Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MASAK banka hesaplarına anında müdahale edebilecek

    Herhangi bir siber dolandırıcılık ya da suç gelirlerinin aklanması olayında anında müdahale edebilmek adına MASAK yetkilerini genişleten kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 

    MASAK Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda suç gelirlerinin aklanması ve bilişim suçlarıyla gelir elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla ülkemizde önemli adımlar atılıyor. Yeni yasama yılında gündeme gelecek olan teklif ile banka hesaplarına anında müdahale imkânı doğuyor. 

    Yeni yargı paketinde dikkat çeken detaylar

    NTV muhabiri Özgür Akbaş tarafından aktarılan bilgilere göre AK Parti tarafından verilen ve 11. yargı paketinde görüşülmesi beklenen kanun teklifi, MASAK’a önemli yetkiler verilmesini kapsıyor. Bu yetkiler Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Gücü’nün kara parayla mücadele edilmesi için belirlediği yeni kriterler doğrultusunda hazırlandı. Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek. 

    Mevzuata eklenecek maddeler ile bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polisin denetim yetkisi genişletilecek ve banka hesaplarındaki şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de buna yönelik eklemeler yapılacak. 

    Kaynağı belirsiz olan hesap hareketlilikleri veya kişi ya da kurumun maddi gücünün üzerinde olduğu tespit edilen hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye girecek. Hesaba anında el konulacak ya da dondurma işlemleri yapılacak. Böylece herhangi bir siber dolandırıcılık ya da suç gelirlerinin aklanması olayında anında müdahale edilmiş olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burunda sürekli katı sümük olması marmara ybs range rover velar yorum apple banka kartı kabul etmiyor vites değiştirirken debriyaj nasıl bırakılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum