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Ubuntu'nun hedefi bu yıl 200 milyon kullanıcıya ulaşmak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu'nun hedefi bu yıl 200 milyon kullanıcıya ulaşmak

En popüler Linux dağıtımı haline gelen Ubuntu, sadece masaüstünde değil mobil cihaz, insansız hava araçları, beyaz eşya ve televizyon sektörlerinde de gelecek adına önemli yatırımlar yapıyor. Canonical Vakfı'nın bu anlamda da önemli bir hedefi var.

Vakıf başkanı Mark Shuttleworth, Mayıs 2011 tarihinde Macaristan'daki bir toplantıda 4 yıl sonunda 200 milyon Ubuntu kullanıcısına ulaşabilmek hedefini koymuştu. Bu hedefin başarılı olabilmesi adına önümüzde 7 aylık bir süreç kaldı.

Ubuntu işletim sistemi veya Linux dağıtımları ile ilgili bugüne kadar net kullanıcı sayıları içeren raporlar yayımlanmış değil. Büyük analiz firmalarının hedefinde genelde Windows ve OS X sürümleri bulunuyor. 

Tahminler ise şimdilik Ubuntu sürümlerinin 100 milyon kullanıcı sayısına henüz ulaşamadığı yönünde. Bu bakımdan Shuttleworth'un hedeflediği rakama ulaşmak neredeyse imkansız gibi duruyor. 

Ubuntu işletim sistemi satılan bilgisayarlar üzerinde varsayılan olarak kendisine çok az yer buluyor. Genelde kullanıcılar çeşitli kaynaklardan indirerek sistemi cihazlarına kuruyor. Bu da sayı konusunda platformun elini zayıflatıyor. 

Ancak yatırım yapılan sektörlerde Meizu MX4 Ubuntu Edition, Chillhub buzdolabı gibi ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl olmasa ile doğru işbirlikleri ile Ubuntu kullanıcı sayısının tüm sektörlerde önümüzdeki yıllarda artacağını ümit ediyoruz.  

http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=2015-200-Million-Goal-Retro Yorum Yaz
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XavierPedro 4 yıl
DraGonS
NSA ile ortak çalışan linux dağıtımlarından birisidir ubuntu. Başka linux dağıtımlarından birini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tek tek kaynak belirtmek istemiyorum.

Cem Yılmaz ın dediğine geliyor, naapsın elin gavuru senin Zeytinburnu da kokoreç yerken yaptığın yer bildirimini...
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EXcom_Zkko 4 yıl
Bloatware dolu bir dağıtım ubuntu. Aynı tabanı kullanan Mint, hatta Debian'dan bariz ağır çalışıyor.
Ayrıca arama çubuğuna yazdığınız her komut direkt olarak belli serverlara gidiyor. Bu olay büyük yankı uyandırmıştı yakın zamanda.
Kısacası; Linux felsefesine ters davranan bu dağıtımı kullanmayın. Mint var mis gibi. 1GB ram ve altı için i686 Manjaro var. Var oğlu var.
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ounomaus 4 yıl
DaRKFoRCeS
Ubuntu ve Linux mint kullandım. Şu W8.1 enterprise deneme sürümünü kullanıyorum. Yılların verdiği bir alışkanlık var. Ayrıca emulatör ile oyun oynamak eğlenceli değil. Linux türevlerinin en güzel yanı komut kullanmak. Aslında son kullanıcıya hitap etmiyor denebilir. Yemeği kendiniz yaparsanız Linux olur. Hazır gelir Windows olur. İşte böyle birşey.

akşam olunca insan evine gelince evde yemek yapmak istemiyor insan
hazır önünde olması daha rahat oluyor
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DraGonS 4 yıl
NSA ile ortak çalışan linux dağıtımlarından birisidir ubuntu. Başka linux dağıtımlarından birini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tek tek kaynak belirtmek istemiyorum.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl DraGonS
DraGonS
NSA ile ortak çalışan linux dağıtımlarından birisidir ubuntu. Başka linux dağıtımlarından birini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tek tek kaynak belirtmek istemiyorum.

Yani bazı çevrelerin ubuntunun bu kadar arkasında destek olması ,kolaylıkla fişleme ve takip edilebilmesinde mi yatıyor. Bu konuda eminmisiniz , eğer öyleyse bu ubuntu adına fiyasko bir durumdur.
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LegendM 4 yıl DraGonS
DraGonS

NSA ile ortak çalışan linux dağıtımlarından birisidir ubuntu. Başka linux dağıtımlarından birini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tek tek kaynak belirtmek istemiyorum.

Hep söyleniyor da, elle tutulur somut bir delil yok.
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umut_baris 4 yıl DraGonS
DraGonS

NSA ile ortak çalışan linux dağıtımlarından birisidir ubuntu. Başka linux dağıtımlarından birini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tek tek kaynak belirtmek istemiyorum.

NSA ile çalışmayan biri hemen internet ortamında karalama kampanyasıyla yok edilir zaten?

Kullandığımız ağ denetleyicileri (ethernet, wifi kartları), işletim sistemleri, tarayıcılar hep NSA ya hizmet ediyor zaten?

NSA tanısın istemiyorsanız, internet, telefon kullanmayacaksınız.
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zayit 4 yıl
Yilların linux kullanıcısıyim. Neden ubuntu fon alayim. Mark bey bana anlatin, note 2 de yapamadıgim neyi yapabilecegim. Yoksa apple funı gibi ubuntu funı oldugum içinmi almalıyim. Beni ikna edip telefonu aldırabilirseniz bu rakama ulaşabilirsiniz.
Fark yaratabilecek yeterlilikte olursanız pazarlama oyununda olursunuz. Ama eğer olamazsanız, kimler geldi kimler geçti. İşiniz zor...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Ubuntu ve Linux mint kullandım.
Şu W8.1 enterprise deneme sürümünü kullanıyorum.
Yılların verdiği bir alışkanlık var.
Ayrıca emulatör ile oyun oynamak eğlenceli değil.
Linux türevlerinin en güzel yanı komut kullanmak.
Aslında son kullanıcıya hitap etmiyor denebilir.
Yemeği kendiniz yaparsanız Linux olur.
Hazır gelir Windows olur.
İşte böyle birşey.

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mrsmrc 4 yıl
Görünümünü iyileştirse çok daha iyi olacak Ubuntu için, umarım hedeflediği rakama ulaşır
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sis651 4 yıl
200 milyon hedefi 2011'de söylenmiş bir şeydi ve dört yıllık bir süreyi kapsıyordu. Şu an o kadar kullanıcıya ulaşılamadığı ortada ve 7 ayda da bunun olması imkansız. Hani başlık biraz sansasyonel başlıklara benzemiş. Bu yılki hedefleri bu kadar kullanıcıya ulaşmak değil, dört yıl önceki hedefleri oydu ama tutmadı.
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bkaakco 4 yıl mrsmrc
Aynen, insan bir iki tema ayarı koyar, terminale komut yazıp düzgün çalışıp çalışmayacağı bile belli olmayan temaları yüklemek zorun değilim, artık bunu aşmaları lazım. Uygulama kaldırmak için bile komut yazıyoruz veya dışarıdan uygulama indiriyoruz, şaka gibi. Hiçbir işletim sistemine karşı değilim fakat bu gibi ciddi eksikleri görmezden gelmem mümkün değil.
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