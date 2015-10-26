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Üç boyutlu yazıcı ile yapay biyolojik baskı

Carnegie Mellon Üniversitesi, üç boyutlu baskı sürecine yumuşak baskıyı da dahil ediyor. Biyolojik baskı ile gerçekten çalışan yapay organlar için çok önemli bir adım atılıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcı ile yapay biyolojik baskı

Son dönemin en çok konuşulan üretim teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, yaratıcı bilim adamlarının elinde birçok farklı işlem için programlanabiliyor. Bu açıdan önemli bir başarıya imza atan Carnegie Mellon Üniversitesi, üç boyutlu yazıcı ile artık yapay biyolojik baskı yapabiliyor.
Bildiğiniz üzere standart üç boyutlu yazıcılar plastik ya metal kullanarak sert baskılar gerçekleştirebiliyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni sistem ise yumuşak baskı sürecinin kapılarını aralıyor. Bu sayede doku, kalp ya da damar gibi yapay biyolojik unsular basabilen ekip, bunu yumuşak baskıyı özel bir jel katman içerinde yaparak yerine getiriyor.
Yine standart bir üç boyutlu yazıcı ile çalışan araştırmacılar, baskı kafasına bağlanan şırınga yardımıyla esas malzemeyi bu özel jel içerisine salgılıyor ve bu sayede yumuşak bir sabit zemin içerisinde yine yumuşak bir baskı elde edilmiş oluyor. Daha sonra ise bu jel belirli sıcaklıkta eritiliyor ve geriye hedeflenen sonuç kalıyor. Baskı öncesi verileri ise basılmak istenen objenin çekilen MRI ile üç boyutlu görüntülerden geliyor.
Gerçekten çalışabilir yapay organların üç boyutlu yazıcılar ile üretilmesi için ilk adım olarak görülen teknoloji, organ bağışı bekleyen hastalar için de önemli bir umut oluşturuyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/3d-printer-gets-hacked-to-produce-hearts-bones-and-brains-1307488 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hk 3 yıl
3 boyutlu yazıcı ile üretilen ürünler için 3dmanya.com/...
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Patren 3 yıl
3 boyutlu yazıcılar ne kadar çok gelişmiş
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Arranger. 3 yıl
Güzel haber.
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smart1978 3 yıl
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profecco 3 yıl
İlgimi çekti +1
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