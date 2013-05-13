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Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video

6 yıl
27,7b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki turumuz 3E EOS firması ile devam ediyor. Bu firmanın en büyük özelliği, tamamiyle yerli askeri dürbün yapan firma olmaları. Termal ve gece görüş özellikli farklı dürbünlere sahip olan firma ve ürünleri hakkında çok özel detaylar bu videomuzda.
 

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Illuminn 6 yıl en beğenilen
her cinsiyetiniz diye sorduğunda kadın diyorum, bırakın şu çakma anket reklamları almayı artık
2 Yanıt Yanıtla +31
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kralhasanyigit 6 yıl
Şu IDEF videolarını izliyorum, ulan şu ülke ne çok denyo dolu ya... Evde izdivaç programı izleyen tipler gelip buraya bir askeri mühimmat'ın ne kadar milli olduğunu tartışıyor ya, bitiyorum.
Yok Amerika nükleer kurşun yapmış, yok Rusya elektrikli tetik yapmış...
Eleman, ne ihaleden anlar, ne yatırımdan anlar, ne argeden anlar, ne politikadan anlar, ne de mühendislikten anlar. Gelir burda yok milli değilmiş, yok cartmış yok curtmuş...
Şu IDEF videolarını izliyorum, ulan şu ülke ne çok denyo dolu ya... Evde izdivaç programı izleyen tipler gelip buraya bir askeri mühimmat'ın ne kadar milli oldu...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Heroes To Us 6 yıl
Milli biseyler yapalim da cop olsada olur hicbir ulke kimyasal silahlar ureterek baslamadi
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2 Avatar Avatar
AnI_ 4 yıl
Millet açlıktan surunur bu dövlet adamlari hala göz boyama peşinde


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echach 4 yıl
Konunun üzerinden baya bir zaman geçmiş ama malum yeni IDEF'e az kaldı, ben sadece bazı yorumlara cevap yazmak istiyorum. Savunma sanayi ile yakından ilgileniyorum, konunun içindeyim.
1. Genel olarak "Türkiye'de yapılan sadece montaj", atıyorlar, sıkıyorlar vs. olarak yazılmış.
Bir ürünün yerli olması için cıvatasına kadar Türkiye'de yapılmasına gerek yok. Burada önemli olan tasarımının bize ait olmasıdır. Mekanik olsun, optik olsun veya elektronik olsun tasarımı, KNOW-HOW'ı bize ait olduktan sonra, tedarikçiler yurtdışı kaynaklı olabilir ve olmalıdır da. Bu sayede yabancı mallarla rekabet edilebilir. Çünkü cıvata Tayvan'da ucuzsa buradan tedarik edilmelidir, sen tutup da onu burada x5 katına üretirsen, kime satacaksın? Bugün Apple A'dan Z'ye çinde üretiliyor, ama katma değeri Amerika'da kalıyor.
2. Video'da konuşan şirket yetkilisine laf atan "Dingiller"
Adamın yaptıkları-ürettikleri bir şekilde ülkemize, senin ülkene, yaşadığın yere katma değer sağlıyor. Bu insanlar sayesinde bir şekilde yabancı ülkelerin dayatma malları dışında kendi ülkemizin ürünlerini kullanabiliyoruz. İyi veya kötü - optik için ülke olarak yeni sayılırız. Sen optik üzerine bilgili ülkede kaç adam biliyorsun? Veya sen optikle ilgili ne biliyorsun? Bu bir dönerci, köfteci değil. Adamın konuşmasına takılacağına yapılan işe saygı duymalısın. Sadece yazık.
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rabitelli 4 yıl echach
Teesüf ederim Dingil tayfasına hakaret olmuş yaptığınız atıf.
Dingil dediğiniz şey en azından bi işe yaramakta, hem de önemli bi işe
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TRSOF 4 yıl
Böyle yerli ürünleri görmek harika
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Sondroit99 5 yıl
Dakkbir "e" "e" diyor adam ya
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olzii 6 yıl
dürbünlerin optik merceğini bunlarmı üretiyor. benim bildiğim türkiyede hiç optik mercek üretimi yok. eğer üretiyolarsa helal olsun
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osiyan 6 yıl
selam aleykum ve rahmetullahi ve berakatu ben suan suriyede mucahidim insaallah 7 ay oldu g3 ce benzer kanasin var belcika yapimi ayni g3 gibi ve onun durbunu bozuldu artik durbunum yok burda var durbun ama hergun ayar yapmakdan mermi kalmadi her gun her gun ayar istiyor 4/5 tane durbun denedim her gun ayar istiyor orjinali gibi olmuyor bu 3e eso burdan yetkili arkadaslar soylese vermezlermi hiybe cok ihtiyacim var gercekten videoda konusan arkadas yardimci olursaniz cok ecir alirsiniz allah yar ve yardimciniz olsun
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Sekai 4 yıl osiyan
osiyan

selam aleykum ve rahmetullahi ve berakatu ben suan suriyede mucahidim insaallah 7 ay oldu g3 ce benzer kanasin var belcika yapimi ayni g3 gibi ve onun durbunu bozuldu artik durbunum yok burda var durbun ama hergun ayar yapmakdan mermi kalmadi her gun her gun ayar istiyor 4/5 tane durbun denedim her gun ayar istiyor orjinali gibi olmuyor bu 3e eso burdan yetkili arkadaslar soylese vermezlermi hiybe cok ihtiyacim var gercekten videoda konusan arkadas yardimci olursaniz cok ecir alirsiniz allah yar ve yardimciniz olsun

arada kaynamış
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mavizaman 6 yıl
tebrikler daha da ileri giderler umarım...
erdi komik durmuş yalnız :D
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muratkaya 6 yıl
XxXRoGeRXxX
diğer ülkelerde devlet desteğiyle bu tip işler yapılırken bizim ülkemizde özel bazı kurumlerın askeri düşünerek yapmması düşündürücü değilmi

Sizin klavye kullanabilmeniz daha da düşündürdü beni.
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Cyaßß 6 yıl
ben bu şekil askeri şeyleri geçtim biran önce şu 100-150 liralık tabletlerden üretmeye başlasak süper olur işlemcisi paneli falan tabiki bu üretimler ülkemizdeki zengin ailelerin elinin altında olmadan
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emre1393 6 yıl
aga bu neyin kafası?
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poyraz_371 6 yıl
Artyom Erdi; Metro Last Night havası vermiş :)
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