Ubuntu işletim sisteminin pazar payı artıyor

En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun pazar payı artıyor. İşletim sisteminin arkasındaki isim olan Canonical'da başkan yardımcısı Chris Kenyon'ın açıklamasına göre Ubuntu işletim sisteminin global bilgisayar pazarındaki payı %5 seviyesine yükselecek ve geçtiğimiz yıl 8-10 milyon seviyesinde olan satış rakamının iki kat artarak 18 milyon seviyesine yüksekeceği ifade edildi.

Quantal Quetzal kod adını taşıyan Ubuntu 12.10 sürümü için Oakland, Amerika'da düzenlenen Geliştiriciler Zirvesi'nde Chris Kenyon, bu yıl içerisinde Çin'de bir ofis açacaklarını ve Amerika pazarında Ubuntu işletim sistemine sahip sistemlerin yeniden Best Buy'da satışa sunulacağını da açıkladı. 7 Mayıs'ta başlayan Ubuntu Geliştiriciler Zirvesi 11 Mayıs'a kadar devam edecek.