktarma gerçekleştiğinde, ‌iCloud‌ ile kullanım için oturum açılan Apple Hesabı birincil Apple Hesabı olacak, Medya ve Satın Alımlar için oturum açılan Apple Hesabı ikincil Apple Hesabı olacak.

    İşlemi gerçekleştirmek için, iPhone veya iPad'de biri ‌iCloud‌ için diğeri satın alımlar için olmak üzere iki farklı hesapla oturum açmanız gerekiyor. Her iki hesabın da aynı ülkeye ayarlanması, ikincil hesapta kalan bakiye olmaması gibi önemli noktalar var. Hesapları birleştirirken, ikincil hesapla ilişkili tüm ödeme yöntemleri birincil Apple Hesabı'na geçiyor, abonelikler de aktarılıyor.

    Satın alma işlemlerini bir Apple Hesabı'ndan başka bir Apple Hesabı'na aktarma

    1. iPhone/iPad’de Ayarlar uygulamasını açın
    2. Adınıza, ardından Ortamlar ve Satın Almalar'a dokunun
    3. Hesabı Görüntüle'ye dokunun
    4. İstenirse Apple hesabınıza giriş yapın
    5. Satın Almaları Aktar'a dokunun
    6. Her iki hesapla ilgili bilgileri gözden geçirin
    7. Satın alma işlemlerinin birincil hesaba aktarılmasını tamamlamak için yönergeleri izleyin
    8. İşlem tamamlandığında “Satın Almalar Aktarıldı” mesajı çıkacak ve her iki hesaba onay maili gidecek.
    9. İkincil Apple Hesabı'ndan çıkış yapabilirsiniz
    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/02/11/apple-migrate-purchases-apple-account/ https://support.apple.com/tr-tr/117294 https://support.apple.com/tr-tr/117267
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    Sempron 3200 19 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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