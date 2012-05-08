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Ubuntu işletim sisteminin pazar payı artıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,4b
1
49
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun pazar payı artıyor. İşletim sisteminin arkasındaki isim olan Canonical'da başkan yardımcısı Chris Kenyon'ın açıklamasına göre Ubuntu işletim sisteminin global bilgisayar pazarındaki payı %5 seviyesine yükselecek ve geçtiğimiz yıl 8-10 milyon seviyesinde olan satış rakamının iki kat artarak 18 milyon seviyesine yüksekeceği ifade edildi.
Quantal Quetzal kod adını taşıyan Ubuntu 12.10 sürümü için Oakland, Amerika'da düzenlenen Geliştiriciler Zirvesi'nde Chris Kenyon, bu yıl içerisinde Çin'de bir ofis açacaklarını ve Amerika pazarında Ubuntu işletim sistemine sahip sistemlerin yeniden Best Buy'da satışa sunulacağını da açıkladı. 7 Mayıs'ta başlayan Ubuntu Geliştiriciler Zirvesi 11 Mayıs'a kadar devam edecek. 

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sfaunl 7 yıl
O %5'in icerisindeyim ve mutluyum. :)
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promilius 7 yıl
Söz konusu geliştiriciler zirvesine Electronic Arts da katıldı ve EA oyunlarının Ubuntu için versiyonlarının hazırlanacağını açıkladı. Sanırım Origin'in Ubuntu versiyonunu hazırlayıp, o platformdan oyun satacaklar. Bir süre önce Steam'in de Linux sürümü için çalışmalara başladığını hesaba katarsak işlerin Ubuntu ve diğer Linux türevleri için iyiye gittiğini söyleyebiliriz.
Ben yaklaşık bir yıldır sadece Ubuntu kullanıyorum. Açık söylüyorum, kazma Windows'la heba olmuş zamanıma üzülüyorum.
Söz konusu geliştiriciler zirvesine Electronic Arts da katıldı ve EA oyunlarının Ubuntu için versiyonlarının hazırlanacağını açıkladı. Sanırım Origin'in Ubuntu ...
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ilelebet 7 yıl
linuxpardus.blogcu.com/...
şimdilik bu linkteki bilimsel benchmark sonuçlarıyla idare edin. Daha geniş bir vakitte daha çok bilimsel sonuç sunarım size.
Kişisel fantaziymiş...
linuxpardus.blogcu.com/...şimdilik bu linkteki bilimsel benchmark sonuçlarıyla idare edin. Daha geniş bir vakitte daha çok bilimsel sonuç sunarım ...
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WaylandIZMIR 7 yıl
Yorumların hepsini okudum, o kadar komik yorumlar var ki:) Hele bir tanesi demiş ki Mark bu işin kaymağını yiyor paraları cebe dolduruyor. Yok sana mı verecekti paraları? Adam Ubuntuyu bu hale babasının hayrına getirmiyor. Şirketinde kaç kişi çalışıyor hepsine maaş ödüyor yeni ofisler açıyor vs vs bir ton masrafı var adamın. Şimdi kalkmış adamın kazandığı paraya göz dikiyorsunuz. Ubuntu üzerinden kazandığı tüm paralar helal olsun. Umarım daha fazla kapalı yazılım ile ortaklık yapar ve Ubuntu hak ettiği %20 pazar payına kavuşur. Eğer bu hızda giderse Ubuntu, Mac işletim sistemini geçecek.
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sontacir 7 yıl
ben de yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ubuntu 12.04 ü gayet güzel ve kullanışlı inşallah daha da yükselir hayırlısıyla
yükselişini sabırsızlıkla bekliyorum...
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niziolekyis 7 yıl
Linux Live USB Creator isimli uygulama yarmıyla USB belleğe yazdırıp, Persistent (Ayarları Kalıcı Yapma) özelliği kısmı ile ilgili ayarları etkinletirip, normal bir işletim sistemi kullanıyor gibi uygulama ekleyip kaldırabilir,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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engink 7 yıl
ubuntu unity'e geçerek kendi eliyle batırdı, linux mint her türlü geçer bunu.
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Boracalin 7 yıl
Ubuntu 12.04 ü de Kubuntu 12.04 de denedim bu hafta sonu...
Gnome 3 pek sarmıyor. Daha çok dokunmatik ekranlar için hoş duruyor unity ile ubuntu...
Desktop pc için ; KDE tek geçerim... Kubuntu görsellik olarak çok daha iyi durumda... Win 7 bile sönük kalır , KDE nin yannda....

