Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Önce ABD şimdi Letonya: SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe

    Letonya merkezli “SIMCARTEL” operasyonunda, 40 bin aktif SIM kartla Avrupa genelinde dolandırıcılık yapan dev siber suç ağı çökertildi. Yedi kişi tutuklandı, 5 milyon avroluk vurgun ortaya çıkarıldı.

    Önce ABD şimdi Letonya: SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe Tam Boyutta Gör
    Avrupa genelinde binlerce kişiyi hedef alan geniş çaplı bir siber dolandırıcılık ağı, Letonya polisi öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası operasyonla çökertildi. “SIMCARTEL” adı verilen operasyonda, beşi Letonya vatandaşı olmak üzere yedi kişi tutuklanırken suç ağının kullandığı dijital altyapı ve finansal kaynaklar da donduruldu. Geçtiğimiz ayın sonunda benzer boyutta dev bir operasyon da ABD'de gerçekleştirilmişti.

    40 bin SIM kart ele geçirildi

    Operasyonun Avusturya, Estonya ve Letonya’dan kolluk kuvvetlerinin Europol ve Eurojust iş birliğiyle yürütüldüğü aktarıldı. 10 Ekim 2025’te gerçekleştirilen baskınlarda 1.200 SIM box cihazı ve bu cihazlarda aktif olarak çalışan 40.000 SIM kart ele geçirildi. Ayrıca beş sunucu kapatıldı, iki yasa dışı web sitesi (gogetsms.com ve apisim.com) güvenlik güçlerince devralındı ve yerlerine uyarı sayfaları yerleştirildi. Bunun yanında yaklaşık 431.000 avro banka hesaplarında, 333.000 dolar ise kripto cüzdanlarında donduruldu. Soruşturma kapsamında dört lüks araç da müsadere edildi.

    Europol’e göre bu ağ, telekomünikasyon tabanlı siber suçlar başta olmak üzere dolandırıcılık, şantaj, göçmen kaçakçılığı ve çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı gibi çok sayıda ağır suçun işlenmesinde kullanıldı. Şüphelilerin sağladığı hizmet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki suçlular, kimliklerini gizleyerek suç faaliyetlerini sürdürdü.

    5 milyon avroluk gelir

    Önce ABD şimdi Letonya: SIM kart dolandırıcılığına küresel darbe Tam Boyutta Gör
    Söz konusu yasa dışı hizmet 80’den fazla ülkeden kişilere ait telefon numaralarının kiralanmasını sağladı. Bu sayede dolandırıcılar sosyal medya ve iletişim platformlarında sahte hesaplar açarak gerçek kimliklerini gizleyebildi. Yetkililere göre bu ağ üzerinden 49 milyondan fazla sahte çevrim içi hesap oluşturuldu.

    Avusturya’da 1.700, Letonya’da 1.500’den fazla dolandırıcılık vakasının bu şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Mağdurların toplam zararı yaklaşık 5 milyon avroya ulaştı. Bunun 4,5 milyon avrosu Avusturya, 420 bin avrosu ise Letonya kaynaklı.

    Suçlulara siber suç servisi...

    Yetkililer, şebekenin “Cybercrime-as-a-Service” modeliyle çalıştığını belirtti. Yani bu ağ, teknik bilgiye sahip olmayan suçlulara hazır altyapı kiralayarak dolandırıcılık yapma imkanı tanıyordu. Europol, ağın kullandığı altyapıyı teknik açıdan son derece sofistike olarak tanımladı.

    Bu sistem, özellikle oltalama ve SMS üzerinden oltalama yöntemleriyle mağdurların banka bilgilerine, kimlik verilerine ve cihaz erişimlerine ulaşılmasına olanak sağladı. Suçlular ayrıca ikinci el pazar yerlerinde sahte hesaplar, yatırım dolandırıcılığı siteleri, sahte banka portalları ve “kızım/oğlum dolandırıcılığı” gibi farklı yöntemlerle binlerce kişiyi hedef aldı.

    Bir diğer dikkat çekici dolandırıcılık türü ise, “sahte polis” vakaları oldu. Bu yöntemde suçlular, özellikle Rusça konuşan mağdurları, sahte kimliklerle kendilerini polis memuru olarak tanıtarak kandırdı ve bizzat para teslimi alarak dolandırdı.

    Soruşturma kapsamında ele geçirilen web sitelerinin profesyonel şekilde tasarlandığı, kiralama sisteminin ise yaklaşık 80 ülkede binlerce SIM kart üzerinden yönetildiği belirlendi. Europol’e göre bu, bugüne kadar Avrupa’da görülen en kapsamlı SIM tabanlı siber suç altyapılarından biri.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 3 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kolonya mantarı öldürür mü dupixent devlet karşılıyor mu bira kafa yapar mı neden 41 kere maşallah denir hyundai accent era 1.5 crdi otomatik vites yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum