VIA kompakt boyutlu yeni Pico-ITX anakartını duyurdu: EPIA-P830

Hem işlemci hem de çipset ve ekran kartı üretebilen az sayıdaki yarıiletken firmasından biri olan VIA, kompakt boyutlu Pico-ITX anakartlarına bir yenisini daha ekledi. Firmanın EPIA-P830 adını taşıyan 10 x 7.2 cm boyutlarındaki yeni anakartına, 1.2GHz'de çalışan VIA Nano E işlemcisi güç veriyor. VX900 yonga setini temel alan anakart, 4GB'a kadar DDR3-1066MHz bellek desteği sunuyor ve çipsete entegre olarak gelen Chrome9 HCM 3D entegre grafik yongası sayesinde donanımsal video hızlandırma yapabiliyor.

Üzerinde iki adet SATA portu, HDMI konnektörü, 6 kanal ses sağlayan Vinyl HD ses kodeki bulunan anakart, aynı zamanda genişleme açısından iki adet Mini-PCIe slotuna sahip. HDMI konnektörüne ek olarak görüntü aktarımı için D-Sub portunu da kullanabilen anakartta aynı zamanda Gigabit LAN ve çift USB 2.0 konnektörüne de sahip. Sağlık ve ve lojistik gibi çeşitli iş kolları için hazırlanan mobil cihazlada kullanılmak üzere geliştirilen VIA EPIA-P830'un üreticilere olan maliyeti hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.