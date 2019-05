Üniversite Tercihleri İçin Altı Altın Adım

İŞTE YOL HARİTAN ve KENDİNE SORMAN GEREKEN SORULARUnutma!Tercihler 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl ek yerleştirilmelerdeYeni Bölüm açılmayacak; sadece boş kalan kontenjanlara alım yapılacak. Bu da tercihleriyaparken daha titiz olman ve ek yerleştirmelere fazla ihtimal vermemen anlamına geliyor.1. ADIMÖncelikle bu soruları sor ve kendini tanı.Yeteneklerini uzun bir eğitim yaşamın boyunca fark ettin; bu farkındalığını kullanarak veilgilerini de hesap ederek işe başlamalısın.-Seçeceğin mesleğin çalışma koşullarına hazır mısın?-Eğitim yaşamın boyunca yaşayacağın şehre ayak uydura bilecek misin?-Seçtiğin mesleğin sana sağlayabileceği ücretle mutlu olabilecek misin?-Senin için iş bulmak önemli mi, ya da sadece hayalidekine mi ulaşmalısın?2. ADIMMeslekler önemlidir; seni tanımlayacak bir meslek alanı var mı? Çünkü...-Mesleğin, senin için kendini ifade etme aracın olacak.-Toplumda ki kariyerini seçtiğin meslekle belirleyeceksin.-Mesleğinle olgunlaşacaksın ve bütün paylaşımlarını onun üzerinden yapacaksın.-Bütün üretimlerini ve maddi kazanımlarını, dolayısıyla da bütün özgürlüklerini mesleğinleelde edeceksin.3. ADIMSeçmeği düşündüğün mesleğin geleceğini tahmin et. Niçin mi?...-Seçeceğin meslek gelişmeye ne kadar açık?-Geleceğe dönük istihdam imkânları nelerdir?4. ADIMSeçimlerini yaparken tek olmayacaksın; seni etkileyenler de olacak. Peki, onlar kim?...-Anne-Baban, arkadaşların, öğretmenlerin seni etkileyecekler.-Etkilendiğin değer verdiğin şahsiyetler, rol model aldıklarında seni etkileyecek.-Aldığın puana göre yönelim ya da daha fazla para kazanma arzun, çabucak iş bulabilmekaygın vs. bütün bunlar senin kararlarını zorlaştırarak etkileyecekler. Yani zorlu bir elemesürecinden geçeceksin. Telaşa kapılmadan karar vermelisin.5. ADIMSeçmek istediğin üniversitede araman gereken önemli hususlar ver. Onlar neler mi?...-Eğitim kadrosu iyi mi?-Yerleşkeleri nasıl ve ulaşımı kolay mı?-Kütüphanesi ve kaynak birikimi güçlü mü?-Uluslararası hareketliliği (değişim programları) var mı?-Sosyal imkânları var mı, beslenme ve barınma koşulları yeterli mi?-Burs imkânlar var mı ve burs kesilme koşulları neler?6. ADIMUfku açık meslekleri öğrenmelisin. Niçin mi?...-Temel ihtiyaçlara dönük meslekler her zaman iş imkânı sağlayan mesleklerdir. Gıda, sağlık,ulaşım, yönetim, hizmet vb. Bu temel bilgiden hareket et.Mesela, bazı örnekler:-Tıp ve diğer sağlık alanları.-Lojistik ile ilgili alanlar.-Kimya sektörüyle ilgili alanlar.-Eğitim ve öğretmenlik ile ilgili alanları. Gibi...Tabi, “Bunların dışındaki meslekler, geleceğin mesleği değildir.” denemez. Her mesleği fırsatave kariyere dönüştürme işi yine kişilerin girişimciliğine ve kendilerini o mesleğe adamalarınabağlıdır.Nice fırsatlarla dolu mesleklerde “fırsatsız” kalanlar olabildiği gibi, “fırsat yok” denenmesleklerden “fırsat yağmurları” yağdıranlar da oldu. Her birimiz bu türden örneklere şahitolmuşuzdur.Ve yine unutma! Başarı, azim ve adanma işidir.Sevgili öğrenci kardeşim!Seçimin geleceğin, geleceğin mutluluğun olsun...İsmail ÖzSosyolog & Rehberlik UzmanFSMV Üniversitesi Basın Yay. ve Hlk. İlşk. Müdürü