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Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu

4 yıl
16b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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1. Royal Revolt
Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu



Bir kralın oğluyuz. Babamız bizi şımarık ve yeteneksiz genç aristokratların okuduğu bir yatılı okula sihir öğrenmemiz için gönderiyor. 2 yıl içerisinde basit büyü eğitimleri alıp tekrar babamızın krallığına dönüyoruz. Fakat döndüğümüzde herşey değişmiş. Babamız ölmüş, krallık ise çirkin halalarımız ve amcalarımız arasında bölüşülmüş. Akrabalarımız bize tekrar okula dönmemizi ve artık krallığı büyüklerimize bırakmamızı istiyor. Ama nafile, biz artık kocaman bir prens olduk. Babamızdan kalan dev toprakları ve krallığı açgözlü hainlerden geri alacağız.

Oyun harika üç boyutlu grafikleri ve sezgisel dokunuş kontrolleri ile bizlere son derece keyifli bir deneyim sunuyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunda harita üzerindeki levelleri tek tek geçerek ilerliyoruz. İlerlediğimiz leveller arasında bi süre sonra bonus görevlerde açılıyor ve bu görevlerden altın topluyoruz.

Savaşa başladığımızda birliklerimizi oluşturup hem düşmanları hemde surları ve kuleleri yıkıp ilerlemeye çalışıyoruz. Son kısıma geldiğimizde düşman kalesini yıkıp oyunu kazanmamız gerekiyor. Kule ve kaleleri yıkmak için büyülerimizi kullanmamız bize avantaj sağlıyor.

Oyunda birlik kurabiliyor, bu birlikleri geliştirebiliyoruz. Geliştirmek için bol bol altına ve Gem'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu altın ve gemleri oyunu oynadıkça kazanabildiğimiz gibi, dilersek gerçek para ödeyerek de satın alabiliyoruz.

Oyunda büyü kabiliyetimizide sergiliyoruz. Seviye seviye büyülerimizi geliştirebiliyoruz. Savaş sırasında 3 taneye kadar büyü çeşidini kullanabiliyoruz. Tabii ki bu zamanla geliştikçe aktif oluyor.

Ayrıca kahramanımızı da geliştirmemiz mümkün. Yine bol altına ihtiyaç duyuyoruz bu geliştirmeler sırasında.

Oyunun seslendirmeleri, türkçe yazıları, dinamikleri ve grafikleri gerçekden olağanüstü. Oyun Windows Phone'un yanı sıra, iOS ve Android platformunda da bulunuyor. Boyutu ise 71 MB.

2. Zombie HQ
Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu


Rebellion 'ın yapımcılığını üstlendiği Klasik zombi temalı oyunlardan olan Zombie HQ, bizlere standart mobil oyun kalitesi sunuyor. Grafik olarak çok iyi olmasa da, oynanabilirlik ve sesler olarak gayet yeterli seviyede. Oyuna başladığımızda öğretici kısmı geçtikden sonra ufak bir base'imiz oluyor ve bu bölümde haritayı, bölümleri, silahları, geliştirmeleri ve mini oyun bölümünü görüyoruz. Oyunda bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki farklı karakter ile oynayabiliyoruz. Oyunda silahlar, dekorasyonlar ve karakter kıyafetleri için geliştirmeler mevcut. Oynadıkça kazandığımız puanlar ile bu geliştirmeleri yapıyoruz. Ayrıca kendi base'mizde dinlenebileceğimiz bir koltuğumuz da bulunuyor.

Oynanışa geçicek olursak karakterimizi hareket ettirmek için ekrana dokunduğumuzda joistik beliriyor. Bu joistiğin dokunmatik hassasiyeti ve tepkisi gayet iyi. Ayrıca ateş etme, şarjor yenileme,el bombası atma ve silah değiştirme butonları bulunuyor. Seviye seviye ilerledikçe gelen zombileri vurarak bölümü geçmeye çalışıyoruz. Oyunda birden fazla mod bulunmakta. Sadece zombileri vurmakla kalmıyor, aynı zamanda koruduğumuz base'in zombiler tarafından yıkılan bariyerlerinide onarıyoruz. Başka bir modda ise belli bir mekan içerisindeki insanları zombilerden koruyarak o bölgeden çıkmalarına yardımcı oluyoruz.

Oyunun grafikleri her ne kadar biraz eski kalsada, oynanabilirlik olarak oyun bizlere keyifli anlar sunuyor.

Ayrıca oyun Windows Phone ile beraber Android ve iOS platformlarında da bulunmakta. Boyutu ise 70 MB.

3. Ultraflow

Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu
 
Bulmaca türündeki oyunda topumuzu koyulan bariyerlere çarptırarak hedefe ulaştırıyoruz. Herhangi bir puan yok, herhangi bir zamanlama yok. Top üstünde kaç adet bariyere çarpma hakkı olduğu yazıyor. O sayıyı aşmadan topu hedefe sokmamız gerekiyor. Minimalist tasarımı ile oyun gerçekten bağımlılık yapıyor. Zorlandığınız bölümleri geçebilmeniz için 3 adet pas hakkı bulunmakta. Belirli renklerle ayrılmış 99 bölümü olan oyunda ayrıca hiç bir şekilde reklamda bulunmuyor. Tüm mobil platformda yer alan oyunun boyutu 25 MB.

