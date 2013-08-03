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USB birliği, 10Gbps hızlarına çıkacak USB 3.1 standardının geliştirilmesine başlıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB birliği, 10Gbps hızlarına çıkacak USB 3.1 standardının geliştirilmesine başlıyor

Hali hazırda en yaygın olarak kullanılan USB 2.0 standardından yaklaşık olarak 10 kat yani 5Gbps hızlarına kadar çıkabilecek USB 3.0 standardı 2008 yılında duyurulmuştu. Pek çok üreticinin genelde orta ve üst seviye yeni masaüstü veya dizüstü modellerinde ve yüksek fiyatlı depolama çözümlerinde yer verdiği USB 3.0 standardı artık yeni bir adım atmaya hazır.

USB birliği içerisinde kurulan USB 3.0 grubu Haziran itibariyle USB 3.1 spesifikasyonunu tamamladı ve geliştirmeye hazır hale getirdi. USB 3.1 standardı ile birlikte veri aktarım hızlarının 10Gbps'e yükselmesi bekleniyor.

USB 3.1 hem USB 3.0'a hem de USB 2.0'a geri uyumluluk da sunacak. USB 3.1 standardının ne zaman son kullanıcıya sunulacağı henüz belli değil. Grup bu açıdan yıl sonuna kadar 3 geliştirici konferansı düzenleyecek. İlk konferans ABD'de, ikinci konferans Avrupa'da, üçüncü konferans ise Asya'da yapılacak. Bu konferanslarda USB 3.1'in genel çerçevesi geliştiricilere anlatılacak.
Konferanslar sonrasında ise USB 3.1'in sistemlere entegrasyonu konusunda üreticilerin çalışmaları başlayacak. Tahminler gelecek yıl sonlarına doğru bu standardın son kullanıcıya ulaşmaya başlayacağı yönünde. 

http://www.usb.org/press/USB-IF_Press_Releases/SuperSpeedUSB_10Gbps_Available_20130731.pdf Yorum Yaz
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Lockheed 5 yıl en beğenilen
USB 3.0'dan bahsedersek teoride 5Gbit/sn eder sana 625Mbyte/sn. USB 3.1 yapıp cihazlara koyup milleti sömürüp parasını alacağına USB 3.0 çiplerini doğru düzgün yap ve teoride sunduğun veri aktarımını adam gibi sağla! Öyle USB birliği kurup her 3-5 senede bir sistem değiştirmekle bitmiyor iş... Kullanıcıların kullanamayacağı şeyleri üretmeye bayılıyorlar...
USB 3.0'dan bahsedersek teoride 5Gbit/sn eder sana 625Mbyte/sn. USB 3.1 yapıp cihazlara koyup milleti sömürüp parasını alacağına USB 3.0 çiplerini doğru düzgün ...
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sinoka 5 yıl
shimoda
Şu zıkkım portları ve bağlantı uçlarını da değiştirsinler artık. Mobil cihazlar micro usb ye kavuştu ama pc ler hala kocaman portları taşıyor. Kabloları takarken mutlaka içlerine bakmak gerekiyor. Bakmadan zorlayanlar da hasar veriyor kimi zaman. Şu uçları ikizkenar y amuk gibi bir tasarımla değiştirseler ya HDMI, micro usb gibi :(

Kablolar USB işareti üste gelecek, usb dongle bellek vs gibi şeylerde ise marka model ismi yukarı gelecek şekilde takılır.
shimodaŞu zıkkım portları ve bağlantı uçlarını da değiştirsinler artık. Mobil cihazlar micro usb ye kavuştu ama pc ler hala kocaman portları ta...
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HitmaN_47 5 yıl
bkaakco
Hele durun bi 3.0a geçelim önce.

aynen ha biz 3´e gelemedik bunlar 31 diyor XD
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Divinity 5 yıl
Henüz 3.0 bile adam akıllı kullanılmıyorken... üstelik Intel hali hazırda mevcut 10Gbps thunderbolt'u yaymaya çalışıyorken bu iş yaş..
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crossmatch 5 yıl
Usb halen gelecek vadediyor.
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cabriolet1981 5 yıl
Usb birliği neymiş ya?
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bkaakco 5 yıl
Hele durun bi 3.0'a geçelim önce.
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SystemApps 5 yıl
usb 2.0 ile usb 3.0 arasında dağlar kadar fark varken kalkıpta laf atmaya çalışmayın bi zahmet.beğenmiyorsan başka arabirimleri kullan ne bileyim e sata felan... usb adı üstünde evrensel bir arabirim.yani bir şeyi eleştirirken genel olarak ta bakmak lazım.bir arabiriminin hızı kadar evrensel olup olmamasıda önemlidir.sonuçta geriye uyumluluğuda var.5gbit bugün pek çok kullanıcı için zaten yeterli.mesela sata 3 de 6gb sunuyor.eh teknoloji gelişiyorken usb 3.1 in 10mbit hız sunacak olması niye rahatsız ediyor onu anlamıyorum.görende usb 3.0 harici diskine veya flash belleğine darboğaz yapıyo sanacak.
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K.can.tas 5 yıl
Güzel haber
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turgay_2 5 yıl
bana sorarsanız bunların hepsı pazarlama taktıgı daha usb 3.0 bıle teorıkte kı hızlarına yetısmedı :(
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Salona 5 yıl
Kitmaker
shimodaŞu zıkkım portları ve bağlantı uçlarını da değiştirsinler artık. Mobil cihazlar micro usb ye kavuştu ama pc ler hala kocaman portları taşıyor. Kabloları takarken mutlaka içlerine bakmak gerekiyor. Bakmadan zorlayanlar da hasar veriyor kimi zaman. Şu uçları ikizkenar y amuk gibi bir tasarımla değiştirseler ya HDMI, micro usb gibi :(
cahilliğimi maruz görün de Nokia şarj aleti gibi yuvarlak olsa veri aktarımı neden etkilensin kafam almıyor, ya da iPhone gibi çift yönlü ?

Hocam bu konuda kesinlikle aynı düşünüyorum. Niye yapamıyorlar acaba Nokia gibi bir kablo ucu? Apple şirketinin bakın biz böyle de sokuyoruz böyle de sokuyoruz diye lanse ettiği şarj aleti Nokia tarafından "böylesi" olmadan yıllar öncesinde yapılmıştı zaten.
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ninja342 5 yıl
Lockheed
USB 3.0dan bahsedersek teoride 5Gbit/sn eder sana 625Mbyte/sn. USB 3.1 yapıp cihazlara koyup milleti sömürüp parasını alacağına USB 3.0 çiplerini doğru düzgün yap ve teoride sunduğun veri aktarımını adam gibi sağla! Öyle USB birliği kurup her 3-5 senede bir sistem değiştirmekle bitmiyor iş... Kullanıcıların kullanamayacağı şeyleri üretmeye bayılıyorlar...

5Gbit zaten 625mbyte eder bit baytın 8de biri
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alibakirhan 5 yıl
valla ssd şart oldu artık
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Onderti 5 yıl
Geç bile kaldınız 3.0 beklendigi gibi olmadı zaten i-7 işlemcim 2.0 21 mb copy yapıyor 3.0 maxx 60 ortalaması var 3 katı oluyor şu şartlarda en düşük 100 mb olması sart !
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EddyCue 5 yıl Onderti
Onderti

Geç bile kaldınız 3.0 beklendigi gibi olmadı zaten i-7 işlemcim 2.0 21 mb copy yapıyor 3.0 maxx 60 ortalaması var 3 katı oluyor şu şartlarda en düşük 100 mb olması sart !

senin hard disk nin max sinirina ulasilmis olmasin?

ben 7200 rpm hdd den ssd'ye saniyede 180 mb ile kopyalama yapabiliyorum.
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