Uzaylılar daha sonra tekrar deneyin; SETI projesi askıya alındı

Dağıtık Bilgi İşlem projelerinin en eskilerinden birisi olan ve Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları yapan SETI@home projesi askıya alındı. İnternete bağlı bilgisayarların kullanıldığı proje kapsamında, dünya dışı uygarlıklardan geldiği düşünülen olası radyo dalgalarını tarayan Arecibo teleskobundan alınan verilerin analiz ediliyor ve dünya genelinde 5.2 milyon kişi katılıyordu. Katılımcıların gönüllülük esasıyla dahil olduğu proje kapsamında bilgisayara indirilen özel bir program ile bilgisayarın aktif olarak kullanılmadığı durumlarda işlemci, merkezden gelen verinin analiz edilmesi için kullanılıyordu.

17 Mayıs 1999 tarihinde başlayan ve uzunca bir süre Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Laboratuvarı merkezinde sürdürülen proje, katılımcı sayısı ve gerçekleştirilen işlem yoğunluğu açısından en büyük dağıtık işlem projesi olarak rekorlar kitabına da girmişti. Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın 25 milyon dolarlık katkı (Allen Teleskop Dizisi yaptığı proje gelen bilgilere göre askıya alınmış durumda. 2007'den biri özel olarak finanse edilen SETI Enstitütsü, yeni bir kaynak bulununcaya kadar tüm çalışmalarını askıya aldı. 350 teleskobu yöneten ve başta Berkeley Üniversitesi olmakı üzere Amerika Ulusal Bilim Vakfı, çeşitli kurumlar ve bağımsız destekçilerin katkılarıyla sürdürülen çalışmalar, Kaliforniya Eyaleti ve NFC'nin bütçeyi kesmesinden büyük oranda etkilenmişti.

SETI araştırmalarının içerisinde olmasa da enstitüde çalışan gökbilimci Franch Marchis blog mesajında, Allen Teleskop Dizisi faaliyetlerinin askıya alındığını yazdı. Tabi bu durum, ilgili teleskoplardan elde edilen verilerin kullanıldığı çeşitli astronomi çalışmalarını da etkiliyor. Şu an için tüm çalışmalar askıya alınmakla birlikte, SETI tarafından kullanılan yüksek teknoloji ürünü ekipmanların zarar görmeyecek şekilde korumaya alındığı belirtiliyor. Projenin sürdürülebilmesi için kaynak arayışları sürerken, bu noktada gözler Amerikan Hava Kuvvetleri'ne çevrilmiş durumda zira Allen Teleskop Dizisi'ni, gezegenimizin çevresindeki çeşitli yıkıntıları takip etmek için kullanmak istedikleri 2009'dan beri konuşulmakta. Umarız uzay bilimleriyle ilgili pek çok çalışmaya ilham kaynağı olan SETI Projesi için en kısa sürede yeni bir kaynak bulunur ve çalışmalar yeniden başlatılır.