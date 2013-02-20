Ubuntu ile çalışan akıllı telefonların sevkiyatı en erken önümüzdeki yıl gerçekleşecek

Hatırlayacağınız üzere bazı haber kaynakları, Ubuntu işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonların bu yılın ekim ayında sevkiyatının başlayacağını iddia etmişti. Ancak, durum pek de beklenildiği gibi olmayacak gibi görünüyor.





Ubuntu'nun patronu Mark Shuttleworth'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre, iddialar asılsız ve Ubuntu cihazların sevkiyatının 2014'ten önce başlamayacak. İşletim sisteminin 2013'ün ekim ayında büyük ölçüde tamamlanmış olacağını belirten Shuttleworth, sevkiyatın 2014'te gerçekleşecek olmasının nedeni olarak ise, birkaç ay sürecek olan şebeke testlerini işaret etti.





Ubuntu'nun tablet versiyonunun dün gerçekleşen tanıtımının ardından, yaptığı açıklamayla da Ubuntu ile çalışacak olan iki akıllı telefon tanıtacakları belirten Shuttleworth, bu cihazlardan birinin üst seviye diğerinin ise, giriş seviyesinde konumlandırılacağını ifade etmişti.





Ubuntu'nun mobil işletim sisteminden herhangi bir gelir elde edilip edilmeyeceği konusunda gelen bir soru üzerine kullanıcı talepleri yönünde adım atmayı planladıklarını belirten Shuttleworth, sistemin açık kaynak kodlu olduğunu da hatırlatarak asıl kontrolün iş ortaklarında olacağını dile getirdi. Ayrıca, söz konusu cihazların markalarının operatörler tarafından belirlenebileceğini de dile getirildiğini belirtelim.





Shuttleworth'un iş ortakları ve operatörler konusunda dile getirdiği bu durum, Android'de olduğu gibi Ubuntu'da da üreticiler tarafından hazırlanan özel arayüzlerin ve çeşitli özelleştirmelerin karşımıza çıkabileceğini işaret ediyor. Parçalanma olarak adlandırılan ve her cihazda farklı bir kullanıcı deneyimi yaşanmasına sebebiyet veren bu durum karşısında herhangi bir endişe duymayan Shuttleworth, parçalanmanın kimseye bir katkı sağlamadığını ifade etti. Shutleworth, üretici ve operatörlerin de parçalanma yanlısı olmadığını dile getirdi.





Ubuntu ile çalışan cihazlar beklenildiğinden daha uzun bir süreç sonrasında kullanıcılarla buluşacak olsa da, ilk olarak giriş ve üst seviye cihazlarda varlığını gösterecek olan işletim sisteminin nasıl bir deneyim sunacağını ve parçalama yaşayıp yaşamayacağını 2014'te hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/19/4005514/ubuntu-phones-2014-might-be-locked-down-by-mobile