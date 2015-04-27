Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu

1. Royal Revolt





2. Zombie HQ





4. Dark Lands

5. 35 mm

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Bir kralın oğluyuz. Babamız bizi şımarık ve yeteneksiz genç aristokratların okuduğu bir yatılı okula sihir öğrenmemiz için gönderiyor. 2 yıl içerisinde basit büyü eğitimleri alıp tekrar babamızın krallığına dönüyoruz. Fakat döndüğümüzde herşey değişmiş. Babamız ölmüş, krallık ise çirkin halalarımız ve amcalarımız arasında bölüşülmüş. Akrabalarımız bize tekrar okula dönmemizi ve artık krallığı büyüklerimize bırakmamızı istiyor. Ama nafile, biz artık kocaman bir prens olduk. Babamızdan kalan dev toprakları ve krallığı açgözlü hainlerden geri alacağız.Oyun harika üç boyutlu grafikleri ve sezgisel dokunuş kontrolleri ile bizlere son derece keyifli bir deneyim sunuyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunda harita üzerindeki levelleri tek tek geçerek ilerliyoruz. İlerlediğimiz leveller arasında bi süre sonra bonus görevlerde açılıyor ve bu görevlerden altın topluyoruz.Savaşa başladığımızda birliklerimizi oluşturup hem düşmanları hemde surları ve kuleleri yıkıp ilerlemeye çalışıyoruz. Son kısıma geldiğimizde düşman kalesini yıkıp oyunu kazanmamız gerekiyor. Kule ve kaleleri yıkmak için büyülerimizi kullanmamız bize avantaj sağlıyor.Oyunda birlik kurabiliyor, bu birlikleri geliştirebiliyoruz. Geliştirmek için bol bol altına ve Gem'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu altın ve gemleri oyunu oynadıkça kazanabildiğimiz gibi, dilersek gerçek para ödeyerek de satın alabiliyoruz.Oyunda büyü kabiliyetimizide sergiliyoruz. Seviye seviye büyülerimizi geliştirebiliyoruz. Savaş sırasında 3 taneye kadar büyü çeşidini kullanabiliyoruz. Tabii ki bu zamanla geliştikçe aktif oluyor.Ayrıca kahramanımızı da geliştirmemiz mümkün. Yine bol altına ihtiyaç duyuyoruz bu geliştirmeler sırasında.Oyunun seslendirmeleri, türkçe yazıları, dinamikleri ve grafikleri gerçekden olağanüstü. Oyun Windows Phone'un yanı sıra, iOS ve Android platformunda da bulunuyor. Boyutu ise 71 MB.Rebellion 'ın yapımcılığını üstlendiği Klasik zombi temalı oyunlardan olan Zombie HQ, bizlere standart mobil oyun kalitesi sunuyor. Grafik olarak çok iyi olmasa da, oynanabilirlik ve sesler olarak gayet yeterli seviyede. Oyuna başladığımızda öğretici kısmı geçtikden sonra ufak bir base'imiz oluyor ve bu bölümde haritayı, bölümleri, silahları, geliştirmeleri ve mini oyun bölümünü görüyoruz. Oyunda bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki farklı karakter ile oynayabiliyoruz. Oyunda silahlar, dekorasyonlar ve karakter kıyafetleri için geliştirmeler mevcut. Oynadıkça kazandığımız puanlar ile bu geliştirmeleri yapıyoruz. Ayrıca kendi base'mizde dinlenebileceğimiz bir koltuğumuz da bulunuyor.Oynanışa geçicek olursak karakterimizi hareket ettirmek için ekrana dokunduğumuzda joistik beliriyor. Bu joistiğin dokunmatik hassasiyeti ve tepkisi gayet iyi. Ayrıca ateş etme, şarjor yenileme,el bombası atma ve silah değiştirme butonları bulunuyor. Seviye seviye ilerledikçe gelen zombileri vurarak bölümü geçmeye çalışıyoruz. Oyunda birden fazla mod bulunmakta. Sadece zombileri vurmakla