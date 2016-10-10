Ultron X-1 4.5G inceleme videosu "4.5G'li Sağlam Telefon"

Bu videoda 4.5G desteği ve ekranının sağlamlığıyla öne çıkan Ultron X-1 4.5G akıllı telefonun detaylarına iniyor, ardından ekranıyla hiç acımadan ceviz kırıyoruz, sağlamlığını sınıyoruz.

Cihazın tasarımı olsun üretimi olsun yerli Türk girişimcilerin parmağı olan bir telefon yeni Ultron X-1 4.5G.



Telefonun kutusundan öncelikle kendisi ve alışılageldik dökümantasyonlar haricinde şeffaf bir kılıf ve ekran jelatini çıkıyor, ufak bir zahmet ve masraftan kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca içerisinden 1.5 amperlik hızlı şarj aleti ve yeterli uzunlukta diri bir USB kablosu çıkıyor.

Kutuya Apple’ın Earpods’larına çok benzeyen bir kulaklık da dahil edilmiş, ürünün fiyat segmentine göre detay gücü gayet iyi ve bassları da hiç fena değil, mikrofonu da aynı şekilde, kullanılası bir kulaklık olmuş doğrusu.



Siyah ve beyaz renk seçeneğiyle gelen Ultron X1 14cm boy, 6.9cm en ve 8.8mm kalınlığında, 155 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanması, hakim olması kolay ama peki neden ağır? Sebebi çarpma ve düşmeye dayanıklı, elmas kesimle süslenmiş çelik çerçeveler, telefonun dayanıklılık temellerinden birini çerçeveler oluşturuyor, bir yandan da soğuk metal hissiyle hoş bir tutuş sağlıyor. Arka kapak plastikten, sıkı sıkıya oturuyor, hatta çıkarması zor, arkada parlak harflerle Ultron logosu bulunuyor, arka kapak pürüzsüz olduğundan telefon elden kaymaya biraz meyilli.

Kapağın ardında çıkarılamayan bir bataryadan başka bir şey yok aslında.

Ses ayarı ve açma kapama butonu sol üstte, telefonun boyutları itibariyle işaret parmağıyla erişebiliyorsunuz. Sim kart yuvası ise sağ tarafta, sim kart taşıyıcısının bir yüzüne sim kart bir yüzüne Micro SD kart yerleştiriliyor.



Altta Micro USB ve üstte de 3.5mm jack bulunuyor, sinyal geçişi için beyaz şeritler var. Telefonun hoparlörü ise sol alt köşeye konumlandırılmış.



Ön yüzde flaşlı özçekim kamerası ve ahize haricinde bir nabız ölçer konumlandırılmış, yüklü gelen E Sağlık uygulamasıyla nabzınızı ölçebiliyorsunuz.

Alt çubukta kapasitif butonlara yer verilmiş, gerektiğince tepkiseller, sanal buton ile ekrandan çalınmamış diyebiliriz.

5 inçlik True HD IPS LCD panel Blue Diamond adı verilen, Ultron X-1’in 2.5D, kenarlardan hafif bombeli ekranını kırılmaya karşı ciddi manada koruyan bir tür cam ile kaplı. İster ceviz kırın, ister ekranıyla beton çivisi çakın, bir telefon ekranı için böylesi ekstrem durumlarda bile bana mısın demeyen bir ekran, güler misin ağlar mısın vurmanın şiddetinden masam göçtü ama ekranda hiçbir şey yok.

Günlük tempoda da mesela telefonla anahtarı aynı cebe koyun, bozuk paralar telefonunuzla dans etsin, gerçek bir bıçak saplamaya çalışın çizmek veya kırmak çok zor. Veyahut masadan, kulak hizasından düşsün, ekran kırılmaya karşı hayli dayanıklı, kırılmaz değil hayli dayanıklı, bunu vurgulamakta fayda var.



1280x720 HD çözünürlükteki ekranın kasaya oranı %71.2, segmenti için normal ama peki görüntü kalitesi ne durumda diye soracaksınız. Kontrast değeri segmenti için hayli iyi, ton ayrımı başarılı, beyazlar olması gerektiği kadar beyaz, siyah ve koyu ton başarımı da segmentinin birkaç tık ötesinde, arkadan ışık vuruluyormuş hissi yok. Bakış açısı anlamında sıkıntısız, normal açılarda herhangi bir renk sapması gözlemlemedim.

