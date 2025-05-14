GTA tarzı The Precinct oyunu çıktı: Bu kez suçlu değil polissiniz

The Precinct'te oyuncular, polis akademisinden yeni mezun olmuş Nick Cordell Jr. karakterini kontrol edecek. Görev yeri ise suçun kol gezdiği kurgusal Averno şehri. Nick, küçük çaplı suçlulardan büyük çetelere kadar her türlü tehditle mücadele etmeye çalışacak.
Oyunun tanıtım metninde, The Precinct'in klasik polis filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde olduğu vurgulanıyor:
"Sokaklarda devriye gez, acil çağrılara yanıt ver ve küçük suçlulardan büyük çetelere kadar herkesle mücadele et. Nefes kesen kovalamacalar ve çatışmalarda kendi taktiklerini seç. Averno'nun çeteleri arasındaki güç dengelerinin sürekli değiştiği bu canlı şehirde, park ihlallerinden banka soygunlarına, sokak yarışlarından uyuşturucu ticaretine kadar her türlü suçu içeren geniş bir suç yelpazesi seni bekliyor."
Oyuncular beğendi, eleştirmenler temkinli
Steam'de şu an itibarıyla %87 olumlu kullanıcı değerlendirmesi alan The Precinct, oyunculardan geçer not almış görünüyor. Ancak eleştirmenler daha temkinli. Aksiyon oyunu Metacritic'te 65, Opencritic'te ise 69 puan ve %54 tavsiye oranı almış durumda. The Precinct, 20 Mayıs'a kadar Steam'da %15 indirimli olarak sunuluyor. Fiyat etiketi 12.74 dolar. İndirim bitince 14.99 dolara yükselecek.
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