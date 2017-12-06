Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150

HP'nin Nvidia Geforce MX150 ile güçlendirilen Ultrabooku HP Envy 13, malzeme kalitesi, pil ömrü ve performansı ile rakiplerinden ayrılıyor. 2 aydır kullandığım ultrabook ile ilgili deneyimler videoda

HP Envy 13'ün öne çıkan özellikleri

- Malzeme kalitesi ve havalandırmaya öncelik veren tasarım

- Oyun ve çoklu ortam işleme performansı

- Kullanımı kolay Touchpad ve pratik parmak izi okuyucu

- Giriş çıkış portlarının zenginliği

- Pil süresi

Geliştirilmesi gereken özellikleri

- Klavye çevresindeki metal iskelet, klavyeye basarken esniyor

- MicroSD kart slotu yerine standart SD kart slotu daha kullanışlı olur