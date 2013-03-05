Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde dünya devi firmalara ek olarak Türk firmaları da ürünlerini gösterme fırsatı buldu. Donanımhaber olarak yerli firmaların çalışmalarını sizlere aktarıyoruz. Bu videomuzda Nefaş Bilişim'in çalışmalarını sizler için değerlendirdik.

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