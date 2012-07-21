Uygulama Haber 14. Bölüm "Metal Slug 3, Nihilumbra, DI Radio ve dahası..."

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Uygulama Haber adlı programımızın 14. bölümünde sizler için yine birbirinden farklı oyunlara ve uygulamalara yer verdik. İşte bu haftanın konuları ve linkleri
- Nihilumbra (iOS için)
- Comics (iOS için - Android için)
- Soccer Coins (Android için)
- DI Radio (iOS için - Android için)
- Down the Hatch (Android için - iOS için)
- Great Little Wargame (iOS için - Android için)
- Eve of Impact (iOS için)
- Offroad Legends (iOS için - Android için)
- Tap Tap Tour (iOS için)
- illumation (iOS için)
- Stickman Stunt Boat (iOS için)
- Dynamite Jack (iOS için)
- Billy the Painter (iOS için)
- Emergency (iOS için)
- Metal Slug 3 (iOS için - Android için)
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Videoyu iftardan sonra çekmiş olamazlarmı sizi beyinsiz adamlar.
256kbit müziğe nasıl
''çok yüksek bitratelerde inanılmaz yüksek kalitede ses ve müzik''
denir anlamak güç. Böyle bir program hazırlıyorsunuz,ama mp3,flac, bitrate nedir bilmiyorsunuz. Hadi bilmiyorsunuz, neden yorum yapiyorsunuz. Daha kaliteli ses de geç.
Nasıl bilmiyorsunuz diyorsunuz anlamıyorum. Bugün internet radyosundan daha kaliteli alabiliyorsanız ne ala ?
Bilmiyor dediğiniz adam zamanında şu haberi Türkiye'de kimse bilmezken yazmış kişi ki o zaman DH dışında bir kaliteli bu konuda kaynak gösterin göreyim
http://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/tek-diskte-hem-cd-katmani-hemde-dvd-katmani-geliyor-dualdisc,-sacd-ise-dvd-audio'yu.htm
Taa 2004 senesinden şimdinin 8 sene öncesi. Mp3 ve benzeri konularda yazdığım yazıları hiç araştırmadım siz araştırabilirsiniz merak ediyorsanız.
Tabii ki Mp3'ün belli dalga boylarını attığını onları duymadığımızı kabul ettiğini sesi robotize ettiğini vs.vs. biliyoruz fakat internet üzerinden 256 kbit Mp3 yada 128 bit AAC+'dan daha kaliteli bir yayın bulursanız sevinirim fakat bildiğim kadarı ile yok olsa bile böyle 110 kanallı bir radyo gibi tatmin etmiyeceği kesin.
Sonuçta 256 bit Mp3 internet radyosu herşekilde çoğu insanı tatmin eder Audiyofilleri ise ne desek boş Flac bulacan, tüplü amfiden geçirecen, özel hoparlör kullanacan filan. Bırakında o adam artık internet radyosu açmayı versin.
yeni bir uygulama yada oyunu anlatmaya başladığınızda ekranda hemen o uygulama ya da oyun çıkarsa daha güzel olur. sizin anlatımınız ile görseliği karşılaştırsak eğer görsellik oyunu veya uygulmayı anlamamızda %90 daha etkili.
örnek olarak. siz bir oyunu tanıtmaya başlıyorsunuz ama görsel öğeler sizi dinledikten sonra karşımıza çıkıyor. sizin anlattıklarınızla hayalimizde oluşan oyun ile gördüğümüz oyun arasında çok fark var.
lütfen konuya başlar başlamaz görsel desteği ekrana koyun. olmazsa ilk başta ekranın sağına koyarsınız daha sonra tam ekran olur. yoksa sizi dinlerken sıkılıyoruz.
saygılar...