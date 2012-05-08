Ubuntu işletim sisteminin pazar payı artıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Quantal Quetzal kod adını taşıyan Ubuntu 12.10 sürümü için Oakland, Amerika'da düzenlenen Geliştiriciler Zirvesi'nde Chris Kenyon, bu yıl içerisinde Çin'de bir ofis açacaklarını ve Amerika pazarında Ubuntu işletim sistemine sahip sistemlerin yeniden Best Buy'da satışa sunulacağını da açıkladı. 7 Mayıs'ta başlayan Ubuntu Geliştiriciler Zirvesi 11 Mayıs'a kadar devam edecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben yaklaşık bir yıldır sadece Ubuntu kullanıyorum. Açık söylüyorum, kazma Windows'la heba olmuş zamanıma üzülüyorum.
şimdilik bu linkteki bilimsel benchmark sonuçlarıyla idare edin. Daha geniş bir vakitte daha çok bilimsel sonuç sunarım size.
Kişisel fantaziymiş...