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Ultrabook üreticileri hibrit sürücülere yönelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook segmentinde ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar üretmeyi planlayan üreticilerin 1000 doların altında model sunma planları için depolama sürücüsü tarafında SSD yerine hibrit sürücülere ağırlık vermesi bekleniyor. Yüksek kapasiteli sabit diske ek olarak sık kullanılan uygulamalar için Intel Smart Response teknolojisiyle hızlı bellekleme yapabilen SSD sürücülere yer verileceği ifade ediliyor ki bu noktada ilk ürünün Acer'ın Aspire S3 modeli olduğunu görüyoruz zira Asus'un Zenbook ailesinde depolama için SSD sürücü kullanılıyor.
Melez sürücü kullanımı ile dizüstü bilgisayar üreticilerinin toplam maliyette %10-15 arası avantaj yakaladıkları üstelik bu avantajı sağlarken aynı zamanda Intel'in ultrabook için belirlediği ana hatlara yani açılış süresi (8-45 saniye) ve 9.5mm'dan önce fiziksel disk kullanımı gibi kriterlere uymayı sürdürdükleri görülüyor. Saf performans anlamında SSD sürücülerle rekabet etmesi pek mümkün olmayan melez sürücüler, geleneksel mekanik diskler ile kıyaslandığında ise daha iyi performans sunabiliyor ve SSD'lere kıyasla daha yüksek depolama kapasitesini daha düşük fiyat segmentinde mümkün kılabiliyorlar.
Ultrabook konsepti ilk tanıtıldığında yüksek maliyetlerden şikayet eden üreticiler, melez sürücülerle birlikte kar marjlarını arttırmayı ve buna bağlı olarak tüketicilere daha uygun fiyatlı çözümler sunmayı hedefliyorlar. Bu noktada şu ana kadar pazara sunulan en ekonomik ultrabook modelinin Acer tarafından lanse edilen melez sürücülü Aspire S3 olması da pek tesadüf değil, tabii  diğer taraftan Acer'ın elde ettiği maliyet avantajında diğer üreticilerden farklı olarak alüminyum yerine plastik kasa kullanımına gitmesinin de payı büyük. Bu arada ultrabook maliyetlerine etki eden en önemli kalemlerden alüminyum şasilerde, üreticilerden gelen yoğun talep nedeniyle 2012'de kıtlık yaşanabileceği, Foxconn gibi üreticilerin yeni yatırımlarla yekpare tasarımlı alüminyum gövde üretimini hızlandıracağı bildiriliyor.

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Jinnet 8 yıl
İyiymiş :D
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