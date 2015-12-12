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Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Hovarboard'lar bir anda trend olarak binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlandı, ancak büyük pil kapasitesine sahip bu ürünlere tehlike saçtıkları gerekçesiyle yasaklamalar devam ediyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı
 
Hoverboard'lar bir anda dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler oldu ve binlerce adet satış rakamına ulaştı. Olayın kötü boyutu ise büyük pil kapasitesine sahip bu ürünlerin "batarya, enerji kesme anahtarları, fişler ve kablolar" gibi bir çok konuda tehlike saçabileceğini gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre piyasada bulunan ürünlerin %88'i bu konulardan herhangi birisine ait bir tehlike barındırıyor ve patlama riski taşıyor.

Satışların bir anda yükselmesiyle birlikte dünya genelinden patlayan Hoverboard haberleri de sık sık gelmeye devam ediyor. Özellikle şarj sırasında büyük pil kapasitesi nedeniyle adeta bir saatli bomba gibi tehlike saçan ürünlerin zarar veremeyeceği bir alanda şarj edilmesi tavsiye ediliyor. New York ise çözümü denetlenmemiş hoverboad'ları yasaklamakta bulmuş.

Bir diğer tehlike ise bu ürünlerin uçaklar aracılığıyla taşınması. Özellikle seyahat sırasında turistler tarafından farklı ülkelerden satın alınarak uçağa yüklenen hoverboard'ların artık bu şekilde taşınması yasaklandı. Uçuşların güvenliği için oldukça önemli bu karar kullanıcıları da alacakları ürünü bir kez daha sorgulamaya itebilir. Güvenilir olduğuna emin olmadığınız hoverboard'ları satın almamaya özen gösterin, şarj etmek için de evin en ücra köşelerini tercih etmekte fayda var. Aşağıda yer alan videoda bir AVM'de müşterilerin satın almadan önce denemesi için bırakılan test ürününün bir anda nasıl tutuştuğunu izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/11/airlines-ban-hoverboards/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Acilen TDK bu kelimenin Türkçesini bulmalı. Ben elektrikli kaykayı veya elektrikli pateni tavsiye ediyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
Acilen TDK bu kelimenin Türkçesini bulmalı. Ben elektrikli kaykayı veya elektrikli pateni tavsiye ediyorum.
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Umutcan 4 yıl
Şu ürünlere Hoverboard denmesi çok saçma geliyor bana. Havada durmayan klasik ve tekerlekli bir araca hover takısı kullanmak mantıksız.
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LegendM 4 yıl
Casey yandi ozaman :D
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Patren 4 yıl
tekerlikli c4
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kadirirdem 4 yıl
insanların yürümemesini sağlayan ve tembelliğe iten gereksiz ve saçma ürün iyi olmuş hatta tamamen yasaklansın....
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alito 4 yıl
Sırf ucuz diye, ne idüğü belirsiz Çin malı cihazlara itibar etmemek lazım. Bu aletlerin kaliteli ve pahalı olanlarıda var ama orijinal olduğunun teyit edilmesi şart.
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swat882 4 yıl
Biraz daha gelişmesi lazım
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Gencbeyiin 4 yıl
güzel ürün
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