Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda

Onlyone
Castle Doombad
Memorina
Bardbarian
The Room 2
Threes
Glyph quest
Paint it Back
Rocket Robo
Haroeris Ben en çok Only One'ı beğendim çok eğlenceli.
Glyphs are spell and ability enhancements created by scribes
Buda basit olarak turkce
Oyma kabartmalı şekil, oyma, kabartma
Yapı tezyinatında oyuk şeklinde yiv, glif
Oyma veya kabartma şekli.
https://itunes.apple.com/us/app/khaba/id657312819?mt=8
Bu oyunu denemenizi de öneririm.Ben android de oynuyorum. Pek populer değil sanıyorum ama kesinlikle oynadığım en kaliteli zeka-puzzle oyunlarından biri
The flip te çok güzel bulmaca mutlaka bakın
'Kur'an ezberlemek' isimli Arapların yaptığı uygulamada enfes
Simdi deneyecemm
Oyun fena değil 10/4.2 falan gibi bir değer olabilir mi bilmem de masonik işareti gördünüz mü?