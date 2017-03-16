Uzmanlar Yakın Gelecekteki Siber Saldırılar Konusunda Uyardı

Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nin Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansta, alanında deneyimli siber güvenlik uzmanları çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Yoğun ilginin gözlendiği konferansta siber güvenlik konusunda güncel gelişmeler, siber saldırılar, çeşitli ülkelerin siber güvenlik önlemleri, Türkiye’nin alması gereken tedbirler ve siber güvenlik stratejileri konuşuldu. Özellikle yerli ve milli yazılımların önemine vurgu yapan uzmanlar siber saldırılara karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek Türkiye’nin uluslararası alanda savunmasız kalmaması için siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilerek kapsamlı projeler ortaya konması gerektiği yönünde birleşti. Konferansta ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere çeşitli devletlerin hayata geçirdiği çalışmalar anlatıldı.

EVİN ANAHTARINI HIRSIZA VERMİŞ OLUYORUZ

EKONOMİK BÜYÜME BUNA BAĞLI

KUTUPLAŞAN DÜNYADA SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ MİLLİ BİR MESELE

KONFERANSA YOĞUN İLGİ

1000 YILLIK BİLİMİN MİRASÇILARI

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Kamu ve özel sektörde yerli yazılımların önemine dikkat çeken Cezeri Siber Güvenlik Akademisi Kurucusu Osman Doğan, “Türkiye'de ulusal siber güvenlik adına alınması gereken en büyük önlem bir an önce yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi ve buna önem verilmesidir. Yabancı yazılımları ve yabancı cihazları kullandığımız sürece evin anahtarını hırsıza vermiş gibi oluyoruz,” dedi. Ayrıca donanım tarafına da yatırım yapılması gerektiğine vurgu yapan Doğan, “Yerli bir işletim sistemi yapılsa bile, bu yine farklı ülkelerin yapmış olduğu donanım üzerinde koşacağı için donanımların dahi yerli olması gerekiyor. Kendi milli yerel yazılım programlarımızı, donanımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Dünyada artık siber uzay yeni bir savunma sahası haline geldi, Türkiye’nin yakın gelecekteki risklere karşı kapsamlı tedbirler almalıdır,” şeklinde konuştu.Siber güvenlik konusunda uzman insanların eksikliğine de dikkat çeken Doğan, “Üniversitelerin ilgili bölümleri buna yönelik dizayn edilmeli ve kurumlarda yetişmiş insan istihdamı sağlanmalı. Siber güvenlik alanındaki kalifiye eleman eksikliği bizim Türkiye olarak bu alanda varlık göstermemizi de engelliyor. Bugün NSA'in 3.5 milyon personeli var. Ülke olarak dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefimiz, ekonomik büyümemiz, siber uzayda atacağımız adımlara bağlıdır,” dedi.Bilişim eğitimleri alanında ülkemizdeki tecrübeli isimlerden biri olan Cumhur Kızıları ise konuşmasında dünyanın politik olarak kutuplara bölünmeye başladığı şu dönemde, siber güvenliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, bu alandaki eğitimlerin acil ve öncelikli olarak milli hedef haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Kızıları, “Ülkemizi savunacak siber güvenlik gönüllülerinin Cezeri Siber Güvenlik Akademisi çatısı altında birleşmesi çok önemli bir adımdı. Akademi’nin ücretsiz olarak düzenlediği eğitim ve konferanslar da siber güvenlik uzmanlarına güncel bilgilerin ulaştırılması açısından çok önemli. Şimdi bunu daha da ileriye taşıma zamanı. Siber güvenlik konusunu orta öğretim seviyesinden itibaren başlayarak yurt çapında yaygınlaştırmalıyız. Mevcut üniversite müfredat ve programlarının yetersiz olmasının da etkisiyle, günün siyasal koşulları siber güvenlik öğrenimine orta öğretimden başlamayı zorunlu kılıyor,” dedi.Birbirinden değerli siber güvenlik araştırmacılarının ve uzmanlarının konuşmacılarının katıldığı konferansa gençler de yoğun ilgi gösterdi. Siberlik güvenlik konusunda kariyer hedefleyen gençler uzmanlardan bilgi aldı. Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nin kurucusu Osman Doğan, beklenenden fazla bir ilgi ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de siber güvenlik konusunda yetişmiş eleman eksikliğini giderme amacıyla ve uluslararası bir ilerleme hedefiyle yola çıktık. Gençlerin de ilgisi gösteriyor ki artık bu konuda organize olmalı ve yeni uzmanlar yetiştirmeye daha çok emek sarf etmeliyiz.”Osman Doğan, Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nin ismini, dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot alanındaki ilk çalışmaları yapan Müslüman bilim adamı Cezeri'den aldığını söyledi. 1150 yılında Artuklu Sarayı’nda robotik çalışmaları yapan Cezeri’nin yaptığı otomatik makinelerin günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturduğunu belirten Doğan, ‘1000 yıllık bilimin mirasçılarıyız’ sloganını benimsediklerini ifade etti.