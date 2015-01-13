Ücretsiz WiFi müşterinin mağazaya sadakatini artırıyor





Günümüzde pek çok mağazada, alışveriş merkezinde veya restorantta kablosuz internet ücretsiz olarak sunuluyor. Kısmen müşteri çekebilmek için kısmen de sunulan hizmeti daha iyi hale getirmek için uygulanan bu sistem müşterileri olumlu etkiliyor.





Yapılan araştırmalara göre müşterilere ücretsiz kablosuz internet sunan mağazalarda sadakat oranının yüzde 28 arttığı görülmüş. Ücretsiz internet olmadığını gören müşteri genelde şansını başka bir mağazada deniyor.





Araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 82'si müşterilere ücretsiz WiFi sunduğunu belirtiyor. Ancak sadece yüzde 57'si hem müşteri hem de çalışanlara yönelik oluyor. Kalan kısım ya sadece müşterilere ya da sadece çalışanlara hitap ediyor.





Müşterilerine ücretsiz WiFi hizmeti veren işletmelerin yüzde 34'ü altyapısını geliştirerek daha kaliteli bir internet sunmanın planlarını yapıyor. Daha fazla kapsama alanı, daha fazla kapasite ve daha hızlı bağlantılar bu planların içinde.





Artık herkesin bir akıllı telefonu olduğu için alışveriş yapmaya gittiğinizde veya bir mekanda yemek yemeye oturduğunuzda mutlaka internete bağlanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılamayı iyi beceren işletmeler de görünüşe göre daha fazla müşteri kazanıyor. Bu noktada beleş mal baldan tatlıdır sözü de aklımıza gelmiyor değil.

http://www.phonearena.com/news/Study-shows-that-in-store-Wi-Fi-builds-customer-loyalty_id64764