kalmıyor, aynı zamanda koruduğumuz base'in zombiler tarafından yıkılan bariyerlerinide onarıyoruz. Başka bir modda ise belli bir mekan içerisindeki insanları zombilerden koruyarak o bölgeden çıkmalarına yardımcı oluyoruz.Oyunun grafikleri her ne kadar biraz eski kalsada, oynanabilirlik olarak oyun bizlere keyifli anlar sunuyor.Ayrıca oyun Windows Phone ile beraber Android ve iOS platformlarında da bulunmakta. Boyutu ise 70 MB.Bulmaca türündeki oyunda topumuzu koyulan bariyerlere çarptırarak hedefe ulaştırıyoruz. Herhangi bir puan yok, herhangi bir zamanlama yok. Top üstünde kaç adet bariyere çarpma hakkı olduğu yazıyor. O sayıyı aşmadan topu hedefe sokmamız gerekiyor. Minimalist tasarımı ile oyun gerçekten bağımlılık yapıyor. Zorlandığınız bölümleri geçebilmeniz için 3 adet pas hakkı bulunmakta. Belirli renklerle ayrılmış 99 bölümü olan oyunda ayrıca hiç bir şekilde reklamda bulunmuyor. Tüm mobil platformda yer alan oyunun boyutu 25 MB.Dördüncü oyunumuz ise Dark Lands. Türkçe arayüzü ile bizi etkileyen oyunda Hayatta Kalma ve Macera olmak üzere 2 farklı seçenek bulunuyor. Oyun ana menüsündeki butonlar sayesinde karakterimiz hakkındaki bilgileri ve oyun esnasında kazandığımız başarımları görebilir ayrıca oyunda kazandığımız puanlar ile karakterimizin yeteneklerini ve kostümlerini yükseltebiliyoruz.Oynanışa geçecek olursak bir platform oyunu olan Dark Lands'da engellerden kurtulmaya çalışıyorken aynı zamanda önümüze çıkan düşmanları ve bossları kesiyoruz. Zıplama, kayma ve kılıç savurma işlevlerimiz bulunmakta. Açıkcası engellerden kurtulmak güzel ama düşmanları öldürmeye çalışmak oynanabilirlik olarak pek tatmin etmiyor. Tepkiler biraz geride kalmış durumda. Oyun esnasında belli bir ölümden sonrasında sistem bizden kristal istiyor. Bu kristali sunmak istemezsek oyun sonlanıyor ve baştan başlıyor.Oyun tüm mobil platformlarda bulunurken, boyutu ise 65 MB.Windows Phone platformunda yer alan en güzel sinema-haber uygulamalarından bitanesi olan 35mm, temiz ve sade arayüzü ile bizleri etkilemeyi başarıyor. Vizyondakiler, pek yakında gelecek filmlerin yanı sıra, kullanıcılar tarafından filmlere yapılan son eleştirileri ve son yorumlarıda görebiliyoruz. Filme tıkladığınızda karşınıza afişi geliyor. Sayfayı sağa kaydırdığımızda filmin detayları karşımıza çıkıyor. Alt kısımda bulunan butonu kullanarak filmin seanslarına ulaşabiliyoruz. Ayrıca en yakın sinema salonlarınıda bulabiliyoruz. Burada filme ait tüm bilgiler yer alırken ayrıca IMDB, Metacritic puanlarıda eklenmiş. Alt kısımda filmin sosyal medya hesapları bulunurken, filmle ilgili farklı filmler yada filmin daha önceki serileride bizlere sunuluyor. Ekranı tekrar sağa çektiğimizde ise oyuncuları, ekibi, filmin fotoğraflarını ve fragmanını görebiliyoruz. İlgimi en çok çeken özelliklerden biride Pek Yakında kategorisindeki filmlerden herhangi birine tıkladığımızda, alt kısımdaki butonu kullanarak filmin çıkış tarihini takvime ekleyebilmemiz oluyor. Bu özellik sayesinde filmin çıktığı gün telefonumuzda bildirim görebiliyoruz. Açıkcası çok akıllıca düşünülmüş. Ayrıca programda yönetmen, oyuncu bilgileri gibi bir çok detaylı bilgiyede ulaşabiliyoruz.Uygulama Android ve Windows Phone platformlarında bulunuyor. Boyutu ise sadece 9 MB.Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.