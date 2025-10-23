Türkiye’deki 4 milyon Mango müşterisinin kişisel verileri sızdı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Mango, geçen hafta dünya genelinde siber saldırıya uğradığını ve müşterilerin bazı verilerinin çalındığını açıklamıştı. Şimdi de Mango Türkiye’den Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan veri ihlal bildiriminde bu sızıntının Türkiye’de kaç kullanıcıyı etkilediği ve hangi verilerin sızdırıldığı duyuruldu.

Mango Türkiye’nin açıklamasına göre siber saldırganlar Mango’nun e-posta sistemi platformunun API’sine erişim için kullanılan bir yöneticinin şifresiyle sisteme izinsiz giriş yaptı. Mango’nun İspanya’daki merkezinde yaşanan bu sızıntıda Türkiye’deki müşteriler dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm müşterilerin kişisel verilerine yetkisiz olarak erişim gerçekleşti.

Hangi veriler sızdı?

Müşterilerin Adı (soyadı sızmadı),

Ülke,

Posta Kodu,

Telefon Numarası,

Ve e-posta adresi verileri sızdı.

Türkiye’deki 4 milyon 349 bin 620 kişinin bu sızıntıdan etkilendiği duyuruldu. İhlalden etkilenen kişilerin e-posta, çağrı merkezi ve sohbet robotu ile detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

