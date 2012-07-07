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Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu"

6 yıl
42,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 12. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.. 
  

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Chromer 6 yıl en beğenilen
android için de oyun paylaşmışsınız teşekkürler
2 Yanıt Yanıtla +20
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NoeqmBurton 6 yıl
Dediğiniz gibi bir yeşillik söz konusu ama siz söyleyinceye kadar ben fark etmedim ve çokta ön planda gelmedi belki sizin parlaklık renk ayarlarınız sonuna kadar ayarlı ise dediğiniz gibi öne çıkma durumu olabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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IgorStravinsky 6 yıl
Yesterday'i öneririm arkadaşlar
Çok akıcı
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
gun
Chromer android için de oyun paylaşmışsınız teşekkürler
Ne yazık ki Android için kötü bir hafta beş tane oyun var tanıtılacak düzeyde daha iyisini bulursanız lütfen bildirmekten çekinmeyin tabii ki programa alır ve tanıtırız. Oyun platformu olarak Android biraz geride. Anca büyük yapımcılar aynı anda Nvidianın parasal desteği ile Androide oyun çıkartıyorlar. Tabii ki bunun dışında iOSte başarı kazanmış ve diğer kısımlarada yayılmak isteyen yapımcılar mevcut mesela buna Ski Safari çok güzel bir örnek. Keşke daha fazla bu tür oyunlar ama yazım dilleri bile farklı olduğundan birine geliştirmek diğerine uygulamak zor. Ayrıca android cihazların çeşitliliği ve hatta işletim sisteminin çeşitliliği çok büyük sıkıntı.

Böyle söyleyince de utandım kusura bakmayın. Teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaslar bn s3 telefonuma yukledım ama hata verdı 90 mb yukleme noktasına gelırken hata yaptı lutfen yardım
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The Catalyst 6 yıl
güzel incelemeler olmuş teşekkürler
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Amedra 6 yıl
Gün bey bunca yıldır stüdyoda yayın yapılıyor allah aşkına siz bu video'yu tekrar izlediğinizde Greenbox'un yarattığı yansımayı masa üzerinde görmüyormusunuz? İncelemedeki yayınınızı izlemek için geldim ancak göze batan ilk şey bu olunca oldukça insanı rahatsız ediyor. Bunun dışında bir kaç şey daha var tabii ancak neyse gene de incelemede verilen bilgiler çok güzel en azından buradan herşey dengeleniyor.
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Chromer 6 yıl
gun
Orijinalden alıntı: Chromer android için de oyun paylaşmışsınız teşekkürler
Ne yazık ki Android için kötü bir hafta beş tane oyun var tanıtılacak düzeyde daha iyisini bulursanız lütfen bildirmekten çekinmeyin tabii ki programa alır ve tanıtırız. Oyun platformu olarak Android biraz geride. Anca büyük yapımcılar aynı anda Nvidianın parasal desteği ile Androide oyun çıkartıyorlar. Tabii ki bunun dışında iOSte başarı kazanmış ve diğer kısımlarada yayılmak isteyen yapımcılar mevcut mesela buna Ski Safari çok güzel bir örnek. Keşke daha fazla bu tür oyunlar ama yazım dilleri bile farklı olduğundan birine geliştirmek diğerine uygulamak zor. Ayrıca android cihazların çeşitliliği ve hatta işletim sisteminin çeşitliliği çok büyük sıkıntı.

Böyle söyleyince de utandım kusura bakmayın. Teşekkürler
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Prequel 6 yıl
yesterday iphone'a da var sadece ipad demişsiniz.
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gun 6 yıl Prequel
Prequel

yesterday iphone'a da var sadece ipad demişsiniz.

Yanlış olmuş haklısınız neden öyle dedik büyük ihtimal daha önceki advanture macera oyunlarının bazıları sadece ipadde vardı ondan sanırım karışıklık olmuş.
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wustti 6 yıl
programın resminde camaro yu görünce direkt daldım ama camaro ile ilgili hiç bişey yoktu :(
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LARGOO 6 yıl
AIainPROST
Dead Triggere para verip aldık fremium sistemi var 5 dolar yap oyun içi herşey serbest bırak boşa para verip almayın apk indirin derim.

Sen androidde oyuna paramı veriyorsun birde :))))))
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jovanovic 6 yıl
Kaan Arlı, 2 dk. rahat bırakın da Gün Oksay da konuşsun kardeşim...
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emiLL 6 yıl LARGOO
LARGOO
AIainPROST
Dead Triggere para verip aldık fremium sistemi var 5 dolar yap oyun içi herşey serbest bırak boşa para verip almayın apk indirin derim.

Sen androidde oyuna paramı veriyorsun birde :))))))

emek var önceki oyunları iyiydi ilk defa para verelim dedik oyun fremium tarzı çıktı
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| OMG! | 6 yıl
uygulamalar için teşekkürler,kingdom rush ve grabatron hoşuma gitti. Yalnız araya 1 uygulama daha atsanız daha iyi olabilir.
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