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Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük

6 yıl
3,1b
1
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde dünya devi firmalara ek olarak Türk firmaları da ürünlerini gösterme fırsatı buldu. Donanımhaber olarak yerli firmaların çalışmalarını sizlere aktarıyoruz. Bu videomuzda Nefaş Bilişim'in çalışmalarını sizler için değerlendirdik.

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DH Misafiri 6 yıl
yorum yapan arkadaşlar biraz dürüstlükten kimseye zarar gelmez neden türk firması ve türkçe değil cevap çok basit çünkü biz para verip bişey almayız istisnalar olabilir saygı duyarım ama adamlar vakıf değil ticari kuruluş dolayısıyla en yoğun pazarı düşünerek hareket edicekler.
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thepersonyouhavecalled 6 yıl
firma amerikan pazarına çalışıyor,yetkili arkadaş abd de eğitim aldım diyor.tamamen türkiye de büyüyenlerin bile türkçeyi hakkıyla konuşamamalarını dikkate alırsak bence konuşan kişinin türkçesinde bir sorun yok.Ben bile okulda birkaç yıl inglizce gördükten sonra bazı kelimelerin istemsiz olarak ing. karşılıığnı kullanıyorum.
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wolfturk 6 yıl
Hakketten bir USA firması yetkilisi konuşmuş DH dublaj yapmış gibi o nasıl bir mantık Amerikan marine falan filan bla bla saçma sapan bir strateji bu firma da hedeflerini küçük tutuyor
1 Yanıt Yanıtla
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londoner23 6 yıl wolfturk
wolfturk

Hakketten bir USA firması yetkilisi konuşmuş DH dublaj yapmış gibi o nasıl bir mantık Amerikan marine falan filan bla bla saçma sapan bir strateji bu firma da hedeflerini küçük tutuyor



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peters 6 yıl
Oyunu yapan türkler ama türkçe olarak düşünmüyorlar.Oda güzel.
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CommandPrompt 6 yıl
"Alkol metreyi bi kenara bıraktıkdan sonra" dedi adam kenara bıraktı,onaylıyorum adam Türk.. :D
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SystemApps 6 yıl
boşuna izlemeyin hatta browseri kapatın ctrl+w
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iSpeedy 6 yıl
Garip bi Türk firması :)
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DH Misafiri 6 yıl
Fuarda bizden birilerinin varolması ve DH'nin bu firmaları desteklemesi cok iyi olmuş
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Krone 6 yıl
Türkçe ?
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