Önce ABD şimdi Letonya: SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

Tam Boyutta Gör Avrupa genelinde binlerce kişiyi hedef alan geniş çaplı bir siber dolandırıcılık ağı, Letonya polisi öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası operasyonla çökertildi. “SIMCARTEL” adı verilen operasyonda, beşi Letonya vatandaşı olmak üzere yedi kişi tutuklanırken suç ağının kullandığı dijital altyapı ve finansal kaynaklar da donduruldu. Geçtiğimiz ayın sonunda benzer boyutta dev bir operasyon da ABD'de gerçekleştirilmişti.

40 bin SIM kart ele geçirildi

Operasyonun Avusturya, Estonya ve Letonya’dan kolluk kuvvetlerinin Europol ve Eurojust iş birliğiyle yürütüldüğü aktarıldı. 10 Ekim 2025’te gerçekleştirilen baskınlarda 1.200 SIM box cihazı ve bu cihazlarda aktif olarak çalışan 40.000 SIM kart ele geçirildi. Ayrıca beş sunucu kapatıldı, iki yasa dışı web sitesi (gogetsms.com ve apisim.com) güvenlik güçlerince devralındı ve yerlerine uyarı sayfaları yerleştirildi. Bunun yanında yaklaşık 431.000 avro banka hesaplarında, 333.000 dolar ise kripto cüzdanlarında donduruldu. Soruşturma kapsamında dört lüks araç da müsadere edildi.

Europol’e göre bu ağ, telekomünikasyon tabanlı siber suçlar başta olmak üzere dolandırıcılık, şantaj, göçmen kaçakçılığı ve çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı gibi çok sayıda ağır suçun işlenmesinde kullanıldı. Şüphelilerin sağladığı hizmet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki suçlular, kimliklerini gizleyerek suç faaliyetlerini sürdürdü.

5 milyon avroluk gelir

Tam Boyutta Gör Söz konusu yasa dışı hizmet 80’den fazla ülkeden kişilere ait telefon numaralarının kiralanmasını sağladı. Bu sayede dolandırıcılar sosyal medya ve iletişim platformlarında sahte hesaplar açarak gerçek kimliklerini gizleyebildi. Yetkililere göre bu ağ üzerinden 49 milyondan fazla sahte çevrim içi hesap oluşturuldu.

Avusturya’da 1.700, Letonya’da 1.500’den fazla dolandırıcılık vakasının bu şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Mağdurların toplam zararı yaklaşık 5 milyon avroya ulaştı. Bunun 4,5 milyon avrosu Avusturya, 420 bin avrosu ise Letonya kaynaklı.

Suçlulara siber suç servisi...

Yetkililer, şebekenin “Cybercrime-as-a-Service” modeliyle çalıştığını belirtti. Yani bu ağ, teknik bilgiye sahip olmayan suçlulara hazır altyapı kiralayarak dolandırıcılık yapma imkanı tanıyordu. Europol, ağın kullandığı altyapıyı teknik açıdan son derece sofistike olarak tanımladı.

Bu sistem, özellikle oltalama ve SMS üzerinden oltalama yöntemleriyle mağdurların banka bilgilerine, kimlik verilerine ve cihaz erişimlerine ulaşılmasına olanak sağladı. Suçlular ayrıca ikinci el pazar yerlerinde sahte hesaplar, yatırım dolandırıcılığı siteleri, sahte banka portalları ve “kızım/oğlum dolandırıcılığı” gibi farklı yöntemlerle binlerce kişiyi hedef aldı.

Bir diğer dikkat çekici dolandırıcılık türü ise, “sahte polis” vakaları oldu. Bu yöntemde suçlular, özellikle Rusça konuşan mağdurları, sahte kimliklerle kendilerini polis memuru olarak tanıtarak kandırdı ve bizzat para teslimi alarak dolandırdı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen web sitelerinin profesyonel şekilde tasarlandığı, kiralama sisteminin ise yaklaşık 80 ülkede binlerce SIM kart üzerinden yönetildiği belirlendi. Europol’e göre bu, bugüne kadar Avrupa’da görülen en kapsamlı SIM tabanlı siber suç altyapılarından biri.

