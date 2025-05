GTA tarzı The Precinct oyunu çıktı: Bu kez suçlu değil polissiniz

Fallen Tree Games'in yeni aksiyon oyunu The Precinct, nihayet oyuncularla buluştu. İlk bakışta eski GTA oyunlarını andıran oyun, sizi 1980'lerin suç dolu sokaklarına davet ediyor. Ancak bu kez kanunun tarafındasınız. Çünkü başrolde bir polis memuru var.

The Precinct'te oyuncular, polis akademisinden yeni mezun olmuş Nick Cordell Jr. karakterini kontrol edecek. Görev yeri ise suçun kol gezdiği kurgusal Averno şehri. Nick, küçük çaplı suçlulardan büyük çetelere kadar her türlü tehditle mücadele etmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör The Precinct oyunculara 80'li yıllarının karanlık atmosferinde çatışmalar, kovalamacalar ve hatta helikopterli operasyonlarla dolu nefes kesen bir oyun deneyimi vadediyor. Ayrıca dinamik hava durumu ve gün/gece döngüsü gibi oyunu gerçekçi kılan deyalar da var.

Oyunun tanıtım metninde, The Precinct'in klasik polis filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde olduğu vurgulanıyor:

"Sokaklarda devriye gez, acil çağrılara yanıt ver ve küçük suçlulardan büyük çetelere kadar herkesle mücadele et. Nefes kesen kovalamacalar ve çatışmalarda kendi taktiklerini seç. Averno'nun çeteleri arasındaki güç dengelerinin sürekli değiştiği bu canlı şehirde, park ihlallerinden banka soygunlarına, sokak yarışlarından uyuşturucu ticaretine kadar her türlü suçu içeren geniş bir suç yelpazesi seni bekliyor."

Oyuncular beğendi, eleştirmenler temkinli

Steam'de şu an itibarıyla %87 olumlu kullanıcı değerlendirmesi alan The Precinct, oyunculardan geçer not almış görünüyor. Ancak eleştirmenler daha temkinli. Aksiyon oyunu Metacritic'te 65, Opencritic'te ise 69 puan ve %54 tavsiye oranı almış durumda. The Precinct, 20 Mayıs'a kadar Steam'da %15 indirimli olarak sunuluyor. Fiyat etiketi 12.74 dolar. İndirim bitince 14.99 dolara yükselecek.

