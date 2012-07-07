Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 12. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik..
- Ski Safari (Android veiOS için) ,
- Dead Trigger (Android ve iOS için) ,
- CSR Racing (iOS için) ,
- Grabatron (Android ve iOS için) ,
- Striker Soccer Euro 2012 (Android ve iOS için) ,
- Zombie HQ ( iOS için) ,
- Car Dust (Android için) ,
- Yesterday ( iOS için) ,
- Little Fox (iOS için) ,
- ClockWork Brain (iOS için) ,
- Kingdom Rush (iOS iPhone ve iOS iPad için) ,
- Barefoot Atlas (iOS için) ,
- Mutant Storm (iOS için) ,
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Böyle söyleyince de utandım kusura bakmayın. Teşekkürler
Böyle söyleyince de utandım kusura bakmayın. Teşekkürler
Yanlış olmuş haklısınız neden öyle dedik büyük ihtimal daha önceki advanture macera oyunlarının bazıları sadece ipadde vardı ondan sanırım karışıklık olmuş.
Sen androidde oyuna paramı veriyorsun birde :))))))
emek var önceki oyunları iyiydi ilk defa para verelim dedik oyun fremium tarzı çıktı