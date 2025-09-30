Giriş
    Tile takip cihazlarında yer alan kritik açık izinsiz erişime imkân tanıyor

    Tile takip cihazlarında toplanan verilerin herhangi bir şifreleme olmadan düz metin formatı olarak saklanması siber saldırı tartışmalarını da beraberinde getirdi.  

    Tile Tam Boyutta Gör
    Takip cihazı sektörünün öncüsü sayılan Tile markasının cihazlarında ortaya çıkan bir açık, kullanıcıların risk altında olduğunu gösterdi. Öyle ki açıktan hem firmanın kendisi hem de kötü niyetli kişiler faydalanabilir. 

    Tile kullanıcılarına uyarı

    Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından keşfedilen açık, firmanın kullanım esnasında verileri gönderirken nasıl etiketlediği ile ilgili. Tile cihazlarının rakip cihazlardan daha fazla veri topladığı, MAC adresi, değişen IP gibi verilerin de bunun içerisinde yer aldığı ancak herhangi bir şifreleme olmadan bu verilerin iletildiği belirtiliyor. 

    Araştırmacılar bu düz metin aktarımlarının firmanın kendisi de dahil kötü niyetli kişilere kullanıcıları takip etme imkânı verdiğini belirtiyor. Hatta Bir radyo frekans tarayıcısı olan kötü niyetli bir kişinin tüm aktarımı başka bir noktaya yönlendirebileceği de ifade ediliyor. 

    Araştırmacılar geçen Kasım ayında çatı firma Life360 ile iletişime geçtiklerini ve Şubat ayına kadar bilgilendirmelere devam ettiklerini ancak sonrasında bir bilgi alamadıklarını belirtiyor. Life360 ise konu ile ilgili bugüne kadar önemli geliştirmeler yaptıklarını ile getirmiş. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

