UX Alive Konferansı 2. kez kapılarını açıyor

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden uzman kişiler konuşma yapmak ve workshoplar gerçekleştirmek için ‘UX Alive Konferansı’nda katılımcılarla buluşacak. Bu yıl Paypal, MailChimp, Google, Microsoft, Mule, Garanti ve Smashing Magazine konferansta yer alacak firmalar arasında yerini aldı. Konferansta; Omnichannel, fintek, e-ticaret, mobil, dijital medya, içerik, startup, UX metodolojisi, optimizasyon, servis tasarımı gibi konular UX Alive Konferansı’nın ana başlıkları arasında yer alacak.
Geçen yıl yoğun ilgi gören Smashing Magazine’nin kurucusu Vitaly Friedman bu yıl da konuşma yapmak ve Premium Workshop düzenlemek için İstanbul’da olacak. Ayrıca tüm dünyadan yenilikçi firmalardan konuşmacılar ve workshop yürütücüleri UX Alive Konferansında yer alacak.
Bu yıl 3 gün sürecek konferansın ilk gününde ‘HOW IS IT MADE & STRATEGY‘ adlı iki ayrı oturumda konuşmalar gerçekleşecek. Konferansın 2. ve 3. gününde ise ‘REGULAR ve PREMIUM WORKSHOPS adı altında etkinlikler düzenlenecek.
Workshoplarda; “Kullanıcı Deneyiminde Kariyer Gelişimi, Optimizasyon, UX Strategy, Mobile, E-Ticaret, Bankacılık, Finansal Teknoloji” gibi konular odak noktası olacak.
Ayrıca bu yıl Atölye İstanbul ve UX Alive ortaklığı ile ‘Workshop @night’ konsepti çerçevesinde ‘The User Experience of IoT’ konu başlığı altında Gece Workshop'u düzenlenecek.
Konferansta yer alacak ‘UX Career’ standında UX konusunda kariyer hedefleri olan veya mevcut UX Kariyerini üst basamaklara taşıma amacındaki katılımcılara uzman isimler danışmanlık yapacak. Userspots UX ekibinin ve Optimizasyon ekibinin yer alacağı ‘Design Clinic’ standında ise katılımcılar, firmalar ve Start-up’lar seçtikleri alanlardaki web siteleri ve mobil uygulamalarının Kullanılabilirlik ve Optimizasyon önerilerini alabilecekler.
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