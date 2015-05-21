Ubuntu'nun hedefi bu yıl 200 milyon kullanıcıya ulaşmak

En popüler Linux dağıtımı haline gelen Ubuntu, sadece masaüstünde değil mobil cihaz, insansız hava araçları, beyaz eşya ve televizyon sektörlerinde de gelecek adına önemli yatırımlar yapıyor. Canonical Vakfı'nın bu anlamda da önemli bir hedefi var.





Vakıf başkanı Mark Shuttleworth, Mayıs 2011 tarihinde Macaristan'daki bir toplantıda 4 yıl sonunda 200 milyon Ubuntu kullanıcısına ulaşabilmek hedefini koymuştu. Bu hedefin başarılı olabilmesi adına önümüzde 7 aylık bir süreç kaldı.





Ubuntu işletim sistemi veya Linux dağıtımları ile ilgili bugüne kadar net kullanıcı sayıları içeren raporlar yayımlanmış değil. Büyük analiz firmalarının hedefinde genelde Windows ve OS X sürümleri bulunuyor.





Tahminler ise şimdilik Ubuntu sürümlerinin 100 milyon kullanıcı sayısına henüz ulaşamadığı yönünde. Bu bakımdan Shuttleworth'un hedeflediği rakama ulaşmak neredeyse imkansız gibi duruyor.





Ubuntu işletim sistemi satılan bilgisayarlar üzerinde varsayılan olarak kendisine çok az yer buluyor. Genelde kullanıcılar çeşitli kaynaklardan indirerek sistemi cihazlarına kuruyor. Bu da sayı konusunda platformun elini zayıflatıyor.





Ancak yatırım yapılan sektörlerde Meizu MX4 Ubuntu Edition, Chillhub buzdolabı gibi ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl olmasa ile doğru işbirlikleri ile Ubuntu kullanıcı sayısının tüm sektörlerde önümüzdeki yıllarda artacağını ümit ediyoruz.

http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=2015-200-Million-Goal-Retro