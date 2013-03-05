Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|yorum yapan arkadaşlar biraz dürüstlükten kimseye zarar gelmez neden türk firması ve türkçe değil cevap çok basit çünkü biz para verip bişey almayız istisnalar olabilir saygı duyarım ama adamlar vakıf değil ticari kuruluş dolayısıyla en yoğun pazarı düşünerek hareket edicekler.
|firma amerikan pazarına çalışıyor,yetkili arkadaş abd de eğitim aldım diyor.tamamen türkiye de büyüyenlerin bile türkçeyi hakkıyla konuşamamalarını dikkate alırsak bence konuşan kişinin türkçesinde bir sorun yok.Ben bile okulda birkaç yıl inglizce gördükten sonra bazı kelimelerin istemsiz olarak ing. karşılıığnı kullanıyorum.
|Hakketten bir USA firması yetkilisi konuşmuş DH dublaj yapmış gibi o nasıl bir mantık Amerikan marine falan filan bla bla saçma sapan bir strateji bu firma da hedeflerini küçük tutuyor
|Oyunu yapan türkler ama türkçe olarak düşünmüyorlar.Oda güzel.
|"Alkol metreyi bi kenara bıraktıkdan sonra" dedi adam kenara bıraktı,onaylıyorum adam Türk.. :D
| boşuna izlemeyin hatta browseri kapatın ctrl+w
|Garip bi Türk firması :)
|Fuarda bizden birilerinin varolması ve DH'nin bu firmaları desteklemesi cok iyi olmuş
|Türkçe ?