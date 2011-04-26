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Uzaylılar daha sonra tekrar deneyin; SETI projesi askıya alındı

8 yıl
12,9b
1
87
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dağıtık Bilgi İşlem projelerinin en eskilerinden birisi olan ve Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları yapan SETI@home projesi askıya alındı. İnternete bağlı bilgisayarların kullanıldığı proje kapsamında, dünya dışı uygarlıklardan geldiği düşünülen olası radyo dalgalarını tarayan Arecibo teleskobundan alınan verilerin analiz ediliyor ve dünya genelinde 5.2 milyon kişi katılıyordu. Katılımcıların gönüllülük esasıyla dahil olduğu proje kapsamında bilgisayara indirilen özel bir program ile bilgisayarın aktif olarak kullanılmadığı durumlarda işlemci, merkezden gelen verinin analiz edilmesi için kullanılıyordu.

Uzaylılar daha sonra tekrar deneyin; SETI projesi askıya alındı
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17 Mayıs 1999 tarihinde başlayan ve uzunca bir süre Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Laboratuvarı merkezinde sürdürülen proje, katılımcı sayısı ve gerçekleştirilen işlem yoğunluğu açısından en büyük dağıtık işlem projesi olarak rekorlar kitabına da girmişti. Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın 25 milyon dolarlık katkı (Allen Teleskop Dizisi yaptığı proje gelen bilgilere göre askıya alınmış durumda. 2007'den biri özel olarak finanse edilen SETI Enstitütsü, yeni bir kaynak bulununcaya kadar tüm çalışmalarını askıya aldı. 350 teleskobu yöneten ve başta Berkeley Üniversitesi olmakı üzere Amerika Ulusal Bilim Vakfı, çeşitli kurumlar ve bağımsız destekçilerin katkılarıyla sürdürülen çalışmalar, Kaliforniya Eyaleti ve NFC'nin bütçeyi kesmesinden büyük oranda etkilenmişti.

Uzaylılar daha sonra tekrar deneyin; SETI projesi askıya alındı
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SETI araştırmalarının içerisinde olmasa da enstitüde çalışan gökbilimci Franch Marchis blog mesajında, Allen Teleskop Dizisi faaliyetlerinin askıya alındığını yazdı. Tabi bu durum, ilgili teleskoplardan elde edilen verilerin kullanıldığı çeşitli astronomi çalışmalarını da etkiliyor. Şu an için tüm çalışmalar askıya alınmakla birlikte, SETI tarafından kullanılan yüksek teknoloji ürünü ekipmanların zarar görmeyecek şekilde korumaya alındığı belirtiliyor. Projenin sürdürülebilmesi için kaynak arayışları sürerken, bu noktada gözler Amerikan Hava Kuvvetleri'ne çevrilmiş durumda zira Allen Teleskop Dizisi'ni, gezegenimizin çevresindeki çeşitli yıkıntıları takip etmek için kullanmak istedikleri 2009'dan beri konuşulmakta. Umarız uzay bilimleriyle ilgili pek çok çalışmaya ilham kaynağı olan SETI Projesi için en kısa sürede yeni bir kaynak bulunur ve çalışmalar yeniden başlatılır.


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JrMaster 8 yıl en beğenilen
Az katkıda bulunmadık.
İki yaratık bulucaz diye kaç yıldır equalizer seyretiyoruz :)
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gun 8 yıl
Uzaylıların olması büyük ihtimal. Fakat radyo sinyali yayınlayıp bize ulaşacak kadar mesafe kaydetmesi düşük ihtimal.
Bizim ilk ürettiğimiz radyo sinyallerindeki hitler sadece 60 ışık yılı uzaktan görülebiliyor.
Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışıkyılı.
Uygarlığımız daha ne kadar ayakta kalacak belli değil.
Ayrıca bizim galakside uygarlık olup olmamasıda meçhul.
Çünkü evrende 125 milyar galaksi olduğu düşünülüyor.
Bize en yakın galaksi ise 200 milyon uzakta. Artık hesabı siz yapın.
Kanımca varsa bile hiç karşılaşamayabiliriz.
Uzaylıların olması büyük ihtimal. Fakat radyo sinyali yayınlayıp bize ulaşacak kadar mesafe kaydetmesi düşük ihtimal.Bizim ilk ürettiğimiz radyo sinyaller...
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CARNIVALE 8 yıl
Amerika'nın bu kadar maliyet ve çaba gerektiren işlere girişmiş olması, uzayda çeşitli uygarlıklara ait bazı ipuçları buldukları konusunda şüpheler uyandırabilir. Yoksa neden en ufak bir ihtimal dahi içermeyen bir işe bu kadar para aktarsınlar. Demek ki bazı öngörüleri ve ellerinde ipuçları var.
Amerika'nın bu kadar maliyet ve çaba gerektiren işlere girişmiş olması, uzayda çeşitli uygarlıklara ait bazı ipuçları buldukları konusunda şüpheler uyandırabil...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Kur'an tefsiri okuyarak anlayabilirsiniz.
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Puzzles 6 yıl
Yav şu eski konuları hortlatmaktan ne zevk alıyorsunuz bir anlasam
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MxFxOx 6 yıl
uzaylı yok boşa uğraşmayın birileri uyarsın şunları
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WESTEN 7 yıl
gidin buradan badem bıyıklı uzaylılar
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xLmNt13 7 yıl
adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle. uzayda binlerce galaksi milyarlarca yıldız ve trilyonlarca gezegen var. Biraz aşın kendinizi artık. At gözlüğüyle bakmayın herşeye :S
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DH Misafiri 7 yıl

