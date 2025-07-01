Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olabilir

    Pazar araştırma şirketi Yole Group, Çin'in dünya çapındaki dökümhane üretim kapasitesinin %30'una sahip olacağını ve bu alanda en büyük yarı iletken üretim merkezi hâline geleceğini öngörüyor.

    Çin, 2030'da dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olabilir Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma ve teknoloji danışmanlık şirketi Yole Group, Çin'in dünya çapındaki dökümhane üretim kapasitesinin %30'una sahip olacağını ve bu alanda en büyük yarı iletken üretim merkezi hâline geleceğini öngörüyor.

    Liderliği Tayvan'dan alması bekleniyor

    Şu anda Tayvan %23 ile en yüksek çip üretim kapasitesine sahip, onu %21 ile Çin, %19 ile Güney Kore, %13 ile Japonya, %10 ile ABD ve %8 ile Avrupa takip ediyor. Çin'in çip üretimde kendi kendine yeterlilik hedefi doğrultusunda, yerel yarı iletken üretimine yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle liderliği ele geçirmesi bekleniyor.

    2024 yılında Çin’in yarı iletken üretimi aylık 8,85 milyon plaka (wafer) seviyesine ulaştı ve bu, bir önceki yıla kıyasla %15’lik bir artış anlamına geliyor. 2025’te bu rakamın 10,1 milyon plakaya çıkması bekleniyor. Çin bunu 18 yeni fabrika inşa ederek başardı.

    ABD, plakaların en büyük tüketicisi konuumda ve küresel talebin yaklaşık %57'sini tek başına oluşturuyor. Ancak ülke, toplam üretim kapasitesinin yalnızca %10’una sahip; bu da ihtiyacının çoğunu Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi üreticilerden karşılaması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan, Japonya ve Avrupa’daki üretim, büyük ölçüde iç talebi karşılamaya yetiyor. Singapur ve Malezya gibi diğer üretici ülkeler ise toplam küresel üretim kapasitesinin %6’sını oluşturuyor. Ancak bu ülkelerdeki dökümhaneler çoğunlukla yabancı sermayeli ve ABD ile Çin gibi büyük pazarlara yönelik çalışıyor.

    Ancak raporda, ABD’de halihazırda inşası devam eden fabrikalardan pek bahsedilmiyor. Örneğin TSMC, Arizona’daki fabrikasında ileri düzey çip üretiminin %30’unu yapmayı planlıyor. Intel, Samsung, Micron, GlobalFoundries ve Texas Instruments gibi şirketler de ABD’de yeni üretim tesisleri kurma aşamasında. Bu projeler hayata geçtiğinde, ABD’nin üretim kapasitesinde ciddi artış yaşanacak.

    İhracat kısıtlamaları Çin'i zorluyor

    Buna ek olarak, Çin’deki dökümhanelerin teknolojik düzeylerinin Batılı muadilleriyle nasıl karşılaştırıldığı raporda belirtilmiyor. ABD, Çin’in en gelişmiş çip üretim teknolojilerine erişimini zorlaştırmak için çeşitli ihracat kısıtlamaları uyguluyor. Bu da Çinli şirketlerin en ileri düzeyde çip üretim ekipmanlarını edinmesini zorlaştırıyor. Bu boşluğu kapatmak için Çin, litografi makineleri ve elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları gibi kritik alanlara milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Dolayısıyla, Çin üretim kapasitesi açısından öne geçmeye hazırlansa da, yakın gelecekte en son teknoloji çipleri üretme kapasitesine hangi ülkenin sahip olacağı sorusu hala netlik kazanmış değil.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/china-could-be-the-worlds-top-semiconductor-foundry-hub-by-2030-despite-us-curbs-nation-to-hold-30-percent-of-global-installed-capacity-surpassing-taiwan https://www.digitimes.com/news/a20250630VL207.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f1 24 türkçe yama fiziksel özelliklerin aynı olması için facebook kilitli profil görme apikobal kullananların yorumları kt-9018e kumanda kodları listesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum