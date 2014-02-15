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Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda

5 yıl
4,2b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil cihazlarınızın neşe kaynağı Uygulama Haber, haftanın en iyi iOS oyunlarıyla karşınızda.

  1. Onlyone

  2. Castle Doombad

  3. Memorina

  4. Bardbarian

  5. The Room 2

  6. Threes

  7. Glyph quest

  8. Paint it Back

  9. Rocket Robo
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
prototype1903 5 yıl en beğenilen
abi uykudan kalkıp çekmiş gibisin :D
Yanıtla +14
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gun 5 yıl
Nerdeyse her geometrim şekil her yerde kullanılmıştır. Böyle şeylere takılmayalım. Eski zamanda böyle genel anlam içeren logolar olmadığından hepsini hepsi kullanmış zira internet, dergi, gazete filan yokmuş.
Nerdeyse her geometrim şekil her yerde kullanılmıştır. Böyle şeylere takılmayalım. Eski zamanda böyle genel anlam içeren logolar olmadığından hepsini hepsi kul...
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Yanıtla +4
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gun 5 yıl goenitz117
Nerdeyse her geometrim şekil her yerde kullanılmıştır. Böyle şeylere takılmayalım. Eski zamanda böyle genel anlam içeren logolar olmadığından hepsini hepsi kullanmış zira internet, dergi, gazete filan yokmuş.
Nerdeyse her geometrim şekil her yerde kullanılmıştır. Böyle şeylere takılmayalım. Eski zamanda böyle genel anlam içeren logolar olmadığından hepsini hepsi kul...
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organizma 5 yıl
Programın adı uygulama Rehberi ama hep oyun incelemesi. Diğer Programlar daha iyi...
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carman 5 yıl
çoğu telefonda 1080p ekran var bazıları abartıp 2 k ya çıktı ama hala neden millet pixel fakiri oyunlar yazmaya devam ediyor anlamıyorum
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redbest 5 yıl
Windows Phone bekliyoruz.
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ardarda45 5 yıl
çok güzel bir bölüm olmuş
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YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Alin size glyph

Glyphs are spell and ability enhancements created by scribes

Buda basit olarak turkce

Oyma kabartmalı şekil, oyma, kabartma
Yapı tezyinatında oyuk şeklinde yiv, glif
Oyma veya kabartma şekli.
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dunyao 5 yıl
geçmiş haftaların bölümlerini nerede bulabilirim?
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bimin aystiisi 5 yıl
Abi sanki uykudan kalkıpda çekmiş gibi görünüyorsun :)
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Al Swearengen 5 yıl
The Room 2 harika ve efsane bir oyun olmuş.
https://itunes.apple.com/us/app/khaba/id657312819?mt=8
Bu oyunu denemenizi de öneririm.Ben android de oynuyorum. Pek populer değil sanıyorum ama kesinlikle oynadığım en kaliteli zeka-puzzle oyunlarından biri
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sidik_lee 5 yıl
Only One ı ciddi anlamda guzel bi oyun. Prpgram guzel olmus. Kolay gelsin.
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Muhammet 5 yıl
Draw line
The flip te çok güzel bulmaca mutlaka bakın


'Kur'an ezberlemek' isimli Arapların yaptığı uygulamada enfes
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durmanow 5 yıl
Sesde boğulmalar var bazense çok tiz çıkıyor. Bilginize İyi Günler ...
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Haroeris 5 yıl
Ben en çok Only One'ı beğendim çok eğlenceli.
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n8birbaslangic 5 yıl Haroeris
Haroeris
Ben en çok Only One'ı beğendim çok eğlenceli.


Simdi deneyecemm
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Muhammet 5 yıl Haroeris
Haroeris
Ben en çok Only One'ı beğendim çok eğlenceli.


Oyun fena değil 10/4.2 falan gibi bir değer olabilir mi bilmem de masonik işareti gördünüz mü?
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war3z 5 yıl
Elinize sağlık , oyun sayısının artmasını bekliyoruz
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gun 5 yıl war3z
Teşekürrler. Programı 20 dakika civarında tutmak için 9 oyun koyuyoruz yoksa oyun var daha.
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