4. Dark Lands
Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu


Dördüncü oyunumuz ise Dark Lands. Türkçe arayüzü ile bizi etkileyen oyunda Hayatta Kalma ve Macera olmak üzere 2 farklı seçenek bulunuyor. Oyun ana menüsündeki butonlar sayesinde karakterimiz hakkındaki bilgileri ve oyun esnasında kazandığımız başarımları görebilir ayrıca oyunda kazandığımız puanlar ile karakterimizin yeteneklerini ve kostümlerini yükseltebiliyoruz.

Oynanışa geçecek olursak bir platform oyunu olan Dark Lands'da engellerden kurtulmaya çalışıyorken aynı zamanda önümüze çıkan düşmanları ve bossları kesiyoruz. Zıplama, kayma ve kılıç savurma işlevlerimiz bulunmakta. Açıkcası engellerden kurtulmak güzel ama düşmanları öldürmeye çalışmak oynanabilirlik olarak pek tatmin etmiyor. Tepkiler biraz geride kalmış durumda. Oyun esnasında belli bir ölümden sonrasında sistem bizden kristal istiyor. Bu kristali sunmak istemezsek oyun sonlanıyor ve baştan başlıyor.

Oyun tüm mobil platformlarda bulunurken, boyutu ise 65 MB.

5. 35 mm
Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu


Windows Phone platformunda yer alan en güzel sinema-haber uygulamalarından bitanesi olan 35mm, temiz ve sade arayüzü ile bizleri etkilemeyi başarıyor. Vizyondakiler, pek yakında gelecek filmlerin yanı sıra, kullanıcılar tarafından filmlere yapılan son eleştirileri ve son yorumlarıda görebiliyoruz. Filme tıkladığınızda karşınıza afişi geliyor. Sayfayı sağa kaydırdığımızda filmin detayları karşımıza çıkıyor. Alt kısımda bulunan butonu kullanarak filmin seanslarına ulaşabiliyoruz. Ayrıca en yakın sinema salonlarınıda bulabiliyoruz. Burada filme ait tüm bilgiler yer alırken ayrıca IMDB, Metacritic puanlarıda eklenmiş. Alt kısımda filmin sosyal medya hesapları bulunurken, filmle ilgili farklı filmler yada filmin daha önceki serileride bizlere sunuluyor. Ekranı tekrar sağa çektiğimizde ise oyuncuları, ekibi, filmin fotoğraflarını ve fragmanını görebiliyoruz. İlgimi en çok çeken özelliklerden biride Pek Yakında kategorisindeki filmlerden herhangi birine tıkladığımızda, alt kısımdaki butonu kullanarak filmin çıkış tarihini takvime ekleyebilmemiz oluyor. Bu özellik sayesinde filmin çıktığı gün telefonumuzda bildirim görebiliyoruz. Açıkcası çok akıllıca düşünülmüş. Ayrıca programda yönetmen, oyuncu bilgileri gibi bir çok detaylı bilgiyede ulaşabiliyoruz.

Uygulama Android ve Windows Phone platformlarında bulunuyor. Boyutu ise sadece 9 MB.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
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emre_fan_club 4 yıl en beğenilen Scorpion28
Scorpion28
Windows phone ne ya oldu olcak symbian oyunu incelemesi yapsaydınız

Bencil misin arkadaşım?
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DH Misafiri 4 yıl
vay şaşırdım..windowsphone almış başını gitmiş.
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DH Misafiri 4 yıl
Maksat haber olsun wp mağazada her aradığınızı bulamamnız arama mantığının biraz farklı olmasından da kaynaklanıyor bazen uygulamanın adını tam girmeniz gerekiyor bazen de alakasız bir isimle ve kategoride ihtiyacınız olan programı buluyorsunuz
Oyunlara gelecek olursak demezler mi nerede Age of Empires castle siege şncelediğiniz oyunların bazıları tarihi eser oldu bile bu mu haber hiçbir zaman için doğru dürüst bir wp inceleme haberi göremeyeceğim sanırım
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DH Misafiri 4 yıl
Windows Phone kullanıyorum sıkıyor bir zaman sonra o temel özelliklerin uygulamaların arkasındaki siyahlık ya da beyazlık . Bu yüzden windows 10 la birlikte telefonun arayüzünü bir android bir ios bir symbian ya da bir firefox os yapabilirim şu anda da yapabilirim . 1 saatimi almaz. Aklını kullananlar için kişiselleştirmede sınır yoktur aklını kullanmayanlar için ne desem boştur. Nokia'nın uygulamaları , telefonları , kamerası Microsoftun telefonlarına vs gre çok daha iyi keşke bitirmeselerdi bir sonraki tlfonum Nokia markalı Lumia olacaktır. Ama sistemden acaip sıkılmış birisiyim windows 10 u bkliyorum bakalım.
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jumuu 4 yıl
Biride çıkıp dememiş ' yav kardeş 5 farklı oyun diyonuz fakat 4 oyun 1 uygulama olmuş bu '.

