Tile takip cihazlarında yer alan kritik açık izinsiz erişime imkân tanıyor

Tile kullanıcılarına uyarı
Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından keşfedilen açık, firmanın kullanım esnasında verileri gönderirken nasıl etiketlediği ile ilgili. Tile cihazlarının rakip cihazlardan daha fazla veri topladığı, MAC adresi, değişen IP gibi verilerin de bunun içerisinde yer aldığı ancak herhangi bir şifreleme olmadan bu verilerin iletildiği belirtiliyor.
Araştırmacılar bu düz metin aktarımlarının firmanın kendisi de dahil kötü niyetli kişilere kullanıcıları takip etme imkânı verdiğini belirtiyor. Hatta Bir radyo frekans tarayıcısı olan kötü niyetli bir kişinin tüm aktarımı başka bir noktaya yönlendirebileceği de ifade ediliyor.
Araştırmacılar geçen Kasım ayında çatı firma Life360 ile iletişime geçtiklerini ve Şubat ayına kadar bilgilendirmelere devam ettiklerini ancak sonrasında bir bilgi alamadıklarını belirtiyor. Life360 ise konu ile ilgili bugüne kadar önemli geliştirmeler yaptıklarını ile getirmiş.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...