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VIA kompakt boyutlu yeni Pico-ITX anakartını duyurdu: EPIA-P830

8 yıl
10,1b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA kompakt boyutlu yeni Pico-ITX anakartını duyurdu: EPIA-P830
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Hem işlemci hem de çipset ve ekran kartı üretebilen az sayıdaki yarıiletken firmasından biri olan VIA, kompakt boyutlu Pico-ITX anakartlarına bir yenisini daha ekledi. Firmanın EPIA-P830 adını taşıyan 10 x 7.2 cm boyutlarındaki yeni anakartına, 1.2GHz'de çalışan VIA Nano E işlemcisi güç veriyor. VX900 yonga setini temel alan anakart, 4GB'a kadar DDR3-1066MHz bellek desteği sunuyor ve çipsete entegre olarak gelen Chrome9 HCM 3D entegre grafik yongası sayesinde donanımsal video hızlandırma yapabiliyor.

Üzerinde iki adet SATA portu, HDMI konnektörü, 6 kanal ses sağlayan Vinyl HD ses kodeki bulunan anakart, aynı zamanda genişleme açısından iki adet Mini-PCIe slotuna sahip. HDMI konnektörüne ek olarak görüntü aktarımı için D-Sub portunu da kullanabilen anakartta aynı zamanda Gigabit LAN ve çift USB 2.0 konnektörüne de sahip. Sağlık ve ve lojistik gibi çeşitli iş kolları için hazırlanan mobil cihazlada kullanılmak üzere geliştirilen VIA EPIA-P830'un üreticilere olan maliyeti hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.

VIA kompakt boyutlu yeni Pico-ITX anakartını duyurdu: EPIA-P830
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Tek-nolojik 8 yıl
Via zaten yakında buna bir kasa yapar via artigo a1100 gibi baya iş görür'de biz Türkiye'de göreceğimizi sanmıyorum...
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yonex78 8 yıl
evet güzel bir araç içi eglence sistemi olur lakin 2. monitör çıkısı olmalı yada hdmı çoklayıcı gibi bi cihaz lazım koluk arkası monitörü için ...
bu anakart parakende satılmaz sadece üreticilere saglanır oda ayrı bir konu :)
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abdulmusavvir 8 yıl
Adamlara bak, satışta 17 tane Mini-ITX kasa var, hiç biri kulplu değil, fiyatlarına hiç girmiyorum.
netsiparis.com/...
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abdulmusavvir 8 yıl
Mini-ITX'i bekliyorum ama kulplu kasa bulamazsam toplarmıyım düşünüyorum, son topladığımda kulplu bulmak için epey efor sarfetmiştim, kazıkçı bilgisayarcıları saymazsak kulplu mini-ITX kasa bulmak hiç kolay değil, VIA nano DC'li anakartlar gelse bile piyasada kasa bulamazsak hiç bir anlamı kalmaz.
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blackboard 8 yıl
Valla ev web sunucusu için alacam böle bir şey is yerinden evdeki projelere ulaşmak için açık bırakıyorum pc yi elektiriği sömürüyor :S
Apache+Php çalıştırsın yeter :)
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_bluescream_ 8 yıl
via nın 800 mhzlik mini itx anakartını kullanmış biri olarak söylüyürum, ki o 128 mb ram e sahipti, o flash videoları onatamıodu ama bu hani araba bilgisayarları felan olsun, farklı şeyler düşünenler için ideal sistemler sata çıkışı hdmi de olması güzelolmuş, tabiki 720p video oynatamıyacaktır, ama boyutu ile o farkı kapatablir nitelikte, fiyatını makul seyilerde tutarlarsa 1 adet almayı planlıyorum.
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Tek-nolojik 8 yıl

_bluescream_

via nın 800 mhzlik mini itx anakartını kullanmış biri olarak söylüyürum, ki o 128 mb ram e sahipti, o flash videoları onatamıodu ama bu hani araba bilgisayarları felan olsun, farklı şeyler düşünenler için ideal sistemler sata çıkışı hdmi de olması güzelolmuş, tabiki 720p video oynatamıyacaktır, ama boyutu ile o farkı kapatablir nitelikte, fiyatını makul seyilerde tutarlarsa 1 adet almayı planlıyorum.


Hocam bu anakart vx900 chipsetli 1080p video'ları bile takılmadan oynatabiliyor üzerindeki 1.2ghz'lik cpu ile, videolarıda var hatta internette 1080p avatar falan oynatırken.
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abdulmusavvir 8 yıl
Bu ay Via'dan yeni Mini-ITX anakartlar bekliyoruz, pico-ITX kadar küçük sistemlerde performans bekleyemiyoruz, gerçekten ev kullanıcısına dahi yetersiz, haberde Sağlık, lojistik gibi alanlarda kullanılacak denilmiş ama Fit-PC2 gibi sistemler varken nasıl olacak anlamadım.
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Confusion 8 yıl
hdmı çıkışı çok yakışmış ve akıllıca olmuş

arka yüzünün de bir fotosu olsa güzel olurdu
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