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Ultimate Ears BOOM Test Masamızda

4 yıl
10,8b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in malzeme kalitesi ve ses çıkış gücüyle dikkat çeken, yeni seri kulesi, Ultimate Ears BOOM'u inceliyoruz.

Teknik Özellikler:

Frekans aralığı: 90 Hz- 20 KHz
Hassasiyet: 88 db
Direnç: 4 ohm
Sürücü: 2x 40 mm ve 2x Pasif radyatör 
Ses Açısı: 360 derece
Nfc: Bulunuyor
Profiller: A2DP, HFP

Dikkatimi çeken teknik detaylardan bahsetmem gerekirse; 90 Hz-20 Khz frekans aralığı bulunan ürünün, 2'şer adet 40 mm'lik sürücüsü ve 50 mm'lik pasif radyatörü bulunuyor.

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DH Misafiri 4 yıl
Beats pill 2.0 ile karşılaştırdığımızda hangisini önerirsiniz?
Teşekkür ederim.
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loley00 4 yıl
3.14 de başlayan müziğin adını bilen varmı shazam da çıkmadı bu arada güzel inceleme
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derindarbe200 4 yıl
500tl nedir ya buna verilirmi hiç Hİ-Fİ sistemler mevcut 500tl ye hem odanızın dekorasyonunu tamamlıyo hem Hİ-Fİ sistem çalıştırabilcek bi evde oturuyosanız bu alınmaz.
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Guest-FA9189F46 4 yıl derindarbe200
derindarbe200
500tl nedir ya buna verilirmi hiç Hİ-Fİ sistemler mevcut 500tl ye hem odanızın dekorasyonunu tamamlıyo hem Hİ-Fİ sistem çalıştırabilcek bi evde oturuyosanız bu alınmaz.


Dışarı çıkınca alırsın o koca sistemi dimi ...
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Green Master Yoda 4 yıl
vdscxvxvx
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün.....
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trakya1923 4 yıl
200 $ maşallah :D
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DH Misafiri 4 yıl
Ben Turkcell den 460 TL aldım bana da çok Pahalı geldi ama bildigin opera ses çok net ve temiz genede çok para Yav ??
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HumWE 4 yıl
logitech çok kaliteli ürün hoş ama 500 tl nedir ?
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Zig Zag 4 yıl
Bizim bi arkadaşta vardı, yılbaşında bütün gece bununla takılmıştık evde.
iPhone'dan bağlanınca köşede cihazın pil durumunu da gösteriyordu yanlış anlamadıysam.
Bir de ses tuşları iPhone ile senkronize, birisinden sona getirirseniz diğeri de sona geliyor.

Monster Clarity HD evde dinlemek için çok iyi. İkisini yanyana getirip dinlemedim ve maalesef Boom'un sesini hatırlamıyorum ama evde parti haricinde dinlerken bir fark olacağını sanmıyorum.
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system electronıc 4 yıl
keşke incelemeyi izlemeden önce fiyatına baksaydım..boşu boşuna zaman kaybı oldu benim için...
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