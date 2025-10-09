Giriş
    Discord saldırısında ölçek büyüdü: 70 bin kullanıcının kimlik bilgisi sızdı

    Discord, üçüncü taraf bir sağlayıcının hacklenmesi sonucu yaklaşık 70 bin kullanıcının kimlik fotoğraflarının sızmış olabileceğini açıkladı. Şirket, saldırganların fidye talep ettiğini bildirdi.

    Discord’da 70 bin kişinin kimlik bilgisi sızdırılmış olabilir Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de 1 yıldır erişime engelli olan popüler iletişim platformu Discord, hafta sonunda yaptığı açıklamada kullanıcı verilerinin üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırı sonucu ele geçirilmiş olabileceğini duyurdu. Şirket, ilk etapta yalnızca az sayıda kullanıcının devlet tarafından verilen kimlik belgelerinin izinsiz erişime maruz kaldığını belirtmişti. Ancak saldırganların yaş doğrulama sürecinde kullanılan 2 milyondan fazla kimlik fotoğrafını ele geçirdiğini iddia etmesiyle olayın boyutu büyüdü. Discord’un son açıklamasına göre, gerçekte yaklaşık 70.000 kullanıcının kimlik fotoğrafları sızmış olabilir.

    Discord’da siber zaaf

    Discord sözcüsü Nu Wexler, The Verge’e yaptığı açıklamada internette dolaşan bazı iddiaların doğru olmadığını ve saldırganların şantaj girişiminin bir parçası olduğunu söyledi: “Paylaşılan rakamlar yanlış ve Discord'dan ödeme koparmak için yapılan bir girişimin parçası. Yasadışı eylemlerinden sorumlu olanları ödüllendirmeyeceğiz. Etkilenen tüm kullanıcılarla küresel olarak iletişime geçildi ve kolluk kuvvetleri, veri koruma yetkilileri ve harici güvenlik uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.”

    Discord, geçen hafta yaptığı duyuruda isim, kullanıcı adı, e-posta adresi, kredi kartı bilgilerinin son dört hanesi ve IP adresi gibi bilgilerin de ihlalden etkilenmiş olabileceğini belirtmişti. Şirket, tüm etkilenen kullanıcılarla doğrudan iletişime geçtiğini, ayrıca emniyet birimleri, veri koruma otoriteleri ve bağımsız siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.

