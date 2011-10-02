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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ultrabook ilk olarak tablet bilgisayar pazarını vurabilir

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung ve Toshiba gibi dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri ultrabook modellerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor. Intel tarafından geliştirile ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra-ince tasarımlı, hafif ve aynı zamanda performans odaklı sistemler sunulması hedefleniyor. Bu noktada tabletlerin taşınabilirliği, uzun pil ömrü ve geleneksel dizüstü bilgisayarların üretken yapısını bir arada sunmak isteyen üreticiler, ilk modellerini pazara sunmaya başlarken, asıl yaygınlaşmanın 2012'de gerçekleşmesi bekleniyor.
Acer başkan yardımcısı Scott Lin konuyla ilgili olarak bilgisayar üreticilerinin ilk ultrabook modellerini ağırlıklı olarak son çeyrekte pazara sunacağını ve yaygın bulunabilirliğin 2012 başında gerçekleşeceğini ifade ederken, önümüzdeki yılın sonu itibariyle tüketici odaklı küresel dizüstü bilgisayar pazarının %30'unu ultrabook'ların oluşturacağını, tablet bilgisayar satışlarının da ultrabook'lardan etkileneceğini belirtti. Scott Lin, tablet bilgisayarların ağırlıklı olarak ince ve hafif yapıları ile taşınabilir olması ve eğlence yeteneklerinden ötürü ilgi gördüğünü ifade ederken, iki tarafın güçlü özelliklerini bir araya getiren ultrabook konseptinin tüketicilerin ilgisini tekrar dizüstü bilgisayarlara çekeceğini söylüyor. 
Bilgisayar üreticilerden gelen bilgiler de tablet bilgisayar akımının yavaş yavaş kan kaybetmeye başladığına yönelik bazı ipuçları veriyor. Apple'ın iPad 2 siparişlerinde kesintiye gittiği ifade edilirken HP ve RIM gibi üreticiler de tablet bilgisayar pazarında istediklerini bulabilmiş değil. 2011'de 62.5 milyon tablet satılacağı öngörülürken, 2012 için farklı pazar tahminleri de yapılmıyor değil. Öte taraftan dip not olarak Windows 8 işletim sistemli ultrabook'ların yoğun ilgi göreceğine yönelik çeşitli pazar raporlarının olduğunu da eklemek gerekiyor. 

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djisis 7 yıl
Menow
dayseeh klavye kısmı tamamen macbook airden alıntı. Firmalar tasarım yaparken daha özgün olabilmeli....
Komikmisiniz tuş ve touchad i en kullanışlı şekilde koymuşlar. Buna benzetmemesi için daha kullanışsız mi yapsınlar. Sade ve rengi gri diye elmaayami benzedi şimdi.

Anlayacağımız yeni bir patent krizi daha geliyor, yazık...
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onboardx 7 yıl
tablet gereksiz ince hafif bir laptop her işi görür.
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sendemail 7 yıl
Bu bilgisayarlar nerede konumlanacak ?
netbook var?
notebook var?
Tablet var ?
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Menow 7 yıl
Ya ne garip insanlar var şu dünyada!

Adam tabletler en salak icat demiş, kimisi ipad almıs kısıtlandım demiş. Elma alırsan kısıtlanırsın tabi, git Android bir ürün al. 2013 de windows 8 çıkınca windows alırsın. Elma ile ne işin var ne flashı var ne özgürlüğü. Malzeme ve sistem kalitesi iyi olabilir ama amaca hizmet edemiyorsa isterse altın kaplama olsun!

Şunu anlamanız lazım TABLET ne PC nede Telefon! Tablet sadece Tablet demek durumunda olduğumuzu anlayın artık.

Klavye, mouse gibi yerleşmiş erişim metodları ve cihazları var. EKrana dokunmak ne yazıkki klavye ve mouse gibi tam istenileni yapmaktan çok uzak.

Ekranda bir yazıda hat yaptınız, bir harf sileceksiniz. Klavyeden oklarla ilerlemek veya mouse ile direk noktayı seçme rahatlığı henüz benim dolma parmaklarımla mümkün değil.

Tablet Tablettir arkadaşlar, bunun pazarı ayrı, telefonun ayrı, Laptob'un ayrı.

Amaca göre hizmet var, bir kitap okumak veya web sayfası gezintisi yapmak için açıkcası hiçde laptobu açasım gelmiyor. Vİdeo izlemek veya müzik dinlemek içinde öyle. PC ihtiyacım yazı işim çok oalcak ise veya tasarım veya kodlama yapacaksam oluyor. Ama tuvalete laptopla girmiyorum TABLET ile giriyorum.

Yolculuk sırasında tabletim hep yanımda. Laptobu otobus kolduğunda nası açabilirim önümde oturan vatandaş kolduğu yatırsa laptobun ekranı kapanıyor.

