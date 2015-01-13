Ücretsiz WiFi müşterinin mağazaya sadakatini artırıyor

Haber Editörü
Günümüzde pek çok mağazada, alışveriş merkezinde veya restorantta kablosuz internet ücretsiz olarak sunuluyor. Kısmen müşteri çekebilmek için kısmen de sunulan hizmeti daha iyi hale getirmek için uygulanan bu sistem müşterileri olumlu etkiliyor.
Yapılan araştırmalara göre müşterilere ücretsiz kablosuz internet sunan mağazalarda sadakat oranının yüzde 28 arttığı görülmüş. Ücretsiz internet olmadığını gören müşteri genelde şansını başka bir mağazada deniyor.
Araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 82'si müşterilere ücretsiz WiFi sunduğunu belirtiyor. Ancak sadece yüzde 57'si hem müşteri hem de çalışanlara yönelik oluyor. Kalan kısım ya sadece müşterilere ya da sadece çalışanlara hitap ediyor.
Müşterilerine ücretsiz WiFi hizmeti veren işletmelerin yüzde 34'ü altyapısını geliştirerek daha kaliteli bir internet sunmanın planlarını yapıyor. Daha fazla kapsama alanı, daha fazla kapasite ve daha hızlı bağlantılar bu planların içinde.
Artık herkesin bir akıllı telefonu olduğu için alışveriş yapmaya gittiğinizde veya bir mekanda yemek yemeye oturduğunuzda mutlaka internete bağlanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılamayı iyi beceren işletmeler de görünüşe göre daha fazla müşteri kazanıyor. Bu noktada beleş mal baldan tatlıdır sözü de aklımıza gelmiyor değil.
http://www.phonearena.com/news/Study-shows-that-in-store-Wi-Fi-builds-customer-loyalty_id64764 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden okuma köşeleri olurdu onun yerinede 1 pc koydum internet köşesi yaptım...
Bulunduğum civarda 3g yok normal gprsmi ne onunlada aşırı yavaş girdiği için en mantıklısı bizim evin civarına gelmek...özellikle yaz aylarında görmelisiniz..herkes kahvenin önünde tek sıra en az 10-15 kişi var telefonlarla oynuyor,laptopunu tabletini getiriyor vs:)
Daha yeni bi online oyun oynayım dedim laptopu kırmamak için sağ sola bağırıp başkalarınında kalbini kırdım.stres atmak için yapılan şeyler, stres yapıyor ülkemizde.kendi milletinin cüzdanına göz diken başka bi ırk varmıdır aceba bizden başka.lanet olsun.
O ttnet için geçerli.
Superonline da şu saçma fiyatlarını ucuzlatsa ve akk yi kaldırsa rahat edecez ama.
Her ay 25 mbps ye 75 lira veriyorum.
Mezar diyip geçme İstanbul'da 1 mezar ev parası mübarek