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    CATL, batarya değişim hizmetini Avrupa'ya getirmeye çalışıyor

    Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, Avrupa pazarına batarya değişim ve geri dönüşüm teknolojilerini sunarak bu alandaki küresel büyümesini hızlandırmak istiyor.

    CATL, batarya değişim hizmetini Avrupa'ya getirmeye çalışıyor Tam Boyutta Gör
    CATL’in yönetim kurulu sekreteri Jiang Li, Financial Times’a verdiği röportajda, batarya değişim teknolojisinin Avrupa’da "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi. Li, bu sistemin batarya maliyetlerini düşürebileceğini ve batarya ömrünü uzatabileceğini vurguladı.

    Şirketin hedefleri oldukça iddialı: Çin’de bu yılın sonuna kadar bin, üç yıl içinde ise 10 bin batarya değişim istasyonu kurulması planlanıyor. Jiang Li, bu hedeflere ulaşıldıktan sonra iş modelinin Avrupa ve diğer bölgelere taşınacağını belirtti. Ayrıca CATL’in Avrupa’daki otomobil üreticileriyle batarya değişim teknolojisinin kullanımı konusunda görüşmeler yaptığı da ifade edildi.

    Batarya değişim teknolojisi denince akla gelen ilk isimlerden biri Çinli elektrikli araç üreticisi Nio. Şirket, Çin'de 3.376, Avrupa'da ise 60 batarya değişim istasyonuyla sektörde önemli bir oyuncu konumunda. Nio’nun sunduğu BaaS (Battery as a Service) modeli sayesinde kullanıcılar sadece aracı satın alıyor, batarya paketini ise kiralayarak maliyeti düşürebiliyor. Batarya değişimi destekleyen Nio modelleri, aynı zamanda hızlı şarj özelliğine de sahip.

    CATL, batarya değişim sektörüne Ocak 2022’de adım attı. 18 Aralık 2024’te yapılan bir duyuruda, şirket bu alanda daha büyük hedefler belirledi ve standartlaşmayı öncelik haline getirdi. Aralık 2024’te, binek araçlar için geliştirilen iki yeni batarya paketi tanıtıldı: Choco-SEB #20 ve #25. Bataryaların standart hale getirilmesi sayesinde abonelik sistemine katılacak daha fazla marka ile hızlı bir büyüme hedefleniyor.

    CATL, batarya değişim teknolojileri konusunda Nio ile de önemli bir iş birliğine imza attı. CATL ve Nio, dünyanın en büyük batarya değişim ağı için birlikte çalışacak. Nio’nun alt markası Firefly tarafından geliştirilen yeni modeller, CATL’in Choco-Swap teknolojisini kullanacak. İki şirket, Çin'de batarya değişim teknolojisine yönelik ulusal standartların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda da birlikte hareket edecek.

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