Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150

Genel Yayın Yönetmeni
HP'nin Nvidia Geforce MX150 ile güçlendirilen Ultrabooku HP Envy 13, malzeme kalitesi, pil ömrü ve performansı ile rakiplerinden ayrılıyor. 2 aydır kullandığım ultrabook ile ilgili deneyimler videoda
HP Envy 13'ün öne çıkan özellikleri
- Malzeme kalitesi ve havalandırmaya öncelik veren tasarım
- Oyun ve çoklu ortam işleme performansı
- Kullanımı kolay Touchpad ve pratik parmak izi okuyucu
- Giriş çıkış portlarının zenginliği
- Pil süresi
Geliştirilmesi gereken özellikleri
- Klavye çevresindeki metal iskelet, klavyeye basarken esniyor
- MicroSD kart slotu yerine standart SD kart slotu daha kullanışlı olur
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