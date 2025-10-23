Giriş
    Türkiye’deki 4 milyon Mango müşterisinin kişisel verileri sızdı

    Mango'nun dünya genelinde yaşanan veri sızıntısı Türkiye'deki müşterileri de etkiledi. Mango Türkiye'den yapılan açıklamaya göre 4 milyon 349 bin müşterinin verisi ele geçirildi.

    Türkiye’deki 4 milyon Mango müşterisinin kişisel verileri sızdı Tam Boyutta Gör
    Mango, geçen hafta dünya genelinde siber saldırıya uğradığını ve müşterilerin bazı verilerinin çalındığını açıklamıştı. Şimdi de Mango Türkiye’den Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan veri ihlal bildiriminde bu sızıntının Türkiye’de kaç kullanıcıyı etkilediği ve hangi verilerin sızdırıldığı duyuruldu.

    Mango Türkiye’nin açıklamasına göre siber saldırganlar Mango’nun e-posta sistemi platformunun API’sine erişim için kullanılan bir yöneticinin şifresiyle sisteme izinsiz giriş yaptı. Mango’nun İspanya’daki merkezinde yaşanan bu sızıntıda Türkiye’deki müşteriler dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm müşterilerin kişisel verilerine yetkisiz olarak erişim gerçekleşti.

    Hangi veriler sızdı?

    • Müşterilerin Adı (soyadı sızmadı),
    • Ülke,
    • Posta Kodu,
    • Telefon Numarası,
    • Ve e-posta adresi verileri sızdı.

    Türkiye’deki 4 milyon 349 bin 620 kişinin bu sızıntıdan etkilendiği duyuruldu. İhlalden etkilenen kişilerin e-posta, çağrı merkezi ve sohbet robotu ile detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

