Ubuntu bu kez buzdolabına giriyor

Bilgisayar, mobil cihaz, televizyon derken işletim sisteminin olduğu her alana girmeyi hedefleyen Ubuntu platformu, bu kez Nesnelerin İnterneti trendine katılmaya hazırlanıyor.





Cihazların birbiri ile haberleşmesini tanımlayan IoT kavramı giyilebilir cihazlar, araç takip sistemleri, akıllı ev sistemleri gibi geniş bir alana hitap ediyor. Canonical Vakfı, bu trend içerisinde yer alabilmek için General Electric, Acer ve Microsoft ile işbirliği yapacak.





Ubuntu ağırlıklı olarak akıllı ev sistemlerinde yer almak istiyor. Bu bakımdan GE ile CHillhub adında akıllı bir buzdolabı geliştirdi. Buzdolabının üretimi GE tarafından yapılıyor. Ön kısımda çeşitli fonksiyonlar gerçekleştiren dokunmatik panelde ise Ubuntu Snappy Core yer alıyor.





Ubuntu'nun pek çok büyük ölçekli bileşeninin kesilerek küçültülmüş hali olan Snappy Core işletim sistemi, IoT platformu için biçilmiş kaftan olarak görülüyor. Hatırlanacğaı üzere Erle-Copter adındaki insansız hava aracında da Snappy Core kullanılıyordu.





Ubuntu buzdolabını açık kaynak olarak bırakacak. Böylece kullanıcılar isteğine göre özelleştirebilecek, geliştiriciler de çeşitli uygulamalar hazırlayabilecek. Chillhub 999$ karşılığında yakında GE tarafından satışa sunulacak.





Canonical ayrıca büyük veri sektöründe de yer almayı planlıyor. Acer, Microsoft ve DataArt firmalarıyla işbirliği yapan vakıf, pek çok akıllı veri merkezinde Snappy Core kurulumun sağlamayı hedefliyor.

http://www.slashgear.com/canonical-puts-ubuntu-on-the-internet-of-things-train-12383100/