yapay zeka ile karşılaşmayız
ancak bozuk makinalar ile karşılaşabiliriz
uzay boşluğunda atomlar bozulur veya kaynaşır
uzak mekiklerinin kaynaşan kapakları buna en iyi örnektir
evrenin muazzam büyüklüğü içinde mesafeleri aşmak için
makinaların bile element yapısının ömrü yetmez
heleki canli bir varlığın ömrü hiç yetmez
böyle bir yolculuk ancak gezgin bir gezegen ile nesiller boyunca olur
ancak yıldızlar arası soğuk ve karanlık bölgeye girildiğinde o gezegende hayat biter
dandik ve ufak ufo gemi hayalleri ile gezegenler arası yolculuk falan olmaz
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Previous Tune 7 yıl
Dünya teknolojisi ile düşünüyorsunuz.
Bizim çok ilkel bir ırk olduğumuzu düşünüyorum. Belgesellerde uzaya yolladıkları cihazlara bakınca, aklımdan geçen ilk düşünce "ne kadar ilkeliz" oluyor.
Özellikle uzay hakkında kelimenin tam anlamıyla hiç birşey bilmiyoruz.
Daha kendi güneş sistemimiz içerisinde bile keşfedilmemiş bir gezegen olma ihtimali var. Pluto'yu bile onlarca yıl gezegen diye bildik. Uzaya kıyasla, dibimizde denilebilecek Mars'a bile yolculuk edemiyoruz. Uzaya kapsüllü çanak anten gibi cihazlar gönderiyoruz. Uzayın yapısı ile bir ile bir çok hipotez var. Hangisi doğru bilmiyoruz. Belki de hiç biri. Uzayda hiç bilmediğimiz seyahat teknikleri var mı yok mu bilmiyoruz. Dünya'nın atmosferinden ayrıldığımız anda, hiç birşey bilmiyoruz kısacası.
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Ottoman55 7 yıl
biz aslında yoğuz...
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Metafeller 7 yıl

Ottoman55

biz aslında yoğuz...


Hort?

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rigel55 8 yıl
üzüldüm gerçekten insanlık için büyük bir emek büyük bir çalışma idi umarım biran önce eski kaldığı yerden çalışmalarına devam ederler.
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ogkasa 8 yıl
Dostum bu kaynakları tabiki kullanacağız. Dünya'yı kapalı bir küre olarak düşün çünkü öyledir su buharlaşır tekrar dünyaya düşer. Petrolü harcarız ancak ölmüş canlılarla tekrar bu petrol tekrar var olur. Hem bence öncelik diye bişey yoktur. Bnm şu anda önceliğim trafiktir bi saat sonra yemek yemektir bi saat sonra spor yapmaktır bunların hepsi değişkendir.
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blue55 7 yıl
rahat bırakmıyoruz adamlari sonunda inip i$gal etcekleri dünyayı
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Tataleon 7 yıl




Kuran'ı Kerim'de şöyle deniyor:

Yaratılanların en üstü insandır.Onun zekası,ayırma yeteneğine sahiptir.

Problem?










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Jinnet 7 yıl
Bazı arkadaşlar cin vardır yazmış. Kuran'da sadece bizim ırkımız olduğuna dair bir bilgi yoktur

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DH Misafiri 8 yıl
şuanlık düşünülmesi gereken şeyler değil bunlar.düşünülmeye değerler ama öncelik sıraları doğru değil.Şayet insanlar durmaz ise 2050 yi bile zor göreceğiz insanlık olarak.çünkü petrol adlı enerjiden dolayı doğal dengeyi çok bozduk bir günün 24 saatini düşünün.ve bunun yaklaşık 6milyar yaşında olan dünyanın yaşı kabul edin.insanlık bir saniyeden kısa süredir burada.ve o bir saniyede neredeyse yok edeceğiz gezegeni...Gezegene saygı duymanın zamanı olmalı şuan.harcadığınız boşa giden her enerji yüzünden gelecekteki onlarca bireyi öldürüyorsunuz.aslında bu durumda katil oluyoruz.bunun farkına varmamız lazım.aptallık çağı diye bir film var.mutlaka izlemelisiniz.beni daha iyi anlayacaksınız.sadece ben söyledim diye değil...eğer inançlı bir insansanız haberimiz olmadan işlediğimiz günahlardan daha fazla sorumlu olduğumuz için,eğer gelecek ile ilgili planlarınız varsa bir geleceğin olması için.bu bilince eriştikten sonra tabikide ardından bu konuları konuşabiliriz.ama önceliğimiz bu olmalı :)
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R.Korkmazz 8 yıl
Dünyanın en saçma projesi.
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