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Üniversite Tercihleri İçin Altı Altın Adım
İŞTE YOL HARİTAN ve KENDİNE SORMAN GEREKEN SORULAR
Unutma!
Tercihler 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl ek yerleştirilmelerde
Yeni Bölüm açılmayacak; sadece boş kalan kontenjanlara alım yapılacak. Bu da tercihleri
yaparken daha titiz olman ve ek yerleştirmelere fazla ihtimal vermemen anlamına geliyor.
1. ADIM
Öncelikle bu soruları sor ve kendini tanı.
Yeteneklerini uzun bir eğitim yaşamın boyunca fark ettin; bu farkındalığını kullanarak ve
ilgilerini de hesap ederek işe başlamalısın.
-Seçeceğin mesleğin çalışma koşullarına hazır mısın?
-Eğitim yaşamın boyunca yaşayacağın şehre ayak uydura bilecek misin?
-Seçtiğin mesleğin sana sağlayabileceği ücretle mutlu olabilecek misin?
-Senin için iş bulmak önemli mi, ya da sadece hayalidekine mi ulaşmalısın?
2. ADIM
Meslekler önemlidir; seni tanımlayacak bir meslek alanı var mı? Çünkü...
-Mesleğin, senin için kendini ifade etme aracın olacak.
-Toplumda ki kariyerini seçtiğin meslekle belirleyeceksin.
-Mesleğinle olgunlaşacaksın ve bütün paylaşımlarını onun üzerinden yapacaksın.
-Bütün üretimlerini ve maddi kazanımlarını, dolayısıyla da bütün özgürlüklerini mesleğinle
elde edeceksin.
3. ADIM
Seçmeği düşündüğün mesleğin geleceğini tahmin et. Niçin mi?...
-Seçeceğin meslek gelişmeye ne kadar açık?
-Geleceğe dönük istihdam imkânları nelerdir?
4. ADIM
Seçimlerini yaparken tek olmayacaksın; seni etkileyenler de olacak. Peki, onlar kim?...
-Anne-Baban, arkadaşların, öğretmenlerin seni etkileyecekler.
-Etkilendiğin değer verdiğin şahsiyetler, rol model aldıklarında seni etkileyecek.
-Aldığın puana göre yönelim ya da daha fazla para kazanma arzun, çabucak iş bulabilme
kaygın vs. bütün bunlar senin kararlarını zorlaştırarak etkileyecekler. Yani zorlu bir eleme
sürecinden geçeceksin. Telaşa kapılmadan karar vermelisin.
5. ADIM
Seçmek istediğin üniversitede araman gereken önemli hususlar ver. Onlar neler mi?...
-Eğitim kadrosu iyi mi?
-Yerleşkeleri nasıl ve ulaşımı kolay mı?
-Kütüphanesi ve kaynak birikimi güçlü mü?
-Uluslararası hareketliliği (değişim programları) var mı?
-Sosyal imkânları var mı, beslenme ve barınma koşulları yeterli mi?
-Burs imkânlar var mı ve burs kesilme koşulları neler?
6. ADIM
Ufku açık meslekleri öğrenmelisin. Niçin mi?...
-Temel ihtiyaçlara dönük meslekler her zaman iş imkânı sağlayan mesleklerdir. Gıda, sağlık,
ulaşım, yönetim, hizmet vb. Bu temel bilgiden hareket et.
Mesela, bazı örnekler:
-Tıp ve diğer sağlık alanları.
-Lojistik ile ilgili alanlar.
-Kimya sektörüyle ilgili alanlar.
-Eğitim ve öğretmenlik ile ilgili alanları. Gibi...
Tabi, “Bunların dışındaki meslekler, geleceğin mesleği değildir.” denemez. Her mesleği fırsata
ve kariyere dönüştürme işi yine kişilerin girişimciliğine ve kendilerini o mesleğe adamalarına
bağlıdır.
Nice fırsatlarla dolu mesleklerde “fırsatsız” kalanlar olabildiği gibi, “fırsat yok” denen
mesleklerden “fırsat yağmurları” yağdıranlar da oldu. Her birimiz bu türden örneklere şahit
olmuşuzdur.
Ve yine unutma! Başarı, azim ve adanma işidir.
Sevgili öğrenci kardeşim!
Seçimin geleceğin, geleceğin mutluluğun olsun...
İsmail Öz
Sosyolog & Rehberlik Uzman
FSMV Üniversitesi Basın Yay. ve Hlk. İlşk. Müdürü
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