Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi

Dell oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı ve özel tasarımlı dizüstü bilgisayarları konumlandırdığı Alienware serisini güncelledi. Uzun süredir konuşulmakta olan güncelleme kapsamında, kendi sınıfında dünyanın en küçük oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak gösterilen M11x güncellenirken, M14x ve M18x ise aileye katılan yeni modeller oldular.

Dell'in minik uzaylısı M11x'in 2011 versiyonu ciddi donanım güncellemeleriyle geliyor. 11.6-inç büyüklüğündew ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, tercihe ve/veya bütçeye bağlı olarak 1.4GHz'de çalışan Core i5-2537M veya 2.6GHz'De çalışan Core i7-2617M işlemcileriyle donatılabilecek. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistem, 750GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk (7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar) veya 256GB'a kadar SSD seçenekleriyle alınabilecek.

Ekran kartı olarak kullanabildiği ayrılmış bellek kapasitesi 2GB'a kadar arttırılabilen Nvidia GeForce GT 540M ile sunulan M11x'in diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Klipsch hoparlörler, HDMI 1.4 çıkışı, USB 3.0 tekınolojisine destek ve opsiyonel olarak Bluetooth 3.0, 3G ve 4G (LTE) iletişim teknolojilerie yer veriliyor. 63 Watt/saat kapasiteli 8 hücreli pilin güç verdiği dizüstü bilgisayar, Gizli Siyah ve Nebula Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

Alienware serisinin yeni modellerinden M14x ise adından da anlaşılabileceği üzere 14-inç boyutunda ekrana sahip. 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneği ile gelen dizüstü bilgisayar, 2.4 GHz'de çalışan Core i7-2820QM de dahil olmak üzere Intel'in Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli mobil işlemcilerinin çok büyük bir kısmı ile tercih edilebiliyor. 8GB'a kadar bellek ve 750GB'a kadar sabit disk seçeneklerinin sunulduğu bilgisayar 256GB'a kadar SSD alternatiflerine de sahip.

Ekran kartı olarak 1.5GB veya 3GB bellek kapasiteli Nvidia GeForce GT 555M ile gelen M14x'in diğer özellikleri arasında 2 Megapiksel çözünürlüğünda kamera, tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0, 3G veya 4G (LTE ya da WiMAX) ile birlikte kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan 60GHz Wireless HD ile alınabiliyor. 8 hücreli pil ile 6 saate kadar çalışabilen M14x, M11x modeliyle aynı renk seçeneklerine sahip. Yurt dışında satışına başlanan M14x'in baz konfigürasyon için belirlenen fiyatı ise 1299$.

Dell'in oyun tutkunları için hazırladığı son modeli ise aynı zamanda serinin en büyük modeli olan M18x, 18.4-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayara, TactX adı verilen ve beş adet programlanabilir buton ile gelen klavye eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak sunulan ve Turbo mod ile 4GHz'e kadar çıakbilen dört çekirdekli Core i7 işlemcinin güç verdiği sistem, 32GB'a kadar bellek ile AMD veya Nvidia tabanlı çoklu ekran kartı kurulumlarıyla dikkat çekiyor.

HDMI ile birlikte Mini DisplayPort konnektörü de bulunan M18x, Klipsch hoparlörler ve opsiyonel seçenek olarak kablosuz görüntü aktarımı teknolojisi WirelessHD ile alınabiliyor. "Desktop Replacement" segmentinde yer alan M18x, yurt dışında 999 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tamamı özel Alienware tasarımına ve markaya özgü ışıklandırma teknolojisine sahip olan dizüstü bilgisayarlar ile Dell, yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları alanında performans çıtasını arttırmayı hedefliyor.