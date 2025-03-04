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    Yeni iPad 11. Nesil tanıtıldı: İşte 2025 iPad 11 özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple sessiz sedasız bir şekilde düz iPad modelini güncelledi ve iPad 11. Nesil tabletini tanıttı. iPad 11. Nesil özellikleri neler? iPad 11. Nesil fiyatı ve tüm detaylar...
    Yeni iPad 11. Nesil tanıtıldı: İşte 2025 iPad 11 özellikleri ve Türkiye fiyatı
    Apple bugün resmi web sitesinden yayımladığı güncelleme ile en uygun fiyatlı iPad serisi olan temel iPad modelini yeniledi. iPad 11. Nesil ön siparişe sunuldu ve tüm özellikleri belli oldu. iPad 11 inç (A16) 2025 özellikleri ve fiyatına yakından bakıyoruz.

    iPad 11. Nesil ile gelen yenilikler neler? 💡

    iPad 11. Nesil ufak geliştirmeler ile geliyor. Yeni iPad 11’de A14 yonga seti yerine A16 Bionic yonga seti kullanılıyor. Ekran boyutu 0,1 inçlik küçük bir artışla 10,9 inçten 11 inçe yükseldi.

    Yeni iPad (A16) ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak üç farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor. Başlangıç depolama alanı iki katına yükseltildi ve 64 GB’lık model tarihe karıştı.

    Bluetooth versiyonu 5.2’den 5.3’e yükseldi. Ön ve arka kamerada Akıllı HDR 3 yerine Akıllı HDR 4 özelliğine yer veriliyor.

    Bu farklar dışında iPad 10. Nesil ile iPad 11. Nesil arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Her iki tablet modeli de aynı ekran teknolojisi, aynı kamera, aynı tasarım ve aynı aksesuar desteği ile geliyor.

    Apple iPad 11 inç (A16) özellikleri

    • Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS
    • İşlemci: Apple A16 çip (5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    • Arka kamera: 12MP geniş kamera f/1.8, 4K@24/25/30/60fps, gyro-EIS
    • Ön kamera: 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra geniş açılı)
    • Bağlanabilirlik: eSIM desteği, WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3
    • Batarya: 28.93 Wh Li-Po
    • Batarya Kullanım Süresi: Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme
    • Yazılım: iPadOS 18
    • Boyut: 248.6 x 179.5 x 7 mm, 477 g

    Yeni iPad’de Apple Intelligence yapay zeka desteği yok

    Apple’a rakip şirketler uygun fiyatlı cihazlara yapay zeka özellikleri getirirken Apple, bugün tanıttığı iPad 11 modelinde Apple Intelligence yaşay zeka özelliğini sunamıyor. Bu iPad’i satın alan kullanıcılar Apple Intelligence’dan faydalanamayacak. 

    A16 çipi iPhone 14 Pro ve iPhone 15 modelleri ile hayatımıza girmişti. Bu iPhone modellerinde olduğu gibi iPad 11’de de 6 GB RAM yer alıyor. Apple Intelligence için minimum 8 GB RAM’ ihtiyaç duyuluyor. Apple Intelligence kullanmak isteyenlerin A17 Pro, M1 veya daha yeni yonga setine sahip bir cihaz satın alması gerekiyor.

    iPad 11. Nesil 2025 fiyatı ne kadar?

    iPad 11. Nesilde ufak yenilikler yapılırken fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmamış. 10. Nesil 64 GB fiyatına 11. Nesil 128 GB iPad satın alabilirsiniz. Tablet 16.499 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. 12 Mart’ta ön sipariş dönemi sona erecek.

    Güncelleniyor...

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