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Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150

1 yıl
5,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HP'nin Nvidia Geforce MX150 ile güçlendirilen Ultrabooku HP Envy 13, malzeme kalitesi, pil ömrü ve performansı ile rakiplerinden ayrılıyor. 2 aydır kullandığım ultrabook ile ilgili deneyimler videoda
HP Envy 13'ün öne çıkan özellikleri 
- Malzeme kalitesi ve havalandırmaya öncelik veren tasarım
- Oyun ve çoklu ortam işleme performansı
- Kullanımı kolay Touchpad ve pratik parmak izi okuyucu
- Giriş çıkış portlarının zenginliği
- Pil süresi 
Geliştirilmesi gereken özellikleri 
- Klavye çevresindeki metal iskelet, klavyeye basarken esniyor
- MicroSD kart slotu yerine standart SD kart slotu daha kullanışlı olur 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 1 yıl en beğenilen Issızbiradam
Issızbiradam

Onlarda performans krateri gtx1080,1070
Bizde performans krateri gta5,pubg açıyor

krater değil, krakerdir o, krater olsa yerinde duramazsın
IssızbiradamOnlarda performans krateri gtx1080,1070Bizde performans krateri gta5,pubg açıyorkrater değil, krakerd...
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Yanıtla +16
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Issızbiradam 1 yıl
Onlarda performans krateri gtx1080,1070
Bizde performans krateri gta5,pubg açıyor
2 Yanıt Yanıtla +9
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BoraEKEN 1 yıl
Ben de bunun son nesil islemcilisini aldim 8550u olan modeli memnunum ama tek sorunum windows hello calismiyo yani biyometrik yok aygit yineticisinde ve parmak izini kullanamiyorum ne yaptiysam. Driver sil yukle guncelle o bu ise yaramadim hatta hp ile destek uzerinden baglanti kurdum uzaktan erisim ile.baglandilar onlarda yapamadi ve cok sinir bozucu. Windows guncellemesi ile duzelicek diyolarda hic sanmiyorum ve cidden sogutuyo bole bi durum. Cozum bilen yada bulan olursa paylasirsa sevinirim
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Tensi 1 yıl
Genelde mat degil parlak ekran kullaniyorlar, bu da ozellikle karanlik sahnelerde sorun oluyor. Ornegin PubG oynarken goruntu kalitesi cok dustu karanlik sahnelerde. Ayni sorun film izlerken de olacaktir. Mat ekran tercih edilse cok daha kullanisli olacak.
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blckhm 1 yıl
pubg akar
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komserkemal 1 yıl
Videoda tuş takımına hafifçe bastırdığınızda tuşların arasındaki kısımda aşağıya çöküyor. Hayret bişey. Zar gibi yapmışlar anlaşılan.
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ArmaganT 1 yıl
Çok yüksek rakamlar bence. 6 bin tl veremem ben paraya yazık.
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*siteci* 1 yıl
İlgi alanımda olmayan bir ürün olmasına rağmen zevkle izledim. Mesut Çevik farkı bu olsa gerek :)
Edit: Eğer Fps'yi 30'la sınırlardırısanız hem Gpu'nun sürekli tam güçte çalışmasını engellemiş olursunuz, hem de daha düşük güçte çalışan Gpu daha yavaş ısınır ve arada yaşanan takılmalara daha az rastlarsınız.
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aspirin_00 1 yıl
asus zenbook pro incelemesi isterdim... 15,6 ekranlı modeli
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mert1907 1 yıl
Bunu alıp yolculuğa çıkıp kodlama yapacaksın.
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synchyall 1 yıl
test e
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Guhong01 1 yıl
cihaz guzel, ama suan bu cihazdan daha iyi ve neredeyse yari fiyatina olan xiaomi notebook pro ya sahibim.
arasindaki farklar soyle:
15" ekran
islemci 8250U (throttling kilidini acinca cinebench te 720 puan civarinda aliyor)
type c ile sarj olma secenegi
harman infinity hoparlor
sogutma icin cift fan
acikcasi cihazin yukselmesini saglayan tasarim hos gorunuyor. kullanmadim fakat masada degil de dize konup kullanirken o tasarim bacagi rahatsiz edecek gibi bir hissiyata kapildim(Mesut Cevik bu konuda tecrubelerini paylasirsa sevinirim). ve acikcasi ekranin az aciliyor olusu cihaz acikken uzerine bir sey dusmesi durumunda ekranin esneme payini azalttigi icin ekrani daha kirilgan yapiyor. xiaomi pro yu 3300-4300 TL arasina bulmak mumkunken bu cihazin 6000 TL civari fiyati gercekten dusundurucu
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Grkwnxs 1 yıl Guhong01
Guhong01

cihaz guzel, ama suan bu cihazdan daha iyi ve neredeyse yari fiyatina olan xiaomi notebook pro ya sahibim.
arasindaki farklar soyle:
15" ekran
islemci 8250U (throttling kilidini acinca cinebench te 720 puan civarinda aliyor)
type c ile sarj olma secenegi
harman infinity hoparlor
sogutma icin cift fan

acikcasi cihazin yukselmesini saglayan tasarim hos gorunuyor. kullanmadim fakat masada degil de dize konup kullanirken o tasarim bacagi rahatsiz edecek gibi bir hissiyata kapildim(Mesut Cevik bu konuda tecrubelerini paylasirsa sevinirim). ve acikcasi ekranin az aciliyor olusu cihaz acikken uzerine bir sey dusmesi durumunda ekranin esneme payini azalttigi icin ekrani daha kirilgan yapiyor. xiaomi pro yu 3300-4300 TL arasina bulmak mumkunken bu cihazin 6000 TL civari fiyati gercekten dusundurucu


Gearbest den mi aldınız hocam
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