Bu arada wp>ios>android market yarışına giren arkadaşları anlamıyorum. Hee ilk mesajdaki oldu olacak symbian'ıda koysaydınız diyen arkadaşın wp'den haberdar olmadığı kesin. Sen haberdar değilsin diye konu açmasınlar mı? Kaale almasınlar mı?
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A_Tech 4 yıl
Arkadaşlar Modern Combat 5 aldım ama açılışta wifi ile de 3g ile de bağlantı yok hatası alıyorum. Yardımcı olabilecek varmı??
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Arkadaş android sana zorla mı diyor şu kıytırık şeyleri yukle diye te allam bahanelere bak . Wpnin mağazasında eksik var. Adam diyor android mağazası çöp. E eksik var mı? Resmi uygulamaları indir gerisini boşver
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Xe_oN 4 yıl
Benimde anlatmak istediğim oydu işte, gereksiz uygulama ne işe yarayacak? uygulaman kadar konuş dersen öyle cevap alırsın doğal olarak
Alınganlık yapmanın alemide yok, hangisi işine yarıyosa onu kullan arkadaş zorla bunu al diyen yok ki :) işe yarayacak uygulamalar temel olarak tüm sistemlerde var sadece android te değil. Fanboy değilim sybian da kullandım ios ta android te.. Şimdi de wp kullanıyorum ona göre yorum yazıyorum. Benimki iyi senin ki kötü muhabbetimi yapıcaz burda :) android te rakam olarak çok fazla uygulama var evet, ama bi o kadar da çöp yığını gereksiz uygulama var. uygulama sayısına bakıp marketindeki uygulama kadar konuş diyen arkadaşla zaten cihazmış sistemmiş muhabbetine girmem. Bunda alınacak ne var ki, android burdaki arkadaşlardan birinin babasına mı ait anlamadım? Alıyorsun android i daha garanti bitmeden güncelleme desteği bitiyor, 3-4 sene boyunca tüm güncellemeleri alan android varmı? htc one, one m8, s3, s4, note2, note3, xperia z, z1 kullandım android te.. Bu arada en son geçici süre 4s kullandım, 2 hafta önce cihaz ios 8.3.0 güncellemeyi aldı, helal olsun adamlara. 4s kaç yılının cihazı, hoplayıp zıplayan arkadaşlar bir baksın çıkış tarihine. Adam hala destek veriyor, wp de aynı durum. Sen android kullanıyosundur yetiyodur memnunsundur güle güle kullan, allah daha iyilerini nasip etsin. Ama cihazın garantisi bitmeden güncelleme alamayacak hale gelecek hepimiz biliyoruz. Çok kullandım çok bekledim güncelleme iyi biliyorum android te.
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Phant0mAssassin 4 yıl
İnceleme gayet güzel olmuş teşekkürler, umarım devamı da gelir
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John Voxville 4 yıl
Xe_oN
windows phone kaç ay kullandın? Elindeki kıytırık android gibi kafasına göre şişmiyo en azından..

2 senedir Android telefon kullanıyorum. Hiç şişme sorunu yaşamadım. Cihazını aklıyla kullanan hiçbir kullanıcı şişme sorunu yaşamaz. Bu durum telefonda da aynı, PC'de de.
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MadSlinger 4 yıl
Scorpion28
Xe_oN
Scorpion28
Xe_oN windows phone kaç ay kullandın? Elindeki kıytırık android gibi kafasına göre şişmiyo en azından..
Magazandaki uygulaman kadar konuş kıytırıkmış.... androidi kullanmakda kapasite ister şişmeyen basit birşey arıyorsan apple a davet edelim seni.
apple dan geçtim zaten windowsa..
Mağazadaki milyonda tane işe yaramayan şeyi yükleyip kastırmak yerine 20 tane adam gibi uygulama yüklerim, işimide görüyorsa deme keyfime) Android içinde kısaca sana şöyle özet geçebilirim yaşın kadar cihaz değiştirip kullanmışlığım vardır. Ben android kıytırık dediysem öylesine söylememişimdir, kullanımım deneyimim vardır.
Sana mükemmel gelen bana yetmeyebilir hocam, sana hızlıdır bana yavaş, bu kadar basit.
Android sisteme kıytırık demenden belli ne kadar deneyimli olduğun.

Arkadaşın kıytırık demesine katılmıyorum. Lakin mağaza konusunda haklı.
(Hayatında sadece Symbian ve android telefon kullanmış/kullanan birisiyim)
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Mangal Yürek Darius 4 yıl
İnceleme güzel fakat bu oyunlar diğer platformlarda da var. Sadece Windows Phone'da olan oyunlar olsaydı daha iyi olabilirdi.
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