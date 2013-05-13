Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki turumuz 3E EOS firması ile devam ediyor. Bu firmanın en büyük özelliği, tamamiyle yerli askeri dürbün yapan firma olmaları. Termal ve gece görüş özellikli farklı dürbünlere sahip olan firma ve ürünleri hakkında çok özel detaylar bu videomuzda.
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Yok Amerika nükleer kurşun yapmış, yok Rusya elektrikli tetik yapmış...
Eleman, ne ihaleden anlar, ne yatırımdan anlar, ne argeden anlar, ne politikadan anlar, ne de mühendislikten anlar. Gelir burda yok milli değilmiş, yok cartmış yok curtmuş...