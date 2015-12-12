Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Hoverboard'lar bir anda dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler oldu ve binlerce adet satış rakamına ulaştı. Olayın kötü boyutu ise büyük pil kapasitesine sahip bu ürünlerin "batarya, enerji kesme anahtarları, fişler ve kablolar" gibi bir çok konuda tehlike saçabileceğini gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre piyasada bulunan ürünlerin %88'i bu konulardan herhangi birisine ait bir tehlike barındırıyor ve patlama riski taşıyor.

Bir diğer tehlike ise bu ürünlerin uçaklar aracılığıyla taşınması. Özellikle seyahat sırasında turistler tarafından farklı ülkelerden satın alınarak uçağa yüklenen hoverboard'ların artık bu şekilde taşınması yasaklandı. Uçuşların güvenliği için oldukça önemli bu karar kullanıcıları da alacakları ürünü bir kez daha sorgulamaya itebilir. Güvenilir olduğuna emin olmadığınız hoverboard'ları satın almamaya özen gösterin, şarj etmek için de evin en ücra köşelerini tercih etmekte fayda var. Aşağıda yer alan videoda bir AVM'de müşterilerin satın almadan önce denemesi için bırakılan test ürününün bir anda nasıl tutuştuğunu izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/11/airlines-ban-hoverboards/

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Satışların bir anda yükselmesiyle birlikte dünya genelinden patlayan Hoverboard haberleri de sık sık gelmeye devam ediyor. Özellikle şarj sırasında büyük pil kapasitesi nedeniyle adeta bir saatli bomba gibi tehlike saçan ürünlerin zarar veremeyeceği bir alanda şarj edilmesi tavsiye ediliyor. New York ise çözümü denetlenmemiş hoverboad'ları yasaklamakta bulmuş.