Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video

IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki turumuz 3E EOS firması ile devam ediyor. Bu firmanın en büyük özelliği, tamamiyle yerli askeri dürbün yapan firma olmaları. Termal ve gece görüş özellikli farklı dürbünlere sahip olan firma ve ürünleri hakkında çok özel detaylar bu videomuzda.

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