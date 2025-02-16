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    Yakında duyurulması beklenen Apple ürünleri

    Apple'ın uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli, muhtemelen 19 Şubat'ta tanıtılacak. Ancak, tek ürün bu olmayacak; iPhone SE 4. nesil ile birlikte iPad, MacBook duyuruları da bekleniyor.
    apple şubat etkinliği duyurular Tam Boyutta Gör
    Tim Cook, yakın zamanda 19 Şubat’ta Apple lansmanı olacağına dair bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir beklenen 4. nesil ‌iPhone SE‌ tanıtımına kesin gözüyle bakılırken, yeni ürünlerin basın bülteni yoluyla duyurulması bekleniyor.

    Apple'ın Şubat ayında beklenen duyuruları

    ‌iPhone SE 4. nesil‌, M4 çipli ‌MacBook Air‌, güncellenmiş ‌iPad Air‌ ve giriş seviyesi ‌iPad‌ modelleri dahil olmak üzere, yakında birkaç yeni Apple cihazın duyurulması bekleniyor. M4 ‌MacBook Air‌'in birkaç hafta içinde piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple'ın tedarik zinciri yeni iPad'lerin gelişine hazırlanıyor. Yazılım referanslarıyla bu ürünlerin çoğunun geleceği doğrulandı. İşte beklenen diğer duyurular:

    • iPhone SE 4. nesil (Apple’ın kendi modem çipine sahip)
    • A17 Pro / A18 işlemcili iPad 11. nesil
    • M3 / M4 işlemcili iPad Air 11 inç ve 13 inç
    • iPad Air için yeniden tasarlanan Magic Keyboard
    • AirTag 2. nesil
    • Apple Vision Pro ile ilgili duyurular
    • Apple akıllı ev ürünü
    • iOS 18.4 önizlemesi
    • Yeni iPhone 16 renk seçeneği
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    TheJudgé 9 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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