UX Alive Konferansı 2. kez kapılarını açıyor

Tam Boyutta Gör



Geçen yıl sektör tarafından yoğun ilgi gören ve dünyanın en iyi Kullanıcı Deneyimi odaklı konferansları arasında gösterilen “UX Alive Konferansı” bu yıl 11-12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul Wyndham Grand Otel’de ikinci kez düzenleniyor.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden uzman kişiler konuşma yapmak ve workshoplar gerçekleştirmek için ‘UX Alive Konferansı’nda katılımcılarla buluşacak. Bu yıl Paypal, MailChimp, Google, Microsoft, Mule, Garanti ve Smashing Magazine konferansta yer alacak firmalar arasında yerini aldı. Konferansta; Omnichannel, fintek, e-ticaret, mobil, dijital medya, içerik, startup, UX metodolojisi, optimizasyon, servis tasarımı gibi konular UX Alive Konferansı’nın ana başlıkları arasında yer alacak.

Geçen yıl yoğun ilgi gören Smashing Magazine’nin kurucusu Vitaly Friedman bu yıl da konuşma yapmak ve Premium Workshop düzenlemek için İstanbul’da olacak. Ayrıca tüm dünyadan yenilikçi firmalardan konuşmacılar ve workshop yürütücüleri UX Alive Konferansında yer alacak.

Bu yıl 3 gün sürecek konferansın ilk gününde ‘HOW IS IT MADE & STRATEGY‘ adlı iki ayrı oturumda konuşmalar gerçekleşecek. Konferansın 2. ve 3. gününde ise ‘REGULAR ve PREMIUM WORKSHOPS adı altında etkinlikler düzenlenecek.

Workshoplarda; “Kullanıcı Deneyiminde Kariyer Gelişimi, Optimizasyon, UX Strategy, Mobile, E-Ticaret, Bankacılık, Finansal Teknoloji” gibi konular odak noktası olacak.

İki Gün Boyunca Deneyim Dolu Workshoplar!

Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde ise daha etkileşimli ve verimli bir konferans deneyimi yaşatmak adına zengin içerikleri ile workshoplar gerçekleştirilecek. “Kullanıcı Deneyiminde Kariyer Gelişimi, Optimizasyon, Interaction Design, UX Strategy, Mobile Design, E-Ticaret, Bankacılık” gibi konular bu yılın odak noktası olacak. Belli olan workshop yürütücüleri ise şöyle; Vitaly Friedman, Steve Baty, Aras Bilgen, UX The Game, Başak Haznedaroğlu, Can Kılıçbay, Gregg Nudlman, Sarah Horton ve Dave Sloan.

Ayrıca bu yıl Atölye İstanbul ve UX Alive ortaklığı ile ‘Workshop @night’ konsepti çerçevesinde ‘The User Experience of IoT’ konu başlığı altında Gece Workshop'u düzenlenecek.

Konferansta yer alacak ‘UX Career’ standında UX konusunda kariyer hedefleri olan veya mevcut UX Kariyerini üst basamaklara taşıma amacındaki katılımcılara uzman isimler danışmanlık yapacak. Userspots UX ekibinin ve Optimizasyon ekibinin yer alacağı ‘Design Clinic’ standında ise katılımcılar, firmalar ve Start-up’lar seçtikleri alanlardaki web siteleri ve mobil uygulamalarının Kullanılabilirlik ve Optimizasyon önerilerini alabilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı