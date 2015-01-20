Ultimate Ears BOOM Test Masamızda

Haber Editörü
Logitech'in malzeme kalitesi ve ses çıkış gücüyle dikkat çeken, yeni seri kulesi, Ultimate Ears BOOM'u inceliyoruz.
Teknik Özellikler:
Frekans aralığı: 90 Hz- 20 KHz
Hassasiyet: 88 db
Direnç: 4 ohm
Sürücü: 2x 40 mm ve 2x Pasif radyatör
Ses Açısı: 360 derece
Nfc: Bulunuyor
Profiller: A2DP, HFP
Dikkatimi çeken teknik detaylardan bahsetmem gerekirse; 90 Hz-20 Khz frekans aralığı bulunan ürünün, 2'şer adet 40 mm'lik sürücüsü ve 50 mm'lik pasif radyatörü bulunuyor.
Sürücü: 2x 40 mm ve 2x Pasif radyatör
Ses Açısı: 360 derece
Nfc: Bulunuyor
Profiller: A2DP, HFP
Dikkatimi çeken teknik detaylardan bahsetmem gerekirse; 90 Hz-20 Khz frekans aralığı bulunan ürünün, 2'şer adet 40 mm'lik sürücüsü ve 50 mm'lik pasif radyatörü bulunuyor.
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Teşekkür ederim.
Dışarı çıkınca alırsın o koca sistemi dimi ...
iPhone'dan bağlanınca köşede cihazın pil durumunu da gösteriyordu yanlış anlamadıysam.
Bir de ses tuşları iPhone ile senkronize, birisinden sona getirirseniz diğeri de sona geliyor.
Monster Clarity HD evde dinlemek için çok iyi. İkisini yanyana getirip dinlemedim ve maalesef Boom'un sesini hatırlamıyorum ama evde parti haricinde dinlerken bir fark olacağını sanmıyorum.