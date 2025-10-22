Giriş
    Bakan Uraloğlu: 74 bin 594 zararlı bağlantıyı erişime engelledik

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'ya bağlı USOM'un yapay zeka yazılımıyla zararlı olduğu tespit edilen ve engellenen bağlantı sayısını açıkladı.

    Bakan Uraloğlu: 74 bin 594 zararlı bağlantıyı erişime engelledik Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nda çeşitli açıklamalar yaptı.

    Bakan Uraloğlu, “2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine erişim engeli uyguladık” dedi.

    Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yapay zeka zararlı bağlantıları otomatik olarak tespit ediyor. Yapay zekanın tespitlerine göre vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik, oltalama amaçlı zararlı bağlantılarda son günlerde artış yaşandı. Erişime engellenen alan adlarının yüzde 99’a yakını (74 bin 205) bu amaçla kurulan sitelerden oluşuyor. Bu sitelere erişim engellendi. 

    Bakan Uraloğlu, şletmeciler tarafından iletilen raporlara göre 2024'te 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlandığını ve bunların engellendiğini açıkladı.

    5G yapay zeka ile taranacak

    USOM tarafından yapay zeka destekli analiz sistemleri, 5G ağında kullanılan yazılım ve donanımların güvenilirliğini sürekli olarak denetleyecek. Olası tehditler gerçek zamanlı olarak belirlenip önlenecek. Mobil iletişimde güvenlik sağlanacak.

    Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi yolda

    Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

    “16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.”

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

