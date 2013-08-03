USB birliği, 10Gbps hızlarına çıkacak USB 3.1 standardının geliştirilmesine başlıyor





Hali hazırda en yaygın olarak kullanılan USB 2.0 standardından yaklaşık olarak 10 kat yani 5Gbps hızlarına kadar çıkabilecek USB 3.0 standardı 2008 yılında duyurulmuştu. Pek çok üreticinin genelde orta ve üst seviye yeni masaüstü veya dizüstü modellerinde ve yüksek fiyatlı depolama çözümlerinde yer verdiği USB 3.0 standardı artık yeni bir adım atmaya hazır.





USB birliği içerisinde kurulan USB 3.0 grubu Haziran itibariyle USB 3.1 spesifikasyonunu tamamladı ve geliştirmeye hazır hale getirdi. USB 3.1 standardı ile birlikte veri aktarım hızlarının 10Gbps'e yükselmesi bekleniyor.





USB 3.1 hem USB 3.0'a hem de USB 2.0'a geri uyumluluk da sunacak. USB 3.1 standardının ne zaman son kullanıcıya sunulacağı henüz belli değil. Grup bu açıdan yıl sonuna kadar 3 geliştirici konferansı düzenleyecek. İlk konferans ABD'de, ikinci konferans Avrupa'da, üçüncü konferans ise Asya'da yapılacak. Bu konferanslarda USB 3.1'in genel çerçevesi geliştiricilere anlatılacak.

Konferanslar sonrasında ise USB 3.1'in sistemlere entegrasyonu konusunda üreticilerin çalışmaları başlayacak. Tahminler gelecek yıl sonlarına doğru bu standardın son kullanıcıya ulaşmaya başlayacağı yönünde.

http://www.usb.org/press/USB-IF_Press_Releases/SuperSpeedUSB_10Gbps_Available_20130731.pdf