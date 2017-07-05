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Ultrasonik biletlerle sıradan kağıt biletler tarih olacak

Ticketmaster, sıradan kağıt biletlerin yerini alması için akıllı telefon ile birlikte kullanılabilen ultrasonik biletler geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın önde gelen bilet satım ve dağıtım şirketlerinden birisi olan Ticketmaster, sıradan kağıt biletleri geçmişte bırakacak ilginç bir teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. “Presence” adı verilen bu teknoloji, ultrasonik ses dalgalarının bilet olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Ses dalgalarıyla veri paylaşımı üzerinde çalışmalar yapan Lisnr isimli bir şirketin de geliştirilmesine katkı sağladığı Presence, etkinliklere biletsiz girilmesinin önüne geçecek ve bilet kontrolüne gerek duymadığı için girişlerin daha hızlı olmasına katkı sağlayacak.

Lisnr’ın “Smart Tones” adı verdiği ses teknolojisinden faydalanan Presence, duyulması son derece zor olan 18.7 - 19.5 kHZ frekanslarını kullanarak veri paylaşımında bulunuyor. Teknoloji, konser alanında bulunan alıcılar sayesinde kişilerin tam olarak nerede bulunduğunun da takip edilebilmesini sağlıyor. Takip sistemi, katılımcılara “Lütfen yerinize oturunuz.” gibi özel mesajların gönderilebilmesi konusunda son derece kullanışlı.

Ticketmaster bu teknolojiyi daha da geliştirmek ve kullanım alanını genişletmek istiyor. VentureBeat tarafından paylaşılan bilgilere göre Presence, katılımcıların satın alma işlemlerinde kullanılması yönünde geliştirilecek. Teknolojinin kredi kartlarının ve NFC kullanımının yerine geçebileceği düşünülüyor.

Gelecek senelerde farklı etkinliklerde denenecek olan teknolojinin 4 sene içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.


https://www.engadget.com/2017/07/05/future-tickets-ultrasonic-audio-phone/ Yorum Yaz
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profecco 2 yıl en beğenilen
Madem böyle bir şey var Dünya'da her yıl 600 bin kişi sıtmadan ölüyor. Gişedeki adam beklesin 2 dakika daha bir şey olmaz. Sivrisinekleri uzak tutacak frekansı yayacak program yapın da kurtulsun millet.
Madem böyle bir şey var Dünya'da her yıl 600 bin kişi sıtmadan ölüyor. Gişedeki adam beklesin 2 dakika daha bir şey olmaz. Sivrisinekleri uzak tutacak frekansı ...
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profecco 2 yıl en beğenilen
Madem böyle bir şey var Dünya'da her yıl 600 bin kişi sıtmadan ölüyor. Gişedeki adam beklesin 2 dakika daha bir şey olmaz. Sivrisinekleri uzak tutacak frekansı yayacak program yapın da kurtulsun millet.
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