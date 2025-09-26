MASAK banka hesaplarına anında müdahale edebilecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda suç gelirlerinin aklanması ve bilişim suçlarıyla gelir elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla ülkemizde önemli adımlar atılıyor. Yeni yasama yılında gündeme gelecek olan teklif ile banka hesaplarına anında müdahale imkânı doğuyor.

Yeni yargı paketinde dikkat çeken detaylar

NTV muhabiri Özgür Akbaş tarafından aktarılan bilgilere göre AK Parti tarafından verilen ve 11. yargı paketinde görüşülmesi beklenen kanun teklifi, MASAK’a önemli yetkiler verilmesini kapsıyor. Bu yetkiler Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Gücü’nün kara parayla mücadele edilmesi için belirlediği yeni kriterler doğrultusunda hazırlandı. Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.

Google Haritalar'dan 11 yıllık uygulamaya son 1 gün önce eklendi

Mevzuata eklenecek maddeler ile bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polisin denetim yetkisi genişletilecek ve banka hesaplarındaki şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de buna yönelik eklemeler yapılacak.

Kaynağı belirsiz olan hesap hareketlilikleri veya kişi ya da kurumun maddi gücünün üzerinde olduğu tespit edilen hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye girecek. Hesaba anında el konulacak ya da dondurma işlemleri yapılacak. Böylece herhangi bir siber dolandırıcılık ya da suç gelirlerinin aklanması olayında anında müdahale edilmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: