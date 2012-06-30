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Uygulama Haber 11.Bölüm "Autumn Dynasty, Asphalt 7, Euro Soccer ve 13 konu"

6 yıl
15,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 11. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
  • Yandex Disk ile herkese 10 Gb bulut depolama   (Android  ve iOS için),
  • Autumn Dynasty   (iOS için),
  • Expedia  (Android  ve iOS için),
  • Dead City  (iOS için),
  • ToonShooters  (iOS için),
  • Shane Reaction  (Android için),
  • olo  (Android  ve iOS için),
  • Big Win Soccer  (Android  ve iOS için),
  • ichi  (Android  ve iOS için),
  • Zombie Ace  (Android  ve iOS için),
  • MightyyText  (Android için),
  • Asphalt 7  ( iOS için),
  • Euro Soccer  ( iOS için),
  • Strikefleet Omega  (Android  ve iOS için),
  • Darkside  ( iOS için),
    •   

    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rock_Rage 6 yıl
    Biraz erken oldu ama MightyyText videosundaki tema nedir ekran gecisleri cok guzelmis.Eger bunu gorupde cevap veren olursa cok sevinirim.
    SAYGILARLA
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    YGA 6 yıl
    Ben geçen aylarda Google'ın disk sistemini oluşturacağını duymuştum.1TB alanı 159$ karşılığı kiralıyordu sanırım.Google'ın bu hizmeti başlayınca Yandex'in pek fazla gündemde kalacağını zannetmiyorum.
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