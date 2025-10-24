Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığı'na atandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin siber güvenliğinin sağlanması ve stratejilerin belirlenmesi için T.C. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın başkanı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal atandı.

8 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan karar ile Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştu. Bugün yayımlanan karar ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanı olarak görev yapacak. Ümit Önal, 2019’un Ağustos ayından beri Türk Telekom’da Genel Müdür görevini sürdürüyor. Bu atamayla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ülke genelinde siber güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hızlanacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı Neler Yapacak?

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

