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    GTA 6 web sitesi erişime açıldı: Yeni detaylar, ekran görüntüleri, karakterler ve daha fazlası

    Rockstar Games bugün sadece GTA 6'nın yeni fragmanını yayınlamakla kalmadı aynı zamanda oyuna dair kapsamlı bilgiler içeren web sitesini de erişime açtı. İşte GTA 6 dünyası hakkında yeni detaylar.

    GTA 6 web sitesi açıldı: İşte daha önce bilmediğiniz detaylar Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6 ile ilgili hareketli bir gün geçiriyoruz. Geçtiğimiz saatlerde oyunun yeni fragmanı resmi olarak yayınlamıştı. Rockstar Games, sadece ikinci fragmanını yayınlamakla kalmadı, eş zamanlı olarak web sitesinde tam teşekküllü bir GTA 6 bölümü oluşturdu.
    GTA 6 web sitesi açıldı: İşte daha önce bilmediğiniz detaylar Tam Boyutta Gör
    Oyuna dair daha önce gün ışığına çıkmamış bilgilerin yer aldığı web sitesi, GTA 6'nın karakterlerine ve evrenine odaklanıyor. Sayfada ana karakterlerin yanı sıra, önemli yan karakterlerin biyografilerine yer verilmiş. Hepsi bununla da bitmiyor. Rockstar, siteyi oyunun atmosferini yansıtan birbirinden çarpıcı ekran görüntüleri ve serinin kendine has stilini taşıyan özel çizimlerle zeginleştirmeyi de ihmal etmemiş.

    GTA 6 web sitesi açıldı: İşte daha önce bilmediğiniz detaylar Tam Boyutta Gör

    Beklenti arşa çıktı

    GTA 6 web sitesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri de oyunun geçeceği dünyayı tanıtan kısım. Burada, oyuncuların keşfedebileceği farklı bölgelerin detaylı açıklamaları mevcut. Tüm bu materyaller oyunun görsel ve hikaye açısından ne kadar iddialı olacağını şimdiden ortaya koyuyor. Kesinlikle GTA hayranlarının uzun süreli bekleyişine değecek.

    GTA 6 web sitesi açıldı: İşte daha önce bilmediğiniz detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu arada GTA VI'nın ikinci fragmanı beklentileri daha da artırdı. Rockstar Games, tarafından yapılan açıklamaya göre Grand Theft Auto 6, 26 Mayıs 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülecek. Ancak PC oyuncuları için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Dolayısı ile bu yöndeki meraklar henüz giderilmiş değil.

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