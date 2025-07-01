Çin, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olabilir

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma ve teknoloji danışmanlık şirketi Yole Group, Çin'in dünya çapındaki dökümhane üretim kapasitesinin %30'una sahip olacağını ve bu alanda en büyük yarı iletken üretim merkezi hâline geleceğini öngörüyor.

Liderliği Tayvan'dan alması bekleniyor

Şu anda Tayvan %23 ile en yüksek çip üretim kapasitesine sahip, onu %21 ile Çin, %19 ile Güney Kore, %13 ile Japonya, %10 ile ABD ve %8 ile Avrupa takip ediyor. Çin'in çip üretimde kendi kendine yeterlilik hedefi doğrultusunda, yerel yarı iletken üretimine yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle liderliği ele geçirmesi bekleniyor.

2024 yılında Çin’in yarı iletken üretimi aylık 8,85 milyon plaka (wafer) seviyesine ulaştı ve bu, bir önceki yıla kıyasla %15’lik bir artış anlamına geliyor. 2025’te bu rakamın 10,1 milyon plakaya çıkması bekleniyor. Çin bunu 18 yeni fabrika inşa ederek başardı.

ABD, plakaların en büyük tüketicisi konuumda ve küresel talebin yaklaşık %57'sini tek başına oluşturuyor. Ancak ülke, toplam üretim kapasitesinin yalnızca %10’una sahip; bu da ihtiyacının çoğunu Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi üreticilerden karşılaması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan, Japonya ve Avrupa’daki üretim, büyük ölçüde iç talebi karşılamaya yetiyor. Singapur ve Malezya gibi diğer üretici ülkeler ise toplam küresel üretim kapasitesinin %6’sını oluşturuyor. Ancak bu ülkelerdeki dökümhaneler çoğunlukla yabancı sermayeli ve ABD ile Çin gibi büyük pazarlara yönelik çalışıyor.

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Ancak raporda, ABD’de halihazırda inşası devam eden fabrikalardan pek bahsedilmiyor. Örneğin TSMC, Arizona’daki fabrikasında ileri düzey çip üretiminin %30’unu yapmayı planlıyor. Intel, Samsung, Micron, GlobalFoundries ve Texas Instruments gibi şirketler de ABD’de yeni üretim tesisleri kurma aşamasında. Bu projeler hayata geçtiğinde, ABD’nin üretim kapasitesinde ciddi artış yaşanacak.

İhracat kısıtlamaları Çin'i zorluyor

Buna ek olarak, Çin’deki dökümhanelerin teknolojik düzeylerinin Batılı muadilleriyle nasıl karşılaştırıldığı raporda belirtilmiyor. ABD, Çin’in en gelişmiş çip üretim teknolojilerine erişimini zorlaştırmak için çeşitli ihracat kısıtlamaları uyguluyor. Bu da Çinli şirketlerin en ileri düzeyde çip üretim ekipmanlarını edinmesini zorlaştırıyor. Bu boşluğu kapatmak için Çin, litografi makineleri ve elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları gibi kritik alanlara milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Dolayısıyla, Çin üretim kapasitesi açısından öne geçmeye hazırlansa da, yakın gelecekte en son teknoloji çipleri üretme kapasitesine hangi ülkenin sahip olacağı sorusu hala netlik kazanmış değil.

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Çin, 2030'da dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olabilir

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