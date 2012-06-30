Uygulama Haber 11.Bölüm "Autumn Dynasty, Asphalt 7, Euro Soccer ve 13 konu"

Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 11. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.

Yandex Disk ile herkese 10 Gb bulut depolama (Android ve iOS için),

Autumn Dynasty (iOS için),

Expedia (Android ve iOS için),

Dead City (iOS için),

ToonShooters (iOS için),

Shane Reaction (Android için),

olo (Android ve iOS için),

Big Win Soccer (Android ve iOS için),

ichi (Android ve iOS için),

Zombie Ace (Android ve iOS için),

MightyyText (Android için),

Asphalt 7 ( iOS için),

Euro Soccer ( iOS için),

Strikefleet Omega (Android ve iOS için),

Darkside ( iOS için),