Ekranın maksimum ışığı için ortalama diyebilirim, gece kullanım için minimum ışığı biraz daha az olabilirdi. Yansıma yapıp beyaza boyanmayan ekran güneş ışığı altında zorluk yaşatmıyor.

Ekrana Mediatek’in 64-bit MT6735’i güç veriyor, 28nm mimarili, enerji tasarrufu odaklı dört Cortex-A53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor, grafik tarafında ise çift çekirdekli Mali-T720 var. Android 6.0 üzerine kurulu, stok Android arayüzüne yakın arayüzde bu ikili gayet akıcı çalışıyor, tıkanma hıçkırma yok, internette sörf deneyimi de aynı şekilde.

Oyunlar tarafında Real Racing 3 ve Modern Combat 5’te yaptığım testlerde oynanabilir sonuçlar elde ettim, kare/saniye oranı çok yüksek olmasa da rahatsız edici takılmalar yaşamıyorsunuz, 720P ekrana yeterli bir performansı var. Yongasetinin doğası gereği de telefonda aşırı ısınma oluşmuyor, ne şarj ederken ne de tam yükte çalışırken, haliyle ısıya bağlı hız düşüşü yaşamıyorsunuz.



Ultron X-1 4.5G adından, oluşturulmaya çalışılan izlenimden de anlayabileceğiniz üzere 4.5G destekli bir telefon, içerisinde Cat 4 LTE sınıfı bir modemle geliyor, 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızına sahip. 4.5G’nin potansiyelinden sonuna kadar faydalanabilecek modeme sahip telefonlar da var ancak birkaç Ultron X-1 parasını gözden çıkarmanız gerekiyor.

2GB RAM ve 16GB depolamayla geliyor telefon. 2GB RAM ile rahat çalışıyor Ultron X1, uygulamalar arasında geçişte bekletmiyor. Fiyatı segmentinde 16GB depolama alanı görmeye alıştık, Micro SD kart desteğiyle belleğini 64GB’a kadar yükseltebiliyor, sistem taktığınız hafıza kartını yeterince hızlı görürse eğer uygulamaları hafıza kartına yükleyebiliyorsunuz.



13MP çözünürlüğünde f2.4 diyaframlı, beyaz flaşlı arka kamera Full HD 30 kare/saniye video çekebiliyor, 5MP çözünürlüğündeki, f2.4 diyaframlı, yine flaşlı ön kamera ise 30 kare/saniye 720P video çekim kabiliyetine sahip.

Arka kamera bol ışıklı ortamlarda iyi fotoğraflar çekiyor, ışık dengesini segmentine göre iyi tutturuyor açıkçası, odaklaması için biraz beklemeniz gerekiyor, güçlü ışık kaynakları odaklamanın aklını karıştırabiliyor. Işıksız ortamlarda segmenti telefonlarda olduğu gibi verim düşebiliyor, flaş duruma göre kurtarıcı olabiliyor.

Dinamik aralığı ortalamanın biraz altında ama orada da, biraz beklerseniz eğer sahneye göre HDR modu durumu kurtarıyor. Kamera uygulaması sade tutulmuş. Normal, güzellik modu ve fotoğraf içinde fotoğraf modu şeklinde üç mod var. Fotoğraf ayarlarında maksimum 9.5MP seçilebiliyor, 13MP normalde 4:3 fotoğraflar anlamına geldiği için 16:9 fotoğraflar çekilebilmesi adına 9.5MP’de limitlenmiş, 13MP seçeneği kullanıcıya bırakılabilirdi açıkçası, farklı kamera uygulamalarıyla 13MP 4:3 fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekim performansı fotoğraf performansından bir tık ötede diyebilirim, yakın veya sahne çekimi olsun net ve sosyal ortamlarda paylaşılası sonuçlar alabiliyorsunuz, dinamik aralığı telefonun fiyatıyla orantılı diyebilirim.



5MP flaşlı ön kamerası aydınlık ortamlarda paylaşılası fotoğraflar çekebiliyor, karanlık ve ışığın azaldığı ortamlarda ise verim segmenti rakiplerinde olduğu gibi düşebiliyor tabii. Çektiği 720P videoların detay gücü 720P’ye göre ortalamanın altında, kalite anlamında bir benzetme yapmak gerekirse 720-480P arasında diyebilirim.



