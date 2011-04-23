Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi

8 yıl
7,2b
1
55
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı ve özel tasarımlı dizüstü bilgisayarları konumlandırdığı Alienware serisini güncelledi. Uzun süredir konuşulmakta olan güncelleme kapsamında, kendi sınıfında dünyanın en küçük oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak gösterilen M11x güncellenirken, M14x ve M18x ise aileye katılan yeni modeller oldular.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Dell'in minik uzaylısı M11x'in 2011 versiyonu ciddi donanım güncellemeleriyle geliyor. 11.6-inç büyüklüğündew ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, tercihe ve/veya bütçeye bağlı olarak 1.4GHz'de çalışan Core i5-2537M veya 2.6GHz'De çalışan Core i7-2617M işlemcileriyle donatılabilecek. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistem, 750GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk (7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar) veya 256GB'a kadar SSD seçenekleriyle alınabilecek.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı olarak kullanabildiği ayrılmış bellek kapasitesi 2GB'a kadar arttırılabilen Nvidia GeForce GT 540M ile sunulan M11x'in diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Klipsch hoparlörler, HDMI 1.4 çıkışı, USB 3.0 tekınolojisine destek ve opsiyonel olarak Bluetooth 3.0, 3G ve 4G (LTE) iletişim teknolojilerie yer veriliyor. 63 Watt/saat kapasiteli 8 hücreli pilin güç verdiği dizüstü bilgisayar, Gizli Siyah ve Nebula Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Alienware serisinin yeni modellerinden M14x ise adından da anlaşılabileceği üzere 14-inç boyutunda ekrana sahip. 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneği ile gelen dizüstü bilgisayar, 2.4 GHz'de çalışan Core i7-2820QM de dahil olmak üzere Intel'in Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli mobil işlemcilerinin çok büyük bir kısmı ile tercih edilebiliyor. 8GB'a kadar bellek ve 750GB'a kadar sabit disk seçeneklerinin sunulduğu bilgisayar 256GB'a kadar SSD alternatiflerine de sahip.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı olarak 1.5GB veya 3GB bellek kapasiteli Nvidia GeForce GT 555M ile gelen M14x'in diğer özellikleri arasında 2 Megapiksel çözünürlüğünda kamera, tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0, 3G veya 4G (LTE ya da WiMAX) ile birlikte kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan 60GHz Wireless HD ile alınabiliyor. 8 hücreli pil ile 6 saate kadar çalışabilen M14x, M11x modeliyle aynı renk seçeneklerine sahip. Yurt dışında satışına başlanan M14x'in baz konfigürasyon için belirlenen fiyatı ise 1299$.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Dell'in oyun tutkunları için hazırladığı son modeli ise aynı zamanda serinin en büyük modeli olan M18x, 18.4-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayara, TactX adı verilen ve beş adet programlanabilir buton ile gelen klavye eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak sunulan ve Turbo mod ile 4GHz'e kadar çıakbilen dört çekirdekli Core i7 işlemcinin güç verdiği sistem, 32GB'a kadar bellek ile AMD veya Nvidia tabanlı çoklu ekran kartı kurulumlarıyla dikkat çekiyor.

Uzaylılara Core i7 takviyesi; Alienware M11x güncellendi, M14x ve M18x lanse edildi
Tam Boyutta Gör

