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Ubuntu 12.10 ilk alfa sürümü indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
10
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nisan ayında Ubuntu 12.04 LTS sürümünü Linux severler ile buluşturan Canonical vakfı, aradan uzun bir süre geçmeden Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal sürümünün ilk alfasını da indirmeye sundu.

Alfa sürümde varsayılan tarayıcı Firefox 13'e yükseltilirken, Thunderbird mail kontrolü, yeni bir görünüm kazanan güncelleme merkezi, Linux Kernel 3.4, yeni grafik kartları için sürücü desteği şeklinde yenilikler bulunuyor.

Alfa sürüm toplam 800MB boyutunda. Ekim ayında final sürümü yayınlanacak Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ile ilgili indirme bağlantılarını kaynak linkinden edinebilirsiniz.

http://cdimage.ubuntu.com/releases/quantal/alpha-1/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
windowsculara ''BACKDOOR'' larıyla mutluluklar dilerim.
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gfbekir 7 yıl
ögrendigim iyi oldu. birazdan yüklerim netbook'a
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sahafiec 7 yıl
DH Misafiri'nin yorumuna katılıyorum, denedim ve gerçekten beğendim bende.
kararlı sürümü gelince kalıcı olarak kurmayı düşünüyorum kesinlikle.
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WaylandIZMIR 7 yıl
şuan 12.10 üzerinden yazıyorum. henüz alpha 1 kullanmama rağmen ne bir hata gördüm ne de bir hata uyarısı. günlük kullanımda bile 12.10 kullanmaktayım. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki bilgisayarımda SSD sata3 üzerinde 12.04 kurulu ve 12.10 normal sata3 wd hdd nin üzerine kurulu fakat 12.04 ssdliden daha hızlı çalışıyor. 12.10 hız konusunda çok ama çok iddialı olacak kesinlikle deneyin.
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DH Misafiri 7 yıl
şuan 12.10 üzerinden yazıyorum. henüz alpha 1 kullanmama rağmen ne bir hata gördüm ne de bir hata uyarısı. günlük kullanımda bile 12.10 kullanmaktayım. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki bilgisayarımda SSD sata3 üzerinde 12.04 kurulu ve 12.10 normal sata3 wd hdd nin üzerine kurulu fakat 12.04 ssdliden daha hızlı çalışıyor. 12.10 hız konusunda çok ama çok iddialı olacak kesinlikle deneyin.
1 Yanıt Yanıtla
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Want to 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şuan 12.10 üzerinden yazıyorum. henüz alpha 1 kullanmama rağmen ne bir hata gördüm ne de bir hata uyarısı. günlük kullanımda bile 12.10 kullanmaktayım. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki bilgisayarımda SSD sata3 üzerinde 12.04 kurulu ve 12.10 normal sata3 wd hdd nin üzerine kurulu fakat 12.04 ssdliden daha hızlı çalışıyor. 12.10 hız konusunda çok ama çok iddialı olacak kesinlikle deneyin.

türkçe mi 12.10
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JoeyBane 7 yıl
Fazla bir yenilik yok gibi ama yine de indirip bi dwd'ye çekelim bakalım. Ubuntu'yu özlemiştim.
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ressambdrm 7 yıl
9.10 sürümünden sonraki tüm sürümler laptopta resmen arıza çıkarıyor. İşlemci sürekli 60-70 derecelerde ve fan durmuyor. Windows ile 7 saat giden şarjım ubuntu 10.xx, 11.xx, 12.xx sürümlerinde 2.5 saat sonra bitiyor.
Bir takım ayarlamalarla işlemci sıcaklığını ve şarj süresini daha iyi konuma getirebiliyorsunuz ama yine de performans olarak çok kötü durumda.
2010 da 9.10 sürümünü ilk yüklediğim zamanda windows a göre şarj sürem ve performansım çok iyi konumdaydı. Şimdi o da yok ne yazık ki.
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goçhisar 7 yıl
Evdeki sunucuya Win 2012 server RC ile laptopa Win 8 kurdum, uzak bağlantı ile suncu performansında bilgisayarı kullanabilmenin zevki başka oluyor dedirtti. Ubuntu da artık server tipi cloud yapılı işletim sistemlerine geçmeli diyorum. Laptopta ağır işlemler yaptırıyorum tamamlanması 22 saati buluyor, sunucu üzerinden çalışarak hesaplamaların bitmesi 20 dakikayı almıyor. Bilgisayar sistemlerinin geleceği merkezi yapıda bence. PC işlemcileri tıkandı kaldı, işlemci gelişimi yerine GPU ile hareket eden yapılara yönelmek daha mantıklı.
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