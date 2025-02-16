Yakında duyurulması beklenen Apple ürünleri

Apple'ın Şubat ayında beklenen duyuruları
iPhone SE 4. nesil, M4 çipli MacBook Air, güncellenmiş iPad Air ve giriş seviyesi iPad modelleri dahil olmak üzere, yakında birkaç yeni Apple cihazın duyurulması bekleniyor. M4 MacBook Air'in birkaç hafta içinde piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple'ın tedarik zinciri yeni iPad'lerin gelişine hazırlanıyor. Yazılım referanslarıyla bu ürünlerin çoğunun geleceği doğrulandı. İşte beklenen diğer duyurular:
- iPhone SE 4. nesil (Apple’ın kendi modem çipine sahip)
- A17 Pro / A18 işlemcili iPad 11. nesil
- M3 / M4 işlemcili iPad Air 11 inç ve 13 inç
- iPad Air için yeniden tasarlanan Magic Keyboard
- AirTag 2. nesil
- Apple Vision Pro ile ilgili duyurular
- Apple akıllı ev ürünü
- iOS 18.4 önizlemesi
- Yeni iPhone 16 renk seçeneği
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