Tablette sadece ekran var arkadaşlar, klavye kısmı extra yok katlamıyorsunuz. Ufacık incecik süper bir alet. Şimdi gelipde ikiye katladığınız ve kullanmak için illa ikiye ayırmak zorunda olduğunuz laptoplarla kıyaslamayın şu ürünü.

Ama tablet aldım PC'ye ihtiyacım yok demenizde imkansız. Tablet sunduğu bir çok şeye erişmenin en kısa yolu. Ama profesyonelleşmeden çok uzak...

Klavye aparatı alınıp tablete bağlanabilir ve belki o zaman laptop ihtiyacı ortadan kalkabilir. Yine de ince düzustulerden daha kullanılabilir taşınabilir ürünler olurlar. Ancak tabletin kullanım amacına aykırı bir hareket yapmış oluruz. Ben tableti alıp bir yere giderken birde çantama aparat sokmakla uğraşmak istemiyorum. Bununla uğraşacaksam laptobumu götürürüm zaten.

Tablet ne bir LAPTOP, ne bir Telefon. O sadece Tablet!
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Bukalemun 7 yıl
DH Misafiri
İpad 2 aldım. Sunum yapacağım zaman kullanıyorum. Fakat bunun dışında hiçbir işe yaramıyor. İstediğim gibi dosya kopyalayamıyorum. Arkaplanda hangi bilgilerim nereye gidiyor veya nereye bağlantı var kontrol edemiyorum. Her türlü videoyu convert etmeden izleyemiyorum. itunes zıkkımı olmadan hiçbişey yapamıyorum. Windows un sunduğu özgürlükten sonra bu şekilde kısıtlanmak hiç hoşuma gitmiyor. Sunuma gittiğim bazı şirketlere ipad 2 ile sunum yaptığımda işi bırakıp ipad le ilgilendikleri için kimi zaman sırf ipad sayesinde iş alıyorum. İşe yarar tek yanı bu. İşin özeti windows 8 li bir ultra book tıpkı ipad 2 gibi taşınabilir ve görsel olarak fark yaratabilirse anında satın alırım.

1: paranız var diye mi? aldınız
2: kaç tl ye aldınız
3: İOS 4 ve yeni çıkan İOS5 HKK BİLGİNİZ NE KADAR?
4: çok güvenlikten kastınız , microsoft / android mi?
5: ipad 2 nin taşınabilir bir cihazı , piyasada dolu ve kulvarları farklı adı da NETBOOK :)) ama kaliteli modelleri yada air book lar vb.
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Stanislas Xavier 7 yıl
gayet ince yapıyorlar güzel ama LG gibi şu ekran çerçevelerini kırpsalar o zaman tasarım mükemmel olacak

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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carman 7 yıl
metroda otobüste vs insanları görüyorum ellerinde tabletler ve sadece yaptıkları menude gezinmek yanş sadece hava olsun diye tablet alınmazki
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Elefue 7 yıl
Bu şekilde hafif pili fazla giden 12.5" ekranlı ultrabook standardında windowslu tabletler de çıkarsa iyi olacak
exper in 11.6 atom işlemcili
asus 12 i5 işlemcili tabletler gibi
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@wise 7 yıl Elefue
Elefue

Bu şekilde hafif pili fazla giden 12.5" ekranlı ultrabook standardında windowslu tabletler de çıkarsa iyi olacak
exper in 11.6 atom işlemcili
asus 12 i5 işlemcili tabletler gibi

Tablet alıp mutlu olan görmedim. Sadece prestij aracı olarak kullanıyorlar.
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@wise 7 yıl
Tabletler insana işkence çektirir. O ne zulm öyle? Bir sürü vakit kaybına neden olurken bu ultrabook modelleri iyi olacak İnşallah fiyatlarını abartmazlar yine.
İncel olmaları güzel olsa da, pek iyi verim sağlayamayacağını düşünmüyor değilim.
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dayseeh 7 yıl
klavye kısmı tamamen macbook airden alıntı. Firmalar tasarım yaparken daha özgün olabilmeli....

ikincisi performans olarak ultrabook bilgisayarlar yüksek seviyedeler gelecekte daha da iyi olacaklarına eminim. Nedeni ssdler performans artışında önemli bir etken, ramler de artık masaüstü pclerle aynı seviyede birtek ekran kartlarında masaüstü performansı yakalayamazlar nedeni de boyutları...
Bunun dışında macbook air kullanıcısı olarak crysis2yi ve ferar3ü son ayarlarda akıcı bir şekilde oynadığımı söyleyebilirim.
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dayseeh 7 yıl
macbook air taklidi olmuş...
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Max payne 35 7 yıl
Ultrabookların tek eksi yanı dokunmatik ekran barındırmamaları.
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