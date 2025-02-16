Yakında duyurulması beklenen Apple ürünleri

Tam Boyutta Gör Tim Cook, yakın zamanda 19 Şubat’ta Apple lansmanı olacağına dair bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir beklenen 4. nesil ‌iPhone SE‌ tanıtımına kesin gözüyle bakılırken, yeni ürünlerin basın bülteni yoluyla duyurulması bekleniyor.

iPhone SE 4 çok yakında 2 gün önce eklendi

Apple'ın Şubat ayında beklenen duyuruları

‌iPhone SE 4. nesil‌, M4 çipli ‌MacBook Air‌, güncellenmiş ‌iPad Air‌ ve giriş seviyesi ‌iPad‌ modelleri dahil olmak üzere, yakında birkaç yeni Apple cihazın duyurulması bekleniyor. M4 ‌MacBook Air‌'in birkaç hafta içinde piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple'ın tedarik zinciri yeni iPad'lerin gelişine hazırlanıyor. Yazılım referanslarıyla bu ürünlerin çoğunun geleceği doğrulandı. İşte beklenen diğer duyurular:

iPhone SE 4. nesil (Apple’ın kendi modem çipine sahip)

A17 Pro / A18 işlemcili iPad 11. nesil

M3 / M4 işlemcili iPad Air 11 inç ve 13 inç

iPad Air için yeniden tasarlanan Magic Keyboard

AirTag 2. nesil

Apple Vision Pro ile ilgili duyurular

Apple akıllı ev ürünü

iOS 18.4 önizlemesi

Yeni iPhone 16 renk seçeneği

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Apple Şubat etkinliğinde beklenen duyurular