Android 6.0 üzerine kurulu, genel itibariyle seri ve sorunsuz çalışan bir arayüzle karşı karşıyayız. Temalar uygulamasında arayüzü renkli kılan temalar, duvar kağıtları ve kilit ekranı resimleri var. Uygulama menülü arayüzde klasörleme stok Android arayüzündeki gibi çalışıyor, bildirim ekranı ve çoklu görev menüsü de aynı şekilde. Turkcell bayilerinden aldığınız Ultron X-1 4.5G’ler Turkcell uygulamalarıyla geliyorlar, silinemiyor ama devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ayarlar menüsünde akıllı sensör menüsü altında avuç içi ile uzaktan ekran açma, gelen sms ardından telefonu kulağıza götürdüğünüzde arama yapma, akıllı cevaplama ve akıllı okuma gibi fonksiyonlar var, pil tüketimini etkiledikleri için açıp kapatabiliyorsunuz.

Hızlı geçişlerde ise telefonu çift tıklamayla uyandırma, kolay kilit açma ve farklı uygulamaları, farklı hareketlerle açma gibi seçenekler var, çift tıklamayla uyandırma iyi çalışıyor ama bazen cebinizde kilit açılmış olabiliyor, ben şahsen sadece çift tıklayarak ekranı kapamayı kullanıyorum. Akıllı uygulama uyandırmada mesela uyandırılacak uygulamayı Spotify seçtim ve ekran kapalı hale M çizdiğimde biraz zaman alsa da açılıyor. Gelişmiş özellikler menüsünde de gelen aramayı telefonu ters çevirerek sessize alma, sallayarak cevap verme ve akıllı anahtar fonksiyonları var. Şahsen en faydalı eklentiler Akıllı Kontroller menüsünde, üç parmakla ekran görüntüsü alma, geri tuşuna uzun basıp ekranın istenen kısmının görüntüsünü alma ve çift tıkla ekranı ekranı açma fonksiyonu gerçekten hoş olmuş. Bunlar değil de en önemlisi fiyat segmentinde Android 6.0’lı sayılı cihazlardan olması aslında.



Arka sağ köşede mono bir hoparlör var, maksimum sesi ortalama düzeyde, ses ayarlarındaki ekstra ayarlarla, ekolayzır ayarlarıyla sesi arttırılmış, ortalama bir ses yüksekliği ve ses kalitesine sahip, kısacası iş görür. Kulaklık çıkışı kendi kulaklığını ve giriş-orta seviye kulaklıkları besleyebilecek gücü sunuyor, varsayılan ses profilinde bass’lar ön plana çıkıyor.



8.8mm’de 2800mAh’lik Li-Ion batarya, daha önce Ultron X-1 3G’de 8.35mm’ye 2200mAh sığdırılmıştı, donanımsal enerji tüketiminde sıçrama olmadan bataryayı güçlendirmek elbette X-1 4.5G’ye yaramış. Gün içerisinde otomatik ekran ışığı, yarı hücresel veri yarı Wi-Fi, sosyal medya ve mail takibi, 1-2 saat çevrimiçi ve çevrimdışı Spotify, birkaç fotoğraf ve birkaç dakika video derken 5.30 saat civarı hayli iyi bir ekran süresi elde ettim, cimri bakkal misali enerjiyi gramla tüketiyor. 2800mAh batarya 1 saat 45 dakika civarında şarj oluyor, hızlı şarj desteği acil durumlarda gerçekten önemli.

802.11n standardındaki Wi-Fi modülüyle 2.4GHz kanalındaki yayınlara sıkıntısız bağlanıyor, Bluetooth 4.0’a sahip telefon GPS bağlantısında da herhangi bir pürüz yok, çok bekletmiyor.

Ultron X-1 4.5G adı üstünde 4.5G bağlantı desteği vurgusu yapılan bir telefon, ikinci vurucu noktası ise çarpmaya, kırılmaya dayanıklı çelik çerçevesi ve Blue Diamond ekranı oluyor. Daha güçlü işlemcisi, hızlı şarj destekli yüksek kapasiteli bataryası ve 4.5G desteğiyle ileri adım atılmış,

Android 6.0 da segmenti rakipleri arasında sıyrılmasını sağlıyor. 699 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla özellikle hem hayli sağlam, düşünce endişelenmeyeceğiniz hem de 4.5G destekli bir telefon arıyorsanız eğer Ultron X-1 4.5G ender çözümlerden birisi.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.