HDMI ile birlikte Mini DisplayPort konnektörü de bulunan M18x, Klipsch hoparlörler ve opsiyonel seçenek olarak kablosuz görüntü aktarımı teknolojisi WirelessHD ile alınabiliyor. "Desktop Replacement" segmentinde yer alan M18x, yurt dışında 999 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tamamı özel Alienware tasarımına ve markaya özgü ışıklandırma teknolojisine sahip olan dizüstü bilgisayarlar ile Dell, yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları alanında performans çıtasını arttırmayı hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bravo dell.işte parasının hakkını veren ürünler böyle olur performans ve tasarım bir arada dell farkıyla üstelik.umarım uygun fiyattan ülkemizde de bulunabilir.şahsen 14x sahibi olmayı isterdim:) para biriktirmeye başlama zamanı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtue34 8 yıl
tek albenisi tasarımı bence. bu ürünlerin görselliğine bitiyorum. desktop kasalarıda dehşet güzel. sadece kasa satsalar içine biz döşesek iyi olurdu bea :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl
hmmm peki kapatınca normal olarak kullanımı kolay oluyormu? beni dürtten renk oldu sadece. gerçi laptop düşünmüyorum ama fikir sahibi oluruz alien hakkında :) sanırsam xp driverları yok?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tayff 8 yıl
Tasarım faciası olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i Am Not Dead 8 yıl

soar.kerrigan

hmmm peki kapatınca normal olarak kullanımı kolay oluyormu? beni dürtten renk oldu sadece. gerçi laptop düşünmüyorum ama fikir sahibi oluruz alien hakkında :) sanırsam xp driverları yok?

yahu böyle bi pcsi olan adam xp mi kullanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyldz 8 yıl
abi tek kelime ile "kalin" :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i Am Not Dead 8 yıl
kalın olcak tabi fanları yeter onun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
Tasarım süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 8 yıl
Yahu notebook kisminda alieni ovuyorlar burda da yerden yere vuruyorlar.nasil is anlamadim. Giden bulursam m17x aldiracagim ama adamin kafayi karistiriyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 8 yıl
Haberde küçük bir hata var sanırım, "TactX adı verilen ve beş adet programlanabilir buton ile gelen klavye eşlik ediyor." klavye değil fare olacak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEMESIS.sys 8 yıl
Vay be! Çok şık görünüyor!:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl
türkiyede bunla nasıl hava atarsın haketten :)

klavye renklerini nneden beyaz klasik seçimi yok anlamadım. turuncu falan sux.

yannız işlemci haketten başarılı. intelin bu mobile platformu ilerliyor. amd bişeyler yapsın artık.

gerçi $600 a N970 sistemi daha cazip geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacklist 8 yıl
süper cihazlar valla parası olana tabiki ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
bunla iyi hava atılır anca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
f(x) 8 yıl
OFF çok pahalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 8 yıl
şu alttan aydınlatmalı klavyenin hastasıyım laptobu yenilersem 2 yıl sonra 100dolar fazla verip aydınlatmalı alıcam
gece kullanımları eziyet oluyor aydınlatmasız klavyede birde 10 parmak yazamıyorsanız tam işkence
(odada 3kişi kalınıyor lamba açılması zor)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl
gözlerini kapatsınlar. kapatmak için gözlük gibi bezler oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 8 yıl

korsanzeki168

şu alttan aydınlatmalı klavyenin hastasıyım laptobu yenilersem 2 yıl sonra 100dolar fazla verip aydınlatmalı alıcam
gece kullanımları eziyet oluyor aydınlatmasız klavyede birde 10 parmak yazamıyorsanız tam işkence
(odada 3kişi kalınıyor lamba açılması zor)


25 30 tl lik led aydınlatmalı masa lambası işinizi görür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
dell bu markayı satın aldı tüm çıtayı düşürdü..
zaten tasarımına bakarsan sadece çocuklar bayılır buna..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soar.kerrigan 8 yıl
ya aslında laptopların b.ku çıktı. elemanlar xp desteği koymuyorlar. w7 de allahına kadar ne b.k yediği belli değil microsoftun. linux kurabiliriz ama bu yeni sistemlerde driverların çıkıp çıkmadığı belli değil. adamın boğazını sıkıyorlar artık.
en iyisi desktop kendin toplamak. en azından sınırlarını kendin çiziyorsun.


XM sersini donanıma ekleyen başka firmalar varmı bilmiyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, oyun ve
4 etiket daha dizüstü bilgisayar alienware yüksek performans Notebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Exper EasyPAD video inceleme 8 yıl Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim