Ubuntu'nun hedefi bu yıl 200 milyon kullanıcıya ulaşmak

Haber Editörü
En popüler Linux dağıtımı haline gelen Ubuntu, sadece masaüstünde değil mobil cihaz, insansız hava araçları, beyaz eşya ve televizyon sektörlerinde de gelecek adına önemli yatırımlar yapıyor. Canonical Vakfı'nın bu anlamda da önemli bir hedefi var.
Vakıf başkanı Mark Shuttleworth, Mayıs 2011 tarihinde Macaristan'daki bir toplantıda 4 yıl sonunda 200 milyon Ubuntu kullanıcısına ulaşabilmek hedefini koymuştu. Bu hedefin başarılı olabilmesi adına önümüzde 7 aylık bir süreç kaldı.
Ubuntu işletim sistemi veya Linux dağıtımları ile ilgili bugüne kadar net kullanıcı sayıları içeren raporlar yayımlanmış değil. Büyük analiz firmalarının hedefinde genelde Windows ve OS X sürümleri bulunuyor.
Tahminler ise şimdilik Ubuntu sürümlerinin 100 milyon kullanıcı sayısına henüz ulaşamadığı yönünde. Bu bakımdan Shuttleworth'un hedeflediği rakama ulaşmak neredeyse imkansız gibi duruyor.
Ubuntu işletim sistemi satılan bilgisayarlar üzerinde varsayılan olarak kendisine çok az yer buluyor. Genelde kullanıcılar çeşitli kaynaklardan indirerek sistemi cihazlarına kuruyor. Bu da sayı konusunda platformun elini zayıflatıyor.
Ancak yatırım yapılan sektörlerde Meizu MX4 Ubuntu Edition, Chillhub buzdolabı gibi ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl olmasa ile doğru işbirlikleri ile Ubuntu kullanıcı sayısının tüm sektörlerde önümüzdeki yıllarda artacağını ümit ediyoruz.
http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=2015-200-Million-Goal-Retro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cem Yılmaz ın dediğine geliyor, naapsın elin gavuru senin Zeytinburnu da kokoreç yerken yaptığın yer bildirimini...
Ayrıca arama çubuğuna yazdığınız her komut direkt olarak belli serverlara gidiyor. Bu olay büyük yankı uyandırmıştı yakın zamanda.
Kısacası; Linux felsefesine ters davranan bu dağıtımı kullanmayın. Mint var mis gibi. 1GB ram ve altı için i686 Manjaro var. Var oğlu var.
akşam olunca insan evine gelince evde yemek yapmak istemiyor insan
hazır önünde olması daha rahat oluyor
Yani bazı çevrelerin ubuntunun bu kadar arkasında destek olması ,kolaylıkla fişleme ve takip edilebilmesinde mi yatıyor. Bu konuda eminmisiniz , eğer öyleyse bu ubuntu adına fiyasko bir durumdur.
Hep söyleniyor da, elle tutulur somut bir delil yok.
NSA ile çalışmayan biri hemen internet ortamında karalama kampanyasıyla yok edilir zaten?
Kullandığımız ağ denetleyicileri (ethernet, wifi kartları), işletim sistemleri, tarayıcılar hep NSA ya hizmet ediyor zaten?
NSA tanısın istemiyorsanız, internet, telefon kullanmayacaksınız.
Fark yaratabilecek yeterlilikte olursanız pazarlama oyununda olursunuz. Ama eğer olamazsanız, kimler geldi kimler geçti. İşiniz zor...
Şu W8.1 enterprise deneme sürümünü kullanıyorum.
Yılların verdiği bir alışkanlık var.
Ayrıca emulatör ile oyun oynamak eğlenceli değil.
Linux türevlerinin en güzel yanı komut kullanmak.
Aslında son kullanıcıya hitap etmiyor denebilir.
Yemeği kendiniz yaparsanız Linux olur.
Hazır gelir Windows olur.
İşte böyle birşey.