Ubuntu 12.10 ilk alfa sürümü indirmeye sunuldu

Haber Editörü
Nisan ayında Ubuntu 12.04 LTS sürümünü Linux severler ile buluşturan Canonical vakfı, aradan uzun bir süre geçmeden Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal sürümünün ilk alfasını da indirmeye sundu.
Alfa sürümde varsayılan tarayıcı Firefox 13'e yükseltilirken, Thunderbird mail kontrolü, yeni bir görünüm kazanan güncelleme merkezi, Linux Kernel 3.4, yeni grafik kartları için sürücü desteği şeklinde yenilikler bulunuyor.
Alfa sürüm toplam 800MB boyutunda. Ekim ayında final sürümü yayınlanacak Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ile ilgili indirme bağlantılarını kaynak linkinden edinebilirsiniz.
http://cdimage.ubuntu.com/releases/quantal/alpha-1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kararlı sürümü gelince kalıcı olarak kurmayı düşünüyorum kesinlikle.
türkçe mi 12.10
Bir takım ayarlamalarla işlemci sıcaklığını ve şarj süresini daha iyi konuma getirebiliyorsunuz ama yine de performans olarak çok kötü durumda.
2010 da 9.10 sürümünü ilk yüklediğim zamanda windows a göre şarj sürem ve performansım çok iyi konumdaydı. Şimdi o da yok ne yazık ki.