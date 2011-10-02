Ultrabook ilk olarak tablet bilgisayar pazarını vurabilir

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung ve Toshiba gibi dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri ultrabook modellerini pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor. Intel tarafından geliştirile ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra-ince tasarımlı, hafif ve aynı zamanda performans odaklı sistemler sunulması hedefleniyor. Bu noktada tabletlerin taşınabilirliği, uzun pil ömrü ve geleneksel dizüstü bilgisayarların üretken yapısını bir arada sunmak isteyen üreticiler, ilk modellerini pazara sunmaya başlarken, asıl yaygınlaşmanın 2012'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Acer başkan yardımcısı Scott Lin konuyla ilgili olarak bilgisayar üreticilerinin ilk ultrabook modellerini ağırlıklı olarak son çeyrekte pazara sunacağını ve yaygın bulunabilirliğin 2012 başında gerçekleşeceğini ifade ederken, önümüzdeki yılın sonu itibariyle tüketici odaklı küresel dizüstü bilgisayar pazarının %30'unu ultrabook'ların oluşturacağını, tablet bilgisayar satışlarının da ultrabook'lardan etkileneceğini belirtti. Scott Lin, tablet bilgisayarların ağırlıklı olarak ince ve hafif yapıları ile taşınabilir olması ve eğlence yeteneklerinden ötürü ilgi gördüğünü ifade ederken, iki tarafın güçlü özelliklerini bir araya getiren ultrabook konseptinin tüketicilerin ilgisini tekrar dizüstü bilgisayarlara çekeceğini söylüyor.

Bilgisayar üreticilerden gelen bilgiler de tablet bilgisayar akımının yavaş yavaş kan kaybetmeye başladığına yönelik bazı ipuçları veriyor. Apple'ın iPad 2 siparişlerinde kesintiye gittiği ifade edilirken HP ve RIM gibi üreticiler de tablet bilgisayar pazarında istediklerini bulabilmiş değil. 2011'de 62.5 milyon tablet satılacağı öngörülürken, 2012 için farklı pazar tahminleri de yapılmıyor değil. Öte taraftan dip not olarak Windows 8 işletim sistemli ultrabook'ların yoğun ilgi göreceğine yönelik çeşitli pazar raporlarının olduğunu da eklemek gerekiyor.