Tile takip cihazlarında yer alan kritik açık izinsiz erişime imkân tanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Takip cihazı sektörünün öncüsü sayılan Tile markasının cihazlarında ortaya çıkan bir açık, kullanıcıların risk altında olduğunu gösterdi. Öyle ki açıktan hem firmanın kendisi hem de kötü niyetli kişiler faydalanabilir.

Tile kullanıcılarına uyarı

Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından keşfedilen açık, firmanın kullanım esnasında verileri gönderirken nasıl etiketlediği ile ilgili. Tile cihazlarının rakip cihazlardan daha fazla veri topladığı, MAC adresi, değişen IP gibi verilerin de bunun içerisinde yer aldığı ancak herhangi bir şifreleme olmadan bu verilerin iletildiği belirtiliyor.

Microsoft ilk kez israil’e rest çekti 3 gün önce eklendi

Araştırmacılar bu düz metin aktarımlarının firmanın kendisi de dahil kötü niyetli kişilere kullanıcıları takip etme imkânı verdiğini belirtiyor. Hatta Bir radyo frekans tarayıcısı olan kötü niyetli bir kişinin tüm aktarımı başka bir noktaya yönlendirebileceği de ifade ediliyor.

Araştırmacılar geçen Kasım ayında çatı firma Life360 ile iletişime geçtiklerini ve Şubat ayına kadar bilgilendirmelere devam ettiklerini ancak sonrasında bir bilgi alamadıklarını belirtiyor. Life360 ise konu ile ilgili bugüne kadar önemli geliştirmeler yaptıklarını ile getirmiş.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: