GTA 6 web sitesi erişime açıldı: Yeni detaylar, ekran görüntüleri, karakterler ve daha fazlası

Teknoloji Editörü
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Oyun dünyasının merakla beklediği
Grand Theft Auto 6 ile ilgili hareketli bir gün geçiriyoruz. Geçtiğimiz saatlerde oyunun yeni fragmanı resmi olarak yayınlamıştı. Rockstar Games, sadece yayınlamakla kalmadı, eş zamanlı olarak web sitesinde tam teşekküllü bir ikinci fragmanını GTA 6 bölümü oluşturdu.
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Oyuna dair daha önce
gün ışığına çıkmamış bilgilerin yer aldığı web sitesi, GTA 6'nın karakterlerine ve evrenine odaklanıyor. Sayfada ana karakterlerin yanı sıra, önemli yan karakterlerin biyografilerine yer verilmiş. Hepsi bununla da bitmiyor. Rockstar, siteyi oyunun atmosferini yansıtan birbirinden çarpıcı ekran görüntüleri ve serinin kendine has stilini taşıyan özel çizimlerle zeginleştirmeyi de ihmal etmemiş.
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Beklenti arşa çıktı
GTA 6 web sitesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri de
oyunun geçeceği dünyayı tanıtan kısım. Burada, oyuncuların keşfedebileceği farklı bölgelerin detaylı açıklamaları mevcut. Tüm bu materyaller oyunun görsel ve hikaye açısından ne kadar iddialı olacağını şimdiden ortaya koyuyor. Kesinlikle GTA hayranlarının uzun süreli bekleyişine değecek.
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Bu arada GTA VI'nın
ikinci fragmanı beklentileri daha da artırdı. Rockstar Games, tarafından yapılan açıklamaya göre Grand Theft Auto 6, 26 Mayıs 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülecek. Ancak PC oyuncuları için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Dolayısı ile bu yöndeki meraklar henüz giderilmiş değil.
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