Kubuntu diyorum ben... KDE diyorum... Başkada birşey demiyorum...

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/20/ekrangrnts1f.png/]

[IMG]http://img20.imageshack.us/img20/9607/ekrangrnts1f.th.png[/IMG][/URL]
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MrPerFormance 7 yıl
Açık kaynak kodlu işletim sistemi her zaman iyidir. Kapalı kutu gibi değildir. Nereye çekersen oraya gider. Terminalde çalışıyorsanız tadından yenmez. Bir makmışsınız komutlarla boğuşuyorsunuz. Takıldığınızda google amcaya soruverirsiniz. Google amca insaflıdır verir hemen gerekli komutları :)
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DH Misafiri 7 yıl
Canonical da bunu babasının hayrına geliştirmiyor. GNU denen lisans tam anlamıyla kapitalist sistem için oluşturulmuş.
Google'a bir bakın; Android'den para almıyor ama onun sayesinde reklam ağını genişletiyor, bunun gibi ücresiz verdiği sistemin yanında insanları para harcamaya yönlendirecek mesela bir play store açıyor.
Bu düşünceyle de Ubuntu'ya alışan bir kişi önce kendine bir Ubuntu One hesabı açıp 5 gb ücretsiz bulut depolama hizmeti alıyor. Sonra 5 gb yetmeyince para ödeyip bu alanı genişletiyor. Ayrıca Ubuntu'nun müzik çalarının içerisinde bir de müzik mağazası var ki buradan elde edilen gelirler de Canonical'ın hanesine yazılıyor. Ubuntu uygulama merkezi içerisinden de Canonical dergi, kitap, oyun, uygulama satıyor. Bütün bunlar açık kaynak adı altında bizlere sunuluyor.
Bir çok geliştirici kendini açık kaynak gönüllüsü takdim eder. Bu gönüllü geliştiriciler, yetkili forumlar, çevirmenler vs. açık kaynağa bir topluluk halinde katkı sağlıyorlar. Ancak bu katkının kaymağını insanlardan ziyade Ubuntu'nun sahibi Canonical yiyor.
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hooper 7 yıl
Eski linux ve pardüscüyüm. Usb modeme bağlanmak için bile birsürü kod yazardık zamanında şimdi donanım desteği çok iyi olmuş durumda. Neredeyse herşey hazır gibi. Yükle çalıştır. Eğer sade ev kullanıcı iseniz denemenizde fayda vardır.
Ancak şu da bir gerçek ki win android ise linux symbiandır. Bunu inkar etmek de ayrı bir tatminsizliktir.
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Batuhan Kılıç 7 yıl
unity bu haldeyken o pazar payı daha da geriler, tablet pazarı değil bu pc pazarı
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Rainbow6 7 yıl
Cok iyi biisletim sistemi ve her seferinde de gelistiriliyor herkese tavsiye ederim, gerci son surumu henuz denemedim ama bende 10 ve 11 cok guzel calisti ... bana tek dez avantaji oldu o da cift isletim sistemi kullandigimizda grub yuklemesi kullanirken problem yokta isletim sistemini kaldirdigimizda grub gitmiyor ve diyelim laptopun kurtarma bolumu calismiyor , grub olmadan nasil yukleniyor hala onu ogrenemedim
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kelebekx3 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Cok iyi biisletim sistemi ve her seferinde de gelistiriliyor herkese tavsiye ederim, gerci son surumu henuz denemedim ama bende 10 ve 11 cok guzel calisti ... bana tek dez avantaji oldu o da cift isletim sistemi kullandigimizda grub yuklemesi kullanirken problem yokta isletim sistemini kaldirdigimizda grub gitmiyor ve diyelim laptopun kurtarma bolumu calismiyor , grub olmadan nasil yukleniyor hala onu ogrenemedim


Kurulum sırasında Grub'un kurulacağı yer olarak kurulum yaptığınız disk bölümünü seçiniz. Örneğin sda3 gibi. Grub buraya kurulacak ve sisteminizde kurulu diğer önyükleyicinin üstüne yazmayacaktır. Sonra Windows 7 veya Vista altında EasyBCD yardımıyla Ubuntu'yu önyükleyiciye ekleyeceksiniz.
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arabcian 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Cok iyi biisletim sistemi ve her seferinde de gelistiriliyor herkese tavsiye ederim, gerci son surumu henuz denemedim ama bende 10 ve 11 cok guzel calisti ... bana tek dez avantaji oldu o da cift isletim sistemi kullandigimizda grub yuklemesi kullanirken problem yokta isletim sistemini kaldirdigimizda grub gitmiyor ve diyelim laptopun kurtarma bolumu calismiyor , grub olmadan nasil yukleniyor hala onu ogrenemedim

eğer anakartının uefi biosu varsa grub yuklemeden de boot edebilirsin linuxu
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ilelebet 7 yıl
linuxpardus.blogcu.com/...
şimdilik bu linkteki bilimsel benchmark sonuçlarıyla idare edin. Daha geniş bir vakitte daha çok bilimsel sonuç sunarım size.
Kişisel fantaziymiş...
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ilelebet 7 yıl
Ben 2005 yılından beri linux kullanıyorum. Bir çok linux sürümü denedim, uzun bir süre pardus kullandım. Şu an ise ubuntu kullanıyorum. Hem evdeki masaüstü bilgisayarımda hemde netbook umda ubuntu yüklü. Gerek netbook um için, gerek masaüstü bilgisayarım için ekstra driver arama ihtiyacı hissetmedim. Bütün donanımlarımı otomatik olarak tanıdı ve hepsi gayet stabil çalışıyor.
Netbook umda hem win7, hem de ubuntu yüklü. Masaüstü bigisayarımda da hem win7, hem de ubuntu yüklü. Fakat win7 ye, zorunlu haller dışında hiç uğradığım yok. O zaorunlu hallerde, Mikrosoft ırkçılığı yapan bazı web sitelerini ve programları kullanmak zorunda oluşluğumdur. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, win7 kullanmaktan haz almıyor, aksine bir an önce işimi bitirip ubuntuya dönmek için can atıyorum.
Ubuntu, genel performans olarak kesinlikle win7 den daha hızlı.
Ubuntu, kesinlikle win7 den daha stabil.
Ubuntu, kesinlikle win7 den daha güvenli.
Ubuntu, kullanım kolaylığı ve programlarının basitliği olarak win7 den kesinlikle daha iyi.
Ubuntu, overclock yapanlar için, daha yüksek overclock değerlerinde stabil çalışabilme potansiyeline sahip. (Ben overclock tutkunuyum.)
Ubuntuyu dilerseniz flash belleğinize kurup herhangi bir bilgisayarda kullanabilirsini. Windows ta bu mümkün değil.
Linux u insaf nazarıyla deneyip bir süre kullanmamış olanlar, linux hakkında yorum yapmasın...
1 Yanıt Yanıtla +3
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SEO-Uzmanı 7 yıl ilelebet
ilelebet
Ubuntu, genel performans olarak kesinlikle win7 den daha hızlı.
Ubuntu, kesinlikle win7 den daha stabil.
Ubuntu, kesinlikle win7 den daha güvenli.
Ubuntu, kullanım kolaylığı ve programlarının basitliği olarak win7 den kesinlikle daha iyi.
Ubuntu, overclock yapanlar için, daha yüksek overclock değerlerinde stabil çalışabilme potansiyeline sahip.

kişisel fantezi ve yorumları bir kenara bırakır
bilimsel benchmark test sonuçlarını sunarsanız
daha iyi olur.
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rastlantisal 7 yıl
Ubuntuyu kurup denemek isteyen arkadaşlar; korkulacak hiçbirşey yok. Çünkü windows üzerinden program kurar gibi kurup, kaldırmak istediğinizde de "program ekle kaldır"dan program kaldırır gibi sorunsuzca halledebiliyorsunuz.
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