Türkiye’deki 4 milyon Mango müşterisinin kişisel verileri sızdı

Mango Türkiye’nin açıklamasına göre siber saldırganlar Mango’nun e-posta sistemi platformunun API’sine erişim için kullanılan bir yöneticinin şifresiyle sisteme izinsiz giriş yaptı. Mango’nun İspanya’daki merkezinde yaşanan bu sızıntıda Türkiye’deki müşteriler dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm müşterilerin kişisel verilerine yetkisiz olarak erişim gerçekleşti.
Hangi veriler sızdı?
- Müşterilerin Adı (soyadı sızmadı),
- Ülke,
- Posta Kodu,
- Telefon Numarası,
- Ve e-posta adresi verileri sızdı.
Türkiye'deki 4 milyon 349 bin 620 kişinin bu sızıntıdan etkilendiği duyuruldu. İhlalden etkilenen kişilerin e-posta, çağrı merkezi ve sohbet robotu ile detaylı bilgi alabileceği belirtildi.