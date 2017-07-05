Ultrasonik biletlerle sıradan kağıt biletler tarih olacak

Lisnr’ın “Smart Tones” adı verdiği ses teknolojisinden faydalanan Presence, duyulması son derece zor olan 18.7 - 19.5 kHZ frekanslarını kullanarak veri paylaşımında bulunuyor. Teknoloji, konser alanında bulunan alıcılar sayesinde kişilerin tam olarak nerede bulunduğunun da takip edilebilmesini sağlıyor. Takip sistemi, katılımcılara “Lütfen yerinize oturunuz.” gibi özel mesajların gönderilebilmesi konusunda son derece kullanışlı.
Ticketmaster bu teknolojiyi daha da geliştirmek ve kullanım alanını genişletmek istiyor. VentureBeat tarafından paylaşılan bilgilere göre Presence, katılımcıların satın alma işlemlerinde kullanılması yönünde geliştirilecek. Teknolojinin kredi kartlarının ve NFC kullanımının yerine geçebileceği düşünülüyor.
Gelecek senelerde farklı etkinliklerde denenecek olan teknolojinin 4 sene içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.
https://www.engadget.com/2017/07/05/future-tickets-ultrasonic-audio-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle