Ultrabook ilk olarak tablet bilgisayar pazarını vurabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung ve Toshiba gibi dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri ultrabook modellerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor. Intel tarafından geliştirile ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra-ince tasarımlı, hafif ve aynı zamanda performans odaklı sistemler sunulması hedefleniyor. Bu noktada tabletlerin taşınabilirliği, uzun pil ömrü ve geleneksel dizüstü bilgisayarların üretken yapısını bir arada sunmak isteyen üreticiler, ilk modellerini pazara sunmaya başlarken, asıl yaygınlaşmanın 2012'de gerçekleşmesi bekleniyor.
Acer başkan yardımcısı Scott Lin konuyla ilgili olarak bilgisayar üreticilerinin ilk ultrabook modellerini ağırlıklı olarak son çeyrekte pazara sunacağını ve yaygın bulunabilirliğin 2012 başında gerçekleşeceğini ifade ederken, önümüzdeki yılın sonu itibariyle tüketici odaklı küresel dizüstü bilgisayar pazarının %30'unu ultrabook'ların oluşturacağını, tablet bilgisayar satışlarının da ultrabook'lardan etkileneceğini belirtti. Scott Lin, tablet bilgisayarların ağırlıklı olarak ince ve hafif yapıları ile taşınabilir olması ve eğlence yeteneklerinden ötürü ilgi gördüğünü ifade ederken, iki tarafın güçlü özelliklerini bir araya getiren ultrabook konseptinin tüketicilerin ilgisini tekrar dizüstü bilgisayarlara çekeceğini söylüyor.
Bilgisayar üreticilerden gelen bilgiler de tablet bilgisayar akımının yavaş yavaş kan kaybetmeye başladığına yönelik bazı ipuçları veriyor. Apple'ın iPad 2 siparişlerinde kesintiye gittiği ifade edilirken HP ve RIM gibi üreticiler de tablet bilgisayar pazarında istediklerini bulabilmiş değil. 2011'de 62.5 milyon tablet satılacağı öngörülürken, 2012 için farklı pazar tahminleri de yapılmıyor değil. Öte taraftan dip not olarak Windows 8 işletim sistemli ultrabook'ların yoğun ilgi göreceğine yönelik çeşitli pazar raporlarının olduğunu da eklemek gerekiyor.
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Anlayacağımız yeni bir patent krizi daha geliyor, yazık...
netbook var?
notebook var?
Tablet var ?
Adam tabletler en salak icat demiş, kimisi ipad almıs kısıtlandım demiş. Elma alırsan kısıtlanırsın tabi, git Android bir ürün al. 2013 de windows 8 çıkınca windows alırsın. Elma ile ne işin var ne flashı var ne özgürlüğü. Malzeme ve sistem kalitesi iyi olabilir ama amaca hizmet edemiyorsa isterse altın kaplama olsun!
Şunu anlamanız lazım TABLET ne PC nede Telefon! Tablet sadece Tablet demek durumunda olduğumuzu anlayın artık.
Klavye, mouse gibi yerleşmiş erişim metodları ve cihazları var. EKrana dokunmak ne yazıkki klavye ve mouse gibi tam istenileni yapmaktan çok uzak.
Ekranda bir yazıda hat yaptınız, bir harf sileceksiniz. Klavyeden oklarla ilerlemek veya mouse ile direk noktayı seçme rahatlığı henüz benim dolma parmaklarımla mümkün değil.
Tablet Tablettir arkadaşlar, bunun pazarı ayrı, telefonun ayrı, Laptob'un ayrı.
Amaca göre hizmet var, bir kitap okumak veya web sayfası gezintisi yapmak için açıkcası hiçde laptobu açasım gelmiyor. Vİdeo izlemek veya müzik dinlemek içinde öyle. PC ihtiyacım yazı işim çok oalcak ise veya tasarım veya kodlama yapacaksam oluyor. Ama tuvalete laptopla girmiyorum TABLET ile giriyorum.
Yolculuk sırasında tabletim hep yanımda. Laptobu otobus kolduğunda nası açabilirim önümde oturan vatandaş kolduğu yatırsa laptobun ekranı kapanıyor.
Tablette sadece ekran var arkadaşlar, klavye kısmı extra yok katlamıyorsunuz. Ufacık incecik süper bir alet. Şimdi gelipde ikiye katladığınız ve kullanmak için illa ikiye ayırmak zorunda olduğunuz laptoplarla kıyaslamayın şu ürünü.
Ama tablet aldım PC'ye ihtiyacım yok demenizde imkansız. Tablet sunduğu bir çok şeye erişmenin en kısa yolu. Ama profesyonelleşmeden çok uzak...
Klavye aparatı alınıp tablete bağlanabilir ve belki o zaman laptop ihtiyacı ortadan kalkabilir. Yine de ince düzustulerden daha kullanılabilir taşınabilir ürünler olurlar. Ancak tabletin kullanım amacına aykırı bir hareket yapmış oluruz. Ben tableti alıp bir yere giderken birde çantama aparat sokmakla uğraşmak istemiyorum. Bununla uğraşacaksam laptobumu götürürüm zaten.
Tablet ne bir LAPTOP, ne bir Telefon. O sadece Tablet!
1: paranız var diye mi? aldınız
2: kaç tl ye aldınız
3: İOS 4 ve yeni çıkan İOS5 HKK BİLGİNİZ NE KADAR?
4: çok güvenlikten kastınız , microsoft / android mi?
5: ipad 2 nin taşınabilir bir cihazı , piyasada dolu ve kulvarları farklı adı da NETBOOK :)) ama kaliteli modelleri yada air book lar vb.
exper in 11.6 atom işlemcili
asus 12 i5 işlemcili tabletler gibi
Tablet alıp mutlu olan görmedim. Sadece prestij aracı olarak kullanıyorlar.
İncel olmaları güzel olsa da, pek iyi verim sağlayamayacağını düşünmüyor değilim.
ikincisi performans olarak ultrabook bilgisayarlar yüksek seviyedeler gelecekte daha da iyi olacaklarına eminim. Nedeni ssdler performans artışında önemli bir etken, ramler de artık masaüstü pclerle aynı seviyede birtek ekran kartlarında masaüstü performansı yakalayamazlar nedeni de boyutları...
Bunun dışında macbook air kullanıcısı olarak crysis2yi ve ferar3ü son ayarlarda akıcı bir şekilde oynadığımı söyleyebilirim.