Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu"

Